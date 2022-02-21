Haftanın En Komik Tweetleri

Sosyal medyada mizahın en net ve sert şekilde yapıldığı Twitter’da bu haftanın en komik tweetlerini sizler için derledik.

Haftanın En Komik Tweetleri
Buse Yılmaz
Buse Yılmaz -

Twitter, özellikle ülkemizde kullanıcıların kendi hayatlarını bir kenara bırakarak birçok konuyla ilgili mizah içeren paylaşımları yapmasıyla oldukça ilgi görüyor. Twitter’da iyi vakit geçirmek isteyenler için bu hafta kullanıcılar tarafından en çok beğenilen tweetleri derledik. İşte haftanın en komik tweetleri!    

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