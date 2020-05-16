Tüm görevler yapılmış halde Grand Theft Auto V oynamak isteyen oyuncular save dosyası hakkında araştırmalar yapmakta. GTA 5 %100 save dosyası nereye kurulur? GTA 5 %100 save nasıl yapılır? Tüm merak edilen soruları bu yazımızda cevaplıyoruz.

GTA 5 %100 Save Kurulumu Nasıl Yapılır?

Öncelikle hemen aşağıda yer alan bağlantıdan tüm görevlerin yapılmış olduğu %100 save dosyasını bilgisayarınıza indirin.

Bilgisayarınızın "Belgelerim" kısmına gelin. Bu kısımdan "Rockstar Games" isimli klasörü açın. Rockstar Games klasörünü açtıktan sonra "GTA V" klasörünü açın. Açılan klasörden "Profiles" klasörüne girin.

"Profiles" isimli klasörde bizleri 1ADC4109 veya farklı bir isime sahip bir adet klasör karşılayacak. O klasörün içerisine yukarıda yer alan bağlantıdan indirmiş olduğunuz dosyaları atın. Açtığınız klasörleri kapatın ve GTA 5'i açın.

Oyunu açtıktan sonra yükleme bölümünden save dosyasını load edin. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Artık oyunun tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli oyunlar!

GTA 5 Sistem Gereksinimleri

Önerilen Grand Theft Auto V sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 Konusu Nedir?

2015 yılında PC sürümü çıkartılan Grand Theft Auto V, Los Santos şehrinde geçiyor. Oyunda üç adet karakter bulunuyor. Franklin Clinton, Michael De Santa ve Trevor Philips isimli karakterlerden istediğinizi seçerek kolayca yönetiyorsunuz.

Bu üç karakter Los Santos'da tehlikeli soygunları gerçekleştirmeyi çalışmakta. Oyunu oynarken karakterler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Grand Theft Auto V Kasım 2017 itibarıyla yaklaşık 85 milyon kopya sattı ve ABD'de en çok satılan oyunlar arasına girmeyi başardı.