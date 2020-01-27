Google Tarafından Yapılan 7 Önemli Satın Alma

Google eskiden sadece arama motoru hizmeti sunuyordu fakat ilerleyen zamanlarda yıllardır bilinen hizmet ve ürün sağlayan e-posta (Gmail), video paylaşımı (YouTube), sosyal ağ (Google+), navigasyon (Google Haritalar), web tarayıcısı (Google Chrome), mobil işletim sistemi (Android) ve benzeri hizmet ve ürün sağlayan çok yönlü internet organizasyonlarını bünyesine almıştır.
Bunların elbette Google’ın yıllardır kazandığı, birçoğunun bağımsız olarak geliştirildiği ya da ürün ya da hizmet yelpazesine entegre edildiği yüzlerce kazanımdan fazla bir şey olması mümkün olamazdı.
Bu yazıda, Google’ı bugün bir güç merkezi yapan ve muhtemelen bundan birkaç yıl daha bir güç merkezi yapacak olan 7 önemli kazanıma bakacağız.
- Picasa: Google’ın başka bir kazançlı yatırımı olan Picasa, Google’ın Blogger hizmetinde fotoğraf yayımlama özelliğini geliştirmeye yönelik bir plan olarak göründüğü için 13 Temmuz 2004 tarihinde 5 milyon dolara satın alınmıştır.
- Android: Android’i edinmek, Google için öyle bir nimetti ki David Lawee (Kurumsal Gelişim Departmanı Başkanı) bunu “Şimdiye kadarki en iyi anlaşma” olarak nitelendirdi. Açık kaynak yazılımının bugünün akıllı telefon pazarında ne kadar iyi çalıştığına bağlı olarak muhtemelen aynı şeyleri hissediyoruz. Bugün en çok satan akıllı telefon platformu olan Android işletim sistemi, 16 Ağustos 2005 tarihinde 50 milyon dolara satın alınmıştır.
- YouTube: YouTube, birçoğunun beklediğinin aksine şu anda geçersiz olan Google Videolar’a hiçbir zaman entegre olmadı ve sadece google’ın bir yan kuruluşu olarak çalışmaya devam etti. YouTube o zamanlar sadece kullanıcı tarafından oluşturulan videolar için bir barındırma sitesi olarak biliniyordu ve bugünkü kadar büyük bir kâr elde edemiyordu. YouTube, Google’ın reklamlardan gelir elde etmesi için iyi bir platform oldu. Popüler YouTube videolarının başlangıcında 15 ya da 30 saniyelik kısa reklamlar, YouTube’un gelir elde etmesini sağlayan en önemli unsur oldu. YouTube, 9 Ekim 2006 tarihinde 1.65 milyar dolar maliyetle satın alındı.
- DoubleClick: Google tarafından 14 Nisan 2007 tarihinde satın alınan DoubleClick, Google’a 3 milyar dolardan fazlasına mâl oldu.
- AdMob: 9 Kasım 2009 tarihinde satın alınan AdMob, Google’a 750 milyon dolara mâl oldu.
- Meebo: Google, 100 milyon dolara kendi sosyal ağ platformları olan Meebo’yu Google+’ı geliştirmek için satın aldı. Satın alınmasından bir yıl sonra Meebo’nun hizmeti durduruldu ve Google+ projesine odaklanıldı.
- Waze: 1.3 milyar dolara satın alınan Waze, Google’ın şu zamana kadar dördüncü en yüksek fiyat etiketine sahip satın aldığı hizmetti. Waze, Google tarafından 11 Haziran 2013 tarihinde satın alınmıştır.
YORUMLAR