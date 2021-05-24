Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (24 Mayıs)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde neler var? 24 Mayıs haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi tavsiye edilen ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını derledik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (24 Mayıs)

Ücretsiz uygulamaların sayısı her ne kadar çok fazla olsa da bu tür uygulamalar genellikle rahatsız edici seviyede reklam içerir. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da yer alır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeniz istenir.

Haftanın ücretsiz oyunları / uygulamaları listesindeki uygulamaların çoğunda sonsuza kadar ücretsiz olan uygulamalardan farklı olarak reklam veya kısıtlama yoktur. Ücretsiz uygulamaların yer aldığı listedeki uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan ancak kampanya ile ücretsiz hale gelen uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

BlackCam Pro: Bu uygulama bir süre önce 5,49 TL fiyat etiketine sahipti ama çok kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye açıldı. Siyah beyaz fotoğrafların eski günlere götürmedeki başarısını takdir edenlerdenseniz bu kamera uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Milky Launcher Pro: Normalde 29,99 TL fiyat etiketine sahip bu uygulama, telefonunuzu tasarımsal olarak bir üst noktaya taşımanıza yardımcı olur. 15'ten fazla tema, çeşitli yazı tipi seçenekleri ve özel simge paketi ile telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Gif Me: Hareketli görüntüler oluşturmanın kısa ve pratik bir yolunu mu arıyorsunuz? Gif Me, size 14 saniyelik görüntü yakalama olanağı verir ve buna ek olarak gerçek zamanlı filtreler, e-posta ve sosyal medyada paylaşma gibi özelliklerle hareketli görüntüyü düzenleyip direkt paylaşmanızı sağlar.

Sketch Me Pro: Fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşmadan önce onları çizime dönüştürerek bir değişiklik yapmaya ne dersiniz? Sketch Me ile istediğiniz fotoğrafı saniyeler içinde çizime dönüştürebilirsiniz.

Resize Me: Bu uygulama, Facebook veya Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yüklemek ya da başkasıyla paylaşmak istediğiniz fotoğrafları kalitesini koruyarak yeniden boyutlandırmanızı sağlar.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Terra Fighter 2 Pro: Birçok farklı dövüşçü içeren Street Fighter tarzı bir oyun arıyorsanız bu oyunu mutlaka inceleyin.

Cyber Dead Premium: Birden fazla karakter, tek macera! Bu aksiyon dolu oyunu çeşitli karakter ve silahları kullanarak bitirmeye çalışırken zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmayacaksınız.

Zombie Age 2 Premium: Bu oyundaki amacımız sürekli olarak gelen zombileri çeşitli silahları kullanarak öldürmektir.

Combat Strike PRO: Counter-Strike'ı telefonunuza getiren bu oyun tahmin edebileceğiniz üzere first person shooter türünde bir oyundur. Orijinal oyunu aratmayacağını söylemek doğru olacaktır.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Filtatron: Ses düzenlemek için profesyonel bir uygulama mı arıyorsunuz? Filtatron'u deneyin.

Smart Resize 2x: Android'de ücretsiz olan Resize Me'ye benzer şekilde Smart Resize de fotoğrafları yeniden boyutlandırma hizmeti sunuyor ancak Smart Resize diğer uygulamalardan farklı olarak fotoğrafın kalitesini iki kat yükseltmedeki başarısıyla biliniyor. Ayrıca fotoğrafınızda istenmeyen nesneleri direkt kaldırma olanağı sunuyor.

Animoog for iPhone: Animoog, inanılmaz seviyede akıcı sesler elde edebileceğiniz bir uygulamadır.

Remove Objects: Bu uygulama, fotoğrafınızda nesneleri ve hatta insanları da kaldırabileceğiniz bir uygulamadır. Buna ek olarak yüzü pürüzsüz hale getirmek amacıyla kullanılabilir.

Vekt: Kilo vermek ya da kilo almak için size yardımcı olacak bir uygulama arıyorsanız Vekt'i inceleyin. Bu uygulama ile kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)