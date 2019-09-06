Günümüzde Antivirüs Programlarının Sahip Olması Gereken 6 Önemli Özellik

Günümüzde iyi bir virüsten koruma yazılımı, sadece virüsleri tespit etmekle kalmıyor, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumayı amaçlayan diğer ek görevleri de yerine getiriyor. Şu an gereğinden fazla antivirüs yazılımı bulunuyor ve hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermek çok zor görünüyor.

Bu yazıda, virüsten koruma yazılımlarının günümüzdeki 6 hayati özelliğini sıralayacağız. 2019’un olmazsa olmaz antivirüs yazılımlarının neden bu kadar çok gerektiğini bu yazıda öğreneceksiniz.

1. Kötü Amaçlı Yazılımları Tespit Etme ve İmha Etme

Virüsten koruma yazılımlarının temel amacı, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumaktır. Malware oldukça geniş bir terimdir, zararlı yazılım ya da kötü amaçlı yazılım olarak da bilinir. Bilgisayar ve diğer akıllı cihazların sistemlerine sızmak, bu cihazların kontrolünü eline almak, hassas bilgileri ele geçirmek için kullanılır.

Virüsten koruma yazılımınız bütün bu kötü amaçlı yazılımların önüne geçebilir fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta, anti virüs yazılımınızın gerçekten iyi olmasıdır. Bazı virüsten koruma yazılımları, virüsün kendisi dahi olabilir; antivirüs yazılımı seçerken bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekiyor.

2. Güvenlik Duvarı

Bilgilerinizin çalınmasının ve cihazınıza kötü amaçlı kimselerin erişmesinin önüne geçebilmek için güvenlik duvarının mutlaka etkinleştirilmiş olması gerekir. Güvenlik duvarı, internete bağlı olduğunuz zamanlarda cihazınıza izinsiz erişimlerden korumakla görevlidir. Virüsten koruma yazılımlarının bazıları güvenlik duvarının kapalı olmasını istiyor ancak biz, bu özelliğin açık olup olmamasına karışmayan antivirüs yazılımlarına başvurmanızı öneriyoruz.

3. Güvenli Tarayıcı

Güvenlik duvarı internete bağlı olduğunuzda sizi korumak için önemli rol oynuyor ama çevrimiçi ortamda tam olarak güvenlik sunmuyor. 2019’da güvenli gezinme imkânı veren tarayıcılar ile daha güvenli bir gezinme ortamına sahip olabilirsiniz. Bu özellik özel navigasyon, çevrimiçi alışveriş, virüslü internet sitelerine, zararlı bağlantılara, kötü amaçlı reklamlara karşı koruma sağlar.

4. İndirmelere Karşı Koruma

Cihazınıza indirdiğiniz dosya ve yazılımlar virüs içeriyor olabilir. Güvende olmak için indirilen dosyaları tarama seçeneği içeren virüsten koruma yazılımlarını seçmeye çalışın ve indirilen dosyaların güvenilir olup olmadığından emin olun.

5. Yedekleme

Tüm virüsten koruma yazılımları bu özelliği desteklemiyor ama hayati özellikler arasındadır. Fidye yazılımı ve çeşitli kötü amaçlı yazılımlar ile bugünlerde daha sık karşılaşıyoruz. En kötü senaryoya karşı korunmanız için alabileceğiniz her türlü yardıma ihtiyacınız var. Yedeklemenin devreye girdiği yer burasıdır. Güvenebileceğiniz antivirüs yazılımları, bilgisayarınızdaki en önemli dosyaların bir yedeğini oluşturabilmeli ve veri kaybı ya da siber saldırı durumlarında önemli dosyalarınızı kaybetmenizi önlemelidir.

6. Otomatik Güncellemeler

Tüm bu virüsten koruma yazılımları için otomatik güncellemelerin şart olduğunu söylemeye gerek yok. Virüsten koruma yazılımlarının, sürekli olarak geliştirilen farklı türlerdeki kötü amaçlı yazılımların önüne geçebilmesi için kendilerini sık sık yenilemeleri gerekmektedir. İyi bir virüsten koruma yazılımının bu nedenden ötürü sık sık güncelleme alması gerekir.