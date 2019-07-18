Güvenli ve Hatırlaması Kolay Bir Şifre Oluşturmanın 3 Kuralı

Çeşitli platformlarda kullandığınız şifreler yeteri kadar güçlü değilse sizi büyük bir hüsrana maruz bırakabilir. Bir şifrenin iyi, güçlü, kırılması zor ve aynı zamanda hatırlaması kolay olması gerekmektedir.

Daha önce şifrenizi unuttuğunuz oldu mu? Belki de kırılması zor bir şifre oluşturmak için güçlü bir rehbere ihtiyacınız vardır. Bu yazıda tam da size bunu veriyoruz. İşte güvenli ve hatırlaması kolay şifre oluşturmanın 3 kuralı!

1. Bir Cümleyi Temel Alan Şifreler

Güvenli bir şifre oluşturmanın en iyi yolu, bir şifre oluştururken herhangi bir cümleyi baz almaktır. Cümlelerde kullanılan kelimelerin ilk harflerini alın, büyük ve küçük harfler kullanın ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi özel karakterler kullanın.

Örnek cümlemiz, “Borç içinde yüzüyorum, bana 15$ gerekiyor” olsun. Biz bunu şuna çevirebiliriz: “BiYB15$g” Böylece şifremiz hem daha güçlü oldu hem de şifremizin bilgisayar korsanları tarafından kırılmasını biraz daha zorlaştırmış olduk.

2. Uzun Şifreler

Bir şifrenin karakter limiti, platformdan platforma değişir. 6 ila 20 karakter arasında şifre koyabileceğiniz platformlar da var, 1 ila 6 arasında şifre koyabileceğiniz platformlar da. Mümkün olduğunca uzun şifre kullanmak, bilgisayar korsanlarının işini zorlaştıracaktır. Elbette ki bu şifrelerin ne olduğu da çok önemli.

Şifreler gündelik olarak kullandığınız cümlelerden ya da kelimelerden oluşabilir lakin sizi iyi tanıyan biri, bu şifreleri tahmin edebilecektir. Bu yüzden birinci maddeye dönmeniz, orada öğrendiğiniz bilgiyi kullanmanız gerekir. Cümlelerin ya da kelimelerin tamamını değil, sadece bir bölümünü almanız, hacklenme olasılığınızı düşürür.

“Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?” tekerlemesini örnek olarak alalım. Hiçbir platform bu kadar çok karaktere izin vermez. Peki, biz bunu nasıl yeterince kısaltırız? Elbette ki birinci maddedeki tekniği kullanarak kısaltırız.

Şifre bölümünde Türkçe karakter kullanımına izin verilmiyorsa “Ş” gibi Türkçe karakterleri “S” harflerine çevirebilirsiniz. Şifre içerisinde izin verilen özel karakterleri kullanmaktan çekinmeyin, olabildiğince çok kullanın.

3. Şifre Yöneticileri

Kırılması ve başkaları tarafından tahmin edilmesi zor olan şifreler oluşturmak, şifrenizin güvenliğini önemli ölçüde sağlar fakat çok zor bir şifre oluşturmak, şifreyi oluşturan kişinin de şifreyi unutmasına neden olabiliyor. KeePass veya LastPass gibi uygulamalar, ilk iki maddede oluşturmaya çalıştığımız şifre gibi değişken uzunluklarda rastgele şifreler oluşturur ve bu oluşturduğu şifreleri başarılı bir şekilde saklar.

Bu uygulamalar, şifrenizi birkaç cihaz arasında senkronize ettiği için istediğiniz zaman şifrelerinize erişebilirsiniz. Bu yöntem tamamen kusursuz sayılmaz ama güvenlik uzmanları, şifre yöneticilerinin kullanıcıların oluşturduğu şifrelerden çok daha etkili olduğuna inanıyor.