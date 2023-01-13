Bu Haftanın Gülme Krizine Sokan Tweetleri

Günümüzde hemen hemen herkesin güncel olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, gün içerisinde birçok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor.

Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan tweetlerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen tweetleri ve yılın son tweetleri...

1. Yaşamayan yoktur.

İstisnasız her gece böyleyim pic.twitter.com/dsR3fhZNDs — BGY (@bgyether) January 7, 2023

2. Reis kendini fena kaptırmış.

Bu reis R6 oynarken poposuyla polisi aramış. O sırada oyunda 2 kill alıp, “iki kişiyi vurdum” diye bağırmış. 2 dakika sonra polis ekipleri evine gelmiş. 4 saat boyunca evini aramışlar 🤙pic.twitter.com/Evsm5lrNLH — Tropik (@aardabayram) January 8, 2023

3. ĞĞĞ

ğ diyen köpek balığı



pic.twitter.com/AQENFKO4pZ — Belal Arşiv (@BelalArsiv) January 7, 2023

4. Bu devirde kimse sultan değil...

5. Tarafımızı belli edelim.

6. Enteresan olaylar...

7. Bu terslikte bir iş var.

8. Gizemi halen çözülemeyen durum.

9. ANGRY...

10. Seni yerim şap şup.

Hala hak ettiği değeri görmedipic.twitter.com/Vu0MpnN2Fc https://t.co/Te0lNdLkna — günlük feyyaz yiğit dozu (@feyyazyigitdozu) January 11, 2023

11. Parayı ziyan etme.

menşınlayalım pic.twitter.com/wLeHHlS7Ho — nerde o eski tivitler (@eskitvitler) January 12, 2023

12. Sen bu parayı ne yaptın.

Ana akım medyanın ışık yılı ile imtihanı. pic.twitter.com/wIWwEl8Hgr — Bilimkurgu Kulübü (@bilimkurgukulup) January 12, 2023

13. Kutay'ın arı olabilmesi için kimileri işinden oldu...