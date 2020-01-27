Google Tarafından Yapılan 7 Önemli Satın Alma

Google eskiden sadece arama motoru hizmeti sunuyordu fakat ilerleyen zamanlarda yıllardır bilinen hizmet ve ürün sağlayan e-posta (Gmail), video paylaşımı (YouTube), sosyal ağ (Google+), navigasyon (Google Haritalar), web tarayıcısı (Google Chrome), mobil işletim sistemi (Android) ve benzeri hizmet ve ürün sağlayan çok yönlü internet organizasyonlarını bünyesine almıştır.

Bunların elbette Google’ın yıllardır kazandığı, birçoğunun bağımsız olarak geliştirildiği ya da ürün ya da hizmet yelpazesine entegre edildiği yüzlerce kazanımdan fazla bir şey olması mümkün olamazdı.

Bu yazıda, Google’ı bugün bir güç merkezi yapan ve muhtemelen bundan birkaç yıl daha bir güç merkezi yapacak olan 7 önemli kazanıma bakacağız.