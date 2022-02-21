Twitter, özellikle ülkemizde kullanıcıların kendi hayatlarını bir kenara bırakarak birçok konuyla ilgili mizah içeren paylaşımları yapmasıyla oldukça ilgi görüyor. Twitter’da iyi vakit geçirmek isteyenler için bu hafta kullanıcılar tarafından en çok beğenilen tweetleri derledik. İşte haftanın en komik tweetleri!

metroda durağa geldik mi diye bakıp sonra gözünü tekrar kapatan ben https://t.co/YEEkGXZHk8 — koriva (@bosveryavrum) February 4, 2022

Iphone users: Holds down an app to delete it



The rest of the apps: pic.twitter.com/HFVTTO09fY — Jag Ubani (@Jag_ubani) February 6, 2022

9 kg veren danışanımla bir günümüz.. pic.twitter.com/rQg8gZvda4 — merkür (@merkurmerkuri) February 9, 2022

İnternete verdiğim her kuruş helali hoş olsun pic.twitter.com/X8Tf9NbARK — Nazmelis Zengin (@nazmeliszengin) February 8, 2022

bak değiştim diyorum anlasana https://t.co/FqNweVHBxV — martin (@wartinhan) February 7, 2022

iphone’un soğuk havada kapanmasını abartılı buluyorum ben de üşüyorum ama yolun ortasında bayılmıyorum bu kadar şımarık davranmaya gerek yok — Lina (@lutfenbidurya) February 7, 2022

"Elektrik faturası" / 1897



🎨Berthold Woltze pic.twitter.com/1Bnp9JB8HT — Nadir Tarihi Fotoğraflar (@nadirfotograf) February 4, 2022

iyi aksamlar hanimefendi de ben ne alaka? https://t.co/43MJ0RIn9j — Selami (@cazyapmaalann) February 6, 2022

Masa 7 yi yarım saat uzat krdsm yengen üsümüs https://t.co/Vb4vJ82jRA — ömer (@omerbarsbay) February 7, 2022

Yenikapı-kirazlı metrosu insanı ciddi anlamda olgunlaştıran bir şey, mevlana bugün yaşasa çilehaneyi kapatır aksaraydan akbil basardı — şef✍🏻 (@halitsume) February 8, 2022