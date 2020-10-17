Hangi iPhone 12 Modeli Sizin için En Uygunu? - Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği çevrim içi etkinlikle birlikte yeni nesil iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıktı. Birkaç sene öncesine kadar her sene yalnızca iki model tanıtan şirket, bu sene - iPhone SE 2020 de dahil olmak üzere - beş model tanıttı ve seçim yapmayı çok daha zor bir hale getirdi. Eğer iPhone 12 modellerinden birisini satın almak istiyorsanız ancak hangisini almak istediğinizden emin değilseniz, bu yazımızı okumaya devam edin.

13 Ekim'de tanıtılan her bir model A14 Bionic işlemci ile kutudan çıkıyor ve iPhone 11'in heyecan verici kamerasını şöyle ya da böyle daha iyi bir hale getiriyor. Öte taraftan en büyük farklar, küçük ayrıntılarda yatıyor ve her bir model temelde benzer görünüşlere sahip olsalar da farklı kitleleri hedef alıyor.

Hangi iPhone 12'yi Satın Almalısınız?

Peki o zaman hangi iPhone 12 modelini satın almalısınız?

iPhone 12 Mini: Küçük Boyutlu Sevenler için

Yeni serinin en küçük üyesi olan iPhone 12 Mini, 5.4 inç boyutundaki ekranı ile birlikte oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu boyutu sayesinde her cebe ve her ele uygun bir şekilde oturan modelin, en altta yer almasına rağmen HDR desteğine sahip Super Retina bir ekranı bulunuyor. Bugünlerde birçok amiral gemisi pek çok insan için oldukça büyük olduğundan iPhone 12 tam da küçük ekran sevenlere hitap ediyor.

iPhone 12: Hareket Halinde Olanlar için

iPhone 12 Mini ile iPhone 12 arasında tek bir fark var: boyut. Bu model 6.1 inç boyutundaki ekranı ile birlikte iPhone 12 Pro ile eşit boyutlar sunuyor. Bu nedenle kısmen büyük ekranlı yeni bir telefon isteyenler için biçilmiş kaftan. Eğer hareket halinde Netflix'te bir şeyler izlemek ve çektiğiniz harika fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak istiyorsanız, bu model tam da size göre olabilir.

iPhone 12 Pro: Performans Arayanlar için

Bu seneki tüm iPhone 12 modelleri ortak olarak A14 Bionic ile birlikte gelse de iPhone 12 Pro'daki 6 GB RAM, diğer iki modeldeki 4 GB RAM'e göre çoklu görevlerde büyük bir fark sunuyor. Ayrıca ilk iki modeldeki 256 GB üst depolama seçeneği, bu modelde 512 GB olarak revize ediliyor ve bu sayede verilerinizi