Güvenli İnternet Kullanımı ile Paranoya Arasındaki İlişki

Paranoya; güvensizlik, kuşku gibi duyguların yoğun olarak görüldüğü bir ruh hastalığıdır. Güvenli internet kullanımı için en düşük olasılıkları düşünmeniz, aleyhinize işleyecek tüm senaryoları göz önünde bulundurmanız gerekir. Yapboz parçaları bir bütün haline geldiğinde paranoyak bir insan gibi görünebilirsiniz. Bilmelisiniz ki güvenli internet için şüpheci bir kullanıcı olmak gerekir.

İnternette güvende olmak için alınması gereken önlemler saymakla bitmez ve bu sayılanlar, internette tamamen güvenli olacağınızı doğrulamaz. Güvenli internet kullanımı için düşüncelerinizi geliştirmeniz, şahıslar ve teknoloji ile aranızdaki ilişkinin ne boyutta olduğunu gözden geçirmeniz gerekir.

Tüyo 1: Üye olduğunuz internet sitelerindeki hesaplarınızın şifrelerini sık sık değiştirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Önemli olan, şifrelerin bir anlam içermesi değil, kullanılan şifrelerin kırılmasının ne kadar zor olduğudur. Hiçbir şifre kırılmayacak kadar güçlü değildir, bütün şifreler kırılabilir fakat şifrenizin kırılmasını geçici olarak engellemenin bir yolu, şifrelerinizi iki hafta ila üç hafta arasında değiştirmenizdir.

Tüyo 2: Üye olduğunuz her platform için ayrı şifre kullanmalısınız.

Geçtiğimiz yıllarda, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in LinkedIn hesabına erişen hacker grubu OurMine, Mark Zuckerberg’in diğer sosyal medya platformlarında da aynı şifreyi kullanması sayesinde Twitter ve Pinterest hesaplarını da çaldıklarını belirtmişlerdi.

Sosyal medya devlerinden biri olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in düştüğü bu hataya düşmemek adına her platform için ayrı şifre kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Tüyo 3: Her bulduğunuz internet ağına bodoslama atlamamalısınız!

“İnternet sonuçta canım, hani ne olabilir ki çok çok?” demeden önce durmalısınız. Kafe ve benzeri yerlerde ücretsiz internet ağına bağlanmadan önce iki kere düşünmeniz gerekiyor. Güvenli olmayan internet ağlarına bağlanmanız sonucunda bilgilerinizin ele geçirilme olasılığı oldukça yüksektir.

Tüyo 4: Anti virüs kullanmamanızda dahi fayda var!

Anti virüslerin temel amacı, kuşkusuz olarak indirdiğiniz dosyaları açmanızı engellemek, içindeki virüsleri karantina altına almaktır ancak anti virüs kullanmak yerine her indirdiğiniz programa şüpheci yaklaşmanız ve programı açmadan önce birkaç kez düşünmeniz daha iyi bir seçim olacaktır; zira bu şüpheci tavırlarınız, virüsten farksız olan anti virüs programlarından sonsuza kadar kurtulmanızda önemli bir rol oynayacaktır.

Bilgisayarları, telefonları virüslerden korumak için mutlaka anti virüs uygulaması edinmelisiniz diye ısrarcı bir tavır takınan kişileri umursamamanız ve kendi güvenliğinizi kendinizin sağlaması, güvenli internet kullanımı için ileriye atılan en güzel adımlarınızdan biri olacaktır. Hiçbir internet kullanıcısı, anti virüs programlarına muhtaç değildir ve hiçbir internet kullanıcısı, anti virüs programlarına “tamamen” güvenmemelidir.

Tüyo 5: Popülerleşen “iki adımlı doğrulama” uygulamalarını es geçmemelisiniz.

Şifrenizi bulmayı başaran bilgisayar korsanlarının hesabınıza erişmesini engellemenizin başarılı bir alternatifi de iki adımlı doğrulamadır. Şifrenizi bulan bir insanın hesabınıza girmesini güçleştirmek için kullanıcılarına iki adımlı doğrulama uygulamaları sunan platformlarda bu seçeneği aktif hale getirmelisiniz.

Tüyo 6: İzin verdiğiniz uygulamalara dikkat kesilmelisiniz!

Cihazınıza inen her uygulama için çeşitli izinler vermeniz gerekiyor. Bu izinler, özel hayatınızın başkaları tarafından ifşa edilmesine neden olacak türdendir. Kötü niyetli uygulamaların hiçbirinin tanıtımında “Ben kötü niyetliyim, bilgilerini çalacağım!” yazmayacağını bilirsiniz. Bu yüzden, cihazınıza indirdiğiniz uygulamalara gerekli izinleri vermeden önce durup düşünmelisiniz.