Depremleri Gerçekleştirildiği Sanılan HAARP Nedir?

Ülkemizde veya dünyada olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde hiç şüphesiz komplo teorileri ortaya çıkıyor. Her şeyi bir olaya bağlayan ve nedensizce insanlara bunun doğru olduğunu belirten komplo teorisyenleri, deprem için de ortaya bir şey çıkardılar.

Gün geçtikçe insanlara temeli olmayan kaynaklar sunarak bir şeyler bildiklerini iddia edenler ve her şeyin bir oyun olduğunu iddia ederek çoğalmaya başlayan komplo teorisyenleri hiç şüphesiz ki insanlara zarar vermektedirler. Peki, son günlerde popüler olan HAARP nedir? İsterseniz gelin yakından bakalım.

HAARP Nedir?

HAARP, komplo teorisine göre yüksek radyo frekanslarıyla deprem yaratan bir teknolojidir. Peki, ne kadar doğru? HAARP deprem yaratabilir mi? Hayır. HAARP denilen teknoloji aslında atmosferin katmanı olan iyonesferik bir araştırma merkezidir. Depremle bir alakası olamaz.

İnsanlar bilmedikleri şeyleri basit yollarla çözüm aramaya başlar. Bu nedenle ortaya bir temeli olmayan komplo teorileri ortaya çıkar. Komplo teorileri olağanüstü durumlara basit çözümler bulur. Bunların arasında dış güçler, Simpsonlar ve daha fazlası bulunur.

Beyin kusursuz bir organ olmadığından dolayı maalesef bu tarz olaylara çabucak inanır. Bu durumda insanlar arası kaosa neden olabilir. Bundan ötürü komplo teorisine inanmak insanlara zarar verebilmektedir.

Bunun en büyük örneğini son yıllarda ortaya çıkan Covid-19 aşısının çip enjekte ettiği ve insanlara zarar verdiğidir. Aşı olmayan insanlar bir başkasına bu virüsü bulaştırmış olabilir. Bundan ötürü insanlar hayatından olmuştur. Bu nedenle bir bilgiye inanmadan önce iki defa düşünmekte yarar var.

Yapay Deprem Olabilir mi?

Yapay deprem olması mümkün değildir. Bu durum ancak olağanüstü bir durumun depremi tetiklemesi şeklinde olabilir. Örneğin, yer altında petrol aramak deprem olmasını tetikleyebilir. Ancak bu doğrudan bir yapay deprem değil, fay hattının uyur halden uyanık hale geçmesiyle oluşmaktadır. Fakat HAARP gibi durumlar yapay deprem yapamaz.

Bu içeriğimizde HAARP hakkında merak edilen sorulara cevap verdik. Peki, sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.