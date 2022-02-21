Haftanın En Komik Tweetleri
Sosyal medyada mizahın en net ve sert şekilde yapıldığı Twitter’da bu haftanın en komik tweetlerini sizler için derledik.
Twitter, özellikle ülkemizde kullanıcıların kendi hayatlarını bir kenara bırakarak birçok konuyla ilgili mizah içeren paylaşımları yapmasıyla oldukça ilgi görüyor. Twitter’da iyi vakit geçirmek isteyenler için bu hafta kullanıcılar tarafından en çok beğenilen tweetleri derledik. İşte haftanın en komik tweetleri!
metroda durağa geldik mi diye bakıp sonra gözünü tekrar kapatan ben https://t.co/YEEkGXZHk8— koriva (@bosveryavrum) February 4, 2022
Iphone users: Holds down an app to delete it— Jag Ubani (@Jag_ubani) February 6, 2022
The rest of the apps: pic.twitter.com/HFVTTO09fY
9 kg veren danışanımla bir günümüz.. pic.twitter.com/rQg8gZvda4— merkür (@merkurmerkuri) February 9, 2022
İnternete verdiğim her kuruş helali hoş olsun pic.twitter.com/X8Tf9NbARK— Nazmelis Zengin (@nazmeliszengin) February 8, 2022
sakarya meydan muharebesi https://t.co/vRXIrZFJuE— scofield (@tinercimayki) February 5, 2022
bak değiştim diyorum anlasana https://t.co/FqNweVHBxV— martin (@wartinhan) February 7, 2022
iphone’un soğuk havada kapanmasını abartılı buluyorum ben de üşüyorum ama yolun ortasında bayılmıyorum bu kadar şımarık davranmaya gerek yok— Lina (@lutfenbidurya) February 7, 2022
"Elektrik faturası" / 1897— Nadir Tarihi Fotoğraflar (@nadirfotograf) February 4, 2022
🎨Berthold Woltze pic.twitter.com/1Bnp9JB8HT
iyi aksamlar hanimefendi de ben ne alaka? https://t.co/43MJ0RIn9j— Selami (@cazyapmaalann) February 6, 2022
Masa 7 yi yarım saat uzat krdsm yengen üsümüs https://t.co/Vb4vJ82jRA— ömer (@omerbarsbay) February 7, 2022
Yenikapı-kirazlı metrosu insanı ciddi anlamda olgunlaştıran bir şey, mevlana bugün yaşasa çilehaneyi kapatır aksaraydan akbil basardı— şef✍🏻 (@halitsume) February 8, 2022
benim akli melekeler pic.twitter.com/Iw1LJrNDZj— bir yıldızı tüketen karadelik (@kirsalsol) February 7, 2022
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