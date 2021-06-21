Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (21 Haziran)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde neler var? 21 Haziran haftasında her Android ve iOS kullanıcısının kesinlikle indirmesinin gerektiği ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını / oyunlarını derledik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (21 Haziran)

Ücretsiz uygulamalarda yer alan reklam ve uygulama içi satın alma işlemi ile aşılabilen özellik kısıtlamalarından sıkıldınız mı? Kullanıcı deneyimini en olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelen reklam ve kısıtlamaların olmadığı ücretsiz uygulamaları kullanmak istiyorsanız kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Bu uygulamaların büyük bir kısmında kısıtlamaları aşmak ve uygulamanın daha fazla özelliğinden yararlanmak için ödeme yapmanızı gerektirecek uygulama içi satın alma işlemlerini gerçekleştirmenize gerek yoktur. Bu listedeki uygulamaların büyük bir kısmı reklamsızdır ve bütün özelliklere ücretsiz olarak erişmenize izin verir ancak bunların kısa süreliğine geçerli olduğunu unutmayın.

Son olarak listede çok beğendiğiniz ancak cihazınızda kullanılabilir depolama alanı olmaması nedeniyle indiremediğiniz bir uygulama veya oyun olursa bunları daha sonra kullanmak üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

90X Duplicate File Remover Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yer alan birden fazla aynı fotoğraf, ses kaydı, video ve dokümanları tespit edebilir ve çok kolay bir şekilde silebilirsiniz. Böylece depolama alanınızı gereksiz yere tüketen ögeleri ortadan kaldırabilirsiniz. 4,3 yıldıza sahip olan uygulama, normalde 57,99 TL fiyat etiketine sahip ancak gerçekleştirilen kampanya sayesinde kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuldu. Uygulamaya sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

My Sheet Music: Müzik notalarını öğrenmek için pratik yapmak istiyorsanız My Sheet Music'i şu anda ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bu uygulama, fotoğrafını çektiğiniz notaların istediğiniz hızda hareket etmesini sağlar. Böylece örneğin piyano çalarken büyük kolaylık elde edersiniz. Uygulamanın fiyatı normalde 18,99 TL ancak şu anda kampanya kapsamında ücretsiz hale geldi.

Memorize: Learn Japanese: Uygulamada yer alan bilgi kartları sayesinde Japonca kelime haznenizi arttırabilirsiniz. Ayrıca uygulamada testler de yer alıyor. Testler sayesinde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. 45,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

EZ Notes: Not alma uygulaması arıyorsanız EZ Notes'a kesinlikle göz atmalısınız. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada yapılacaklar listesi oluşturabilir ve hatta sesli bir şekilde not alabilirsiniz. Aldığınız notları kategorilere ayırabilirsiniz. Böylece olası karışıklığı önleyebilirsiniz.

SM PDF Advance Tool: Bu uygulama sayesinde resim, metin, QR (karekod), Excel dosyalarını PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz. Kolay kullanıma sahip olması ile dikkat çeken SM PDF Advance Tool, başarılı kullanıcı arayüzüne sahip. Gelişmiş özelliklere sahip olan uygulama üzerinden şifre ekleme, şifre kaldırma, yazı ekleme, filigran ekleme, görsel ekleme gibi işlevler de gerçekleştirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Cartoon Craft: Gerçek zamanlı strateji seven oyunculara hitap eden Cartoon Craft'ta insanlar ile Orklar savaşırken bir salgın meydana geliyor. Salgın sonucunda insanlar ve Orklar zombiye dönüşüyor. Oyunda zombilere karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Başlangıçta 4 işçi ile başladığımız oyunda yapılar inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Normalde 13,99 TL fiyata sahip olan yapım, şu anda ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Last Day Survival: Kısa süreliğine ücretsiz olarak Last Day Survival, zombi oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. DreamSky tarafından geliştirilen mobil oyunda diğer insanlar ile ittifak yaparak hayatta kalmaya çalışıyoruz.

League of Stickman: Stickman oyunlarını seviyorsanız League of Stickman isimli yapıma kesinlikle bir şans vermelisiniz. Aksiyon seviyesinin her an yüksek olduğu mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Başarılı oyunda boss savaşlarına da tanık oluyoruz.

Superhero War Premium: UbiMob tarafından geliştirilen Superhero War Premium, normalde 2,39 TL fiyat etiketine sahip fakat şu anda ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz. Dövüş ve aksiyon ögelerinin yer aldığı yapım, savunma ve rol yapma oyunu türlerini birleştiriyor.

Speed Ball: Bu oyunda karşımıza çıkan pembe renkli topları toplamaya çalışıyoruz. Her seviyeden sonra oyunun hızı artıyor. Bununla birlikte oyunun zorluk seviyesinde de önemli ölçüde artış meydana geliyor.

Save the Boy: Önünüze çıkan yıldızları topladığınız, engellerden kurtulmaya çalıştığınız oyunları seviyor musunuz? Yeşilliğin bol olduğu bu mobil oyunu son zamanların popüler oyunlarından ayıran tarafı, sahip olduğu piksellerdir. Bu pikseller hem nostaljik hisler uyandırırken hem de oyunun daha şirin bir hal almasını sağlıyor ancak oyunun göze hoş gelmesi, önünüze çıkan engellere çarptığınızda öleceğiniz gerçeğini değiştirmiyor. Bu nedenle yol boyunca dikkatli olmanızda fayda var. Oyunun seviye seviye ilerlediğini de ekleşim olalım.

Requence: Bu oyunda geçmişten gelen bir kedinin geleceği keşfetmesine yardımcı oluyoruz. Bu bulmaca oyununda karakterinizin hareketlerini takip eden bir de klon kedi bulunuyor. Bir sonraki seviyeye geçmek için jetonları toplamayı unutmayın.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Yin Yoga: Vücudunuzun çevikliğini arttırmak, zihnini boşaltmak, sakinleşmek, enerjik ve mutlu olmak için yogadan yardım alıyorsanız bu uygulamanın size eşlik etmesine izin verebilirsiniz. Yin Yoga'nın hayatınıza oldukça olumlu etkileri olabilir. Sakin ve dinlendirici bir yoga olan Yin Yoga sayesinde bütün negatif enerjileri üzerinizden atıp rahatlayabilirsiniz.

My Sketch - Pencil Sketches: Fotoğraflarınızı kara kalem çalışmalarına çevirmek istemez misiniz? Kısa bir süreliğine ücretsiz olan bu iOS uygulaması ile galerinizde yer alan herhangi bir fotoğrafı sadece tek bir dokunuşla kara kalem çalışmasına çevirebilirsiniz. Uygulamada yer alan çeşitli filtreleri ve ayarlamaları kullanarak kara kalem çalışmasını daha renkli, daha canlı hale getirebilirsiniz.

Houdini Playlists: Bu uygulama, çalma listenizi bir uygulamadan diğerine taşımakta zorluk çekiyorsanız size yardım eli uzatabilir. Uygulama şu an Spotify, Apple Music ve YouTube Music ile çalışıyor. Oynatma listenizi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Private Photo Vault SV PRO: Akıllı telefonunuzun başkası tarafından kontrol edilmesini istemiyorsanız, galerinizdeki fotoğrafları sizden başkası tarafından görüntülenmesini istemiyorsanız Private Photo Vault size bu konu hakkında yardımcı olabilir. Şifre koruması eklemenizi sağlayan bu uygulama, başkalarının fotoğraflarınıza ve videolarınıza erişmesini engelleyecektir.

Epica 2 Pro: Bu eğlenceli uygulama sayesinde fotoğraflarınıza son derece komik ve ilginç efektler ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)