Hafızanızı Geliştirmenize Yardımcı Olacak En İyi 5 Araç

Fotografik hafıza, her sıradan insanın biraz çabalayarak sahip olabileceği bir yetenektir. Her insan doğuştan fotografik hafızaya sahip olamaz. Hafızanızı güçlendirmenin en iyi yolu, hafızanızı geliştirmenize yardımcı olacak her yöntemi denemektir.

Bilgi çağında olduğumuz için şanslı sayılabiliriz. Bu yazıda, hafızanızı geliştirmenize yardımcı olacak en iyi 5 aracı derledik.

Bilişsel bilim insanları daha iyi hatırlamak için notlarımızı elle yazmamızı tavsiye ederler. Günümüzde yazı yazmak için genellikle klavyeler tercih edilir. RMIT Üniversitesi’nde yer alan araştırmacılar, notların hatırlamasını kolaylaştıran özel bir font geliştirdiler.

Sans Forgetica kasıtlı olarak okunması zor olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 'arzu edilen zorluk' beyni materyale daha fazla dikkat etmeye ve bilgiyi daha verimli şekilde işlemesine yardımcı olmaya zorlar.

Sans Forgetica'yı bir OpenFont dosyası olarak indirip yükleyebilirsiniz. Ayrıca, ekrandaki herhangi bir metni Sans Forgetica'ya dönüştüren bir Chrome uzantısı da vardır.

Okul bize öğrenmemiz gerekenleri ezberlemeyi öğretir ama öğrenmenin en iyi yolu bu değildir. Ezberlemenin tek faydası, bir konuşmada veya bir şaka sırasında görülür. Memorize By Heart isimli bu uygulama, sizin için faydalı olacağını düşündüğü bir yöntemi izler.

İçeriği uygulamaya aktarın. Bu içerik, uygulama tarafından metne dönüştürülecektir. Uygulama, harfleri ve kelimeleri kaldırarak her kelimenin ilk harfini taklit eder ve hatta cümle sırasını değiştirerek hafızanızı güçlendirmenize yardımcı olur. Yeni diller öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Uygulama, 142 dili destekler.

Hibou, web’de ilginç bulduğunuz her şeyi not edebilmenize, not ettiğiniz metinleri ise istediğiniz zaman tekrar etmenize olanak sağlayan bir Chrome eklentisidir. Not ettiğiniz herhangi bir metin, Hibou’nun “review queue” kısmına yani inceleme sırasına eklenir.

Belirli aralıklarda tekrar etmeyi bir alışkanlık haline getirerek web’deki birçok bilgiyi öğrenip hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu durum, hafızanızı geliştirmenize yardımcı olur. Hibou, bu işlemi oldukça pratik bir hale getiriyor.

Beyin jimnastiği oyunları gerçekten işe yarıyor mu? Peak, en popüler beyin jimnastiği oyunlarından biridir. Peak’te hafıza, dikkat, problem çözme ve yaratıcılık becerileri gibi alanları test eden rastgele bir oyun koleksiyonu bulunuyor.

Peak’te görüntülenen harflerden sözcükler oluşturmanız, sütunlardaki ve satırlardaki sayılara göre döşemeleri boyamanız veya belirli duyguları gösteren yüzlere dokunmanız gerekebilir. 35'ten fazla oyun, her kategorideki performansınız için istatistikler ve kazanabileceğiniz başarılar mevcuttur.

En sık görülen utançlardan biri, birisinin adını veya nerede tanıştığınızı unutmaktır. Revere App, tanıştığınız kişiler hakkında not alarak ve o kişinin tüm önemli ayrıntılarının kaydını tutmanıza olanak sağlar. Böylece Revere App, bu gibi durumlarda yardımınıza koşarak utanmanızı önler.

Ayrıca, Revere App, tanıdıklarınızın özel günlerini unutmamanızı sağlamak için hatırlatıcılar kullanır. Revere App, arkadaşlık ilişkilerinizi zorlaştıracak olan küçük şeyleri asla unutmamanızı sağlayacak esnek bir not alma aracıdır.