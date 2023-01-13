Bu Haftanın Gülme Krizine Sokan Tweetleri
Haftanın en çok like ve retweet alan, birçok kullanıcıyı güldüren tweetleri sizler için bir araya getirdik! Bakalım bu hafta Twitter'da neler görmüşüz?
Günümüzde hemen hemen herkesin güncel olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, gün içerisinde birçok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor.
Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan tweetlerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen tweetleri ve yılın son tweetleri...
1. Yaşamayan yoktur.
İstisnasız her gece böyleyim pic.twitter.com/dsR3fhZNDs— BGY (@bgyether) January 7, 2023
2. Reis kendini fena kaptırmış.
Bu reis R6 oynarken poposuyla polisi aramış. O sırada oyunda 2 kill alıp, “iki kişiyi vurdum” diye bağırmış. 2 dakika sonra polis ekipleri evine gelmiş. 4 saat boyunca evini aramışlar 🤙pic.twitter.com/Evsm5lrNLH— Tropik (@aardabayram) January 8, 2023
3. ĞĞĞ
ğ diyen köpek balığı— Belal Arşiv (@BelalArsiv) January 7, 2023
pic.twitter.com/AQENFKO4pZ
4. Bu devirde kimse sultan değil...
January 7, 2023
5. Tarafımızı belli edelim.
ŞEŞWĞSĞFĞDLWLWĞQŞQÖEÖGŞB pic.twitter.com/NkilVedc4L— BGY (@bgyether) January 7, 2023
6. Enteresan olaylar...
January 7, 2023
7. Bu terslikte bir iş var.
January 7, 2023
8. Gizemi halen çözülemeyen durum.
January 6, 2023
9. ANGRY...
angy pic.twitter.com/B1354h7zaW— Tweets of Cats (@TweetsOfCats) January 9, 2023
10. Seni yerim şap şup.
Hala hak ettiği değeri görmedipic.twitter.com/Vu0MpnN2Fc https://t.co/Te0lNdLkna— günlük feyyaz yiğit dozu (@feyyazyigitdozu) January 11, 2023
11. Parayı ziyan etme.
menşınlayalım pic.twitter.com/wLeHHlS7Ho— nerde o eski tivitler (@eskitvitler) January 12, 2023
12. Sen bu parayı ne yaptın.
Ana akım medyanın ışık yılı ile imtihanı. pic.twitter.com/wIWwEl8Hgr— Bilimkurgu Kulübü (@bilimkurgukulup) January 12, 2023
13. Kutay'ın arı olabilmesi için kimileri işinden oldu...
January 12, 2023
Twitter'ın Bilinmeyen 9 Özelliği
Günümüzün sık kullanılan ve tercih edilen uygulamalarından biri olan Twitter, birçok kişi tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor.
Twitter'da Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?
Eski AOL ile ilgili en iyi özellik ve hatta 1990’ların en iyisi denilebilecek özellik, gönderilen e-postanın geri alınabilmesiydi. Başka bir AOL kullanıcısına e-posta gönderdiğinizde o kullanıcı e-postayı açmadığı sürece, işlemi geri alabiliyordunuz.
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