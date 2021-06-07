Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (7 Haziran)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 7 Haziran haftasında indirmenizi tavsiye ettiğimiz ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (7 Haziran)

Ücretsiz uygulamaların sayısı çok fazla olsa da bu tür uygulamalar çoğunlukla reklam içerir. Reklamların çok fazla olması da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli kısıtlamalar da yer alıyor.

Bu uygulamaların büyük bir kısmındaki kısıtlamaları aşmak, uygulamanın daha fazla özelliğinden yararlanmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz ancak bunu yapmak yerine kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları da tercih edebilirsiniz.

Aşağıda yer alan listedeki uygulamaların çoğunda reklam bulunmuyor. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor. Listeden beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları sonra oynamak üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Bubbles Battery Indicator: Bu uygulama, telefonunuz şarj olurken ekranınızın daha canlı ve renkli görünmesini sağlar. İçerisinde birbirinden çeşitli temaların yer aldığı bu uygulamada istediğiniz herhangi birini seçerek telefonunuzun görünümünü iyileştirebilirsiniz.

Bu uygulama, telefonunuz şarj olurken ekranınızın daha canlı ve renkli görünmesini sağlar. İçerisinde birbirinden çeşitli temaların yer aldığı bu uygulamada istediğiniz herhangi birini seçerek telefonunuzun görünümünü iyileştirebilirsiniz. Kosmos: Bu uygulama spor, eğitim ve daha birçok aktivitede geçirilen zamanı takip etmenin eğlenceli bir yoludur. Uygulamada yapılacaklar listesi oluşturabilir, tamamlanan görevleri ortadan kaldırabilir, eğlenceli ve kullanıcı dostu arayüzün göz alıcı görünümünü inceleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu uygulama spor, eğitim ve daha birçok aktivitede geçirilen zamanı takip etmenin eğlenceli bir yoludur. Uygulamada yapılacaklar listesi oluşturabilir, tamamlanan görevleri ortadan kaldırabilir, eğlenceli ve kullanıcı dostu arayüzün göz alıcı görünümünü inceleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ping Master X : Bu uygulama özellikle Android işletim sistemli akıllı telefonu üzerinden online oyun oynayan kişilerin ping sorununu ortadan kaldırabilir. Uygulamanın amacı farklı DNS yapılandırmalarını test ederek size en iyi performansı hangisinin sunacağını bulmaktır. 617 kullanıcının oy verdiği uygulamanın 4 yıldızın üstünde derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

: Bu uygulama özellikle Android işletim sistemli akıllı telefonu üzerinden online oyun oynayan kişilerin ping sorununu ortadan kaldırabilir. Uygulamanın amacı farklı DNS yapılandırmalarını test ederek size en iyi performansı hangisinin sunacağını bulmaktır. 617 kullanıcının oy verdiği uygulamanın 4 yıldızın üstünde derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. GPS Speed Pro : Telefonunuzun GPS'ini kullanarak hızınızı hesaplayabilir ve seyahat hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

: Telefonunuzun GPS'ini kullanarak hızınızı hesaplayabilir ve seyahat hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. WellPaper : Tercihi renkli telefonlardan yana yapanlardan mısınız? Bu uygulama, dinamik duvar kağıdı sağlayarak telefonunuzun canlılığını korumasını sağlar. Uygulama ücretsizdir. Uygulamada ne reklam ne de uygulama içi satın alma işlemi gerektiren bir unsur vardır.

: Tercihi renkli telefonlardan yana yapanlardan mısınız? Bu uygulama, dinamik duvar kağıdı sağlayarak telefonunuzun canlılığını korumasını sağlar. Uygulama ücretsizdir. Uygulamada ne reklam ne de uygulama içi satın alma işlemi gerektiren bir unsur vardır. Eyescream: Gün içerisinde telefonunuzu çok mu fazla kullanıyorsunuz? Bu uygulama, gözlerinizi çok fazla ekrana maruz bırakmanızın önüne geçebilir.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Mayın Tarama Gemisi : Bir süre öncesine kadar Windows işletim sistemi ile gelen klasik mayın tarlası oyununun nispeten daha gelişmiş bir versiyonunu oynamak isterseniz bu oyunu gözden geçirmelisiniz. Oyun normalde 5,99 TL fiyat etiketi ile satılıyor fakat kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Bu tür oyunlara ilgi duyuyorsanız fırsatı kaçırmadan indirmekte fayda var.

