Bu Haftanın Gülme Krizine Sokan Tweetleri

Haftanın en çok like ve retweet alan, birçok kullanıcıyı güldüren tweetleri sizler için bir araya getirdik! Bakalım bu hafta Twitter'da neler görmüşüz?

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Günümüzde hemen hemen herkesin güncel olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, gün içerisinde birçok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor. 

Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan tweetlerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen tweetleri ve yılın son tweetleri...

1. Yaşamayan yoktur.

2. Reis kendini fena kaptırmış.

3. ĞĞĞ

4. Bu devirde kimse sultan değil...

5. Tarafımızı belli edelim.

6. Enteresan olaylar... 

7. Bu terslikte bir iş var. 

8. Gizemi halen çözülemeyen durum.

9. ANGRY...

10. Seni yerim şap şup.

11. Parayı ziyan etme.

12. Sen bu parayı ne yaptın.

13. Kutay'ın arı olabilmesi için kimileri işinden oldu... 

Twitter'ın Bilinmeyen 9 Özelliği
İNTERNET

Twitter'ın Bilinmeyen 9 Özelliği

Günümüzün sık kullanılan ve tercih edilen uygulamalarından biri olan Twitter, birçok kişi tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor.

Twitter'da Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?
NASIL YAPILIR

Twitter'da Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?

Eski AOL ile ilgili en iyi özellik ve hatta 1990’ların en iyisi denilebilecek özellik, gönderilen e-postanın geri alınabilmesiydi. Başka bir AOL kullanıcısına e-posta gönderdiğinizde o kullanıcı e-postayı açmadığı sürece, işlemi geri alabiliyordunuz.

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