: Bir süre öncesine kadar Windows işletim sistemi ile gelen klasik mayın tarlası oyununun nispeten daha gelişmiş bir versiyonunu oynamak isterseniz bu oyunu gözden geçirmelisiniz. Oyun normalde 5,99 TL fiyat etiketi ile satılıyor fakat kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Bu tür oyunlara ilgi duyuyorsanız fırsatı kaçırmadan indirmekte fayda var. Castle Defender Premium : Bu oyundaki amacınız kalenizi düşmanlarınızdan korumaktır. Bu oyunlar eski günlere göre çok daha az oynansa da sevenlerinin hala oldukça fazla olduğu söylenebilir.

: Bu oyundaki amacınız kalenizi düşmanlarınızdan korumaktır. Bu oyunlar eski günlere göre çok daha az oynansa da sevenlerinin hala oldukça fazla olduğu söylenebilir. L egend Guardians Epic Heroes Fighting Action RPG : JRPG ve aksiyon türlerinin karışımı sonucunda elde edilmiş bir oyun mu istiyorsunuz? Legend Guardians'ı inceleyin.

: JRPG ve aksiyon türlerinin karışımı sonucunda elde edilmiş bir oyun mu istiyorsunuz? Legend Guardians'ı inceleyin. Hero Evolution: Oyunların grafik kalitesi açısından geçmişten günümüze kadar çok fazla ilerleme kaydedildi ancak birçok oyuncu hala piksellerin ön planda olduğu video oyunları oynamaktan keyif alıyor. Bu oyunda ise piksel sanatının nasıl konuşturulduğunu inceleyebilir, savaşçıları toplayarak savaşlara katılabilirsiniz.

Oyunların grafik kalitesi açısından geçmişten günümüze kadar çok fazla ilerleme kaydedildi ancak birçok oyuncu hala piksellerin ön planda olduğu video oyunları oynamaktan keyif alıyor. Bu oyunda ise piksel sanatının nasıl konuşturulduğunu inceleyebilir, savaşçıları toplayarak savaşlara katılabilirsiniz. Ruby Square: Rubik küpüne benzer bir oyun arıyorsanız size hemen hemen aynı deneyimi yaşatacak bu oyuna mutlaka göz atmanız gerekiyor.

Rubik küpüne benzer bir oyun arıyorsanız size hemen hemen aynı deneyimi yaşatacak bu oyuna mutlaka göz atmanız gerekiyor. Wonder Knights PV : Bu nişancılık oyununun diğer oyunlardan farkı, üç kahramanı kontrol etmenizin gerekmesidir. Grafikler çok üst seviyede olmasa da oynarken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmamanızı sağlayacaktır.

: Bu nişancılık oyununun diğer oyunlardan farkı, üç kahramanı kontrol etmenizin gerekmesidir. Grafikler çok üst seviyede olmasa da oynarken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmamanızı sağlayacaktır. Stickman Ghost 2: Karakterinizi güçlendirip dövüşebileceğiniz bir oyun arayışınızdaysanız önceliğinizin Stickman Ghost 2 olduğundan emin olun.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

QR + BarCode Scanner & Maker : QR veya barkodları taratabileceğiniz basit bir uygulama istiyorsanız bu uygulamadan yararlanabilirsiniz.

: QR veya barkodları taratabileceğiniz basit bir uygulama istiyorsanız bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Arm Speed Analyzer : Apple Watch için geliştirilen bu uygulama, kolunuzu ne hızla hareket ettirdiğinizi öğrenmenizi sağlar.

: Apple Watch için geliştirilen bu uygulama, kolunuzu ne hızla hareket ettirdiğinizi öğrenmenizi sağlar. Lilium : Siri ve widget destekli bu uygulama, bir bütçe yönetim uygulaması arayanların her türlü ihtiyacını giderebilir.

: Siri ve widget destekli bu uygulama, bir bütçe yönetim uygulaması arayanların her türlü ihtiyacını giderebilir. HTML Email Template: Bu uygulama davetiyeler, etkinlikler ve benzerlerini diğer insanlara iletmek için e-postaya başvurmak isteyenlerin önceden hazırlanmış şablonları kullanmasına olanak sağlar.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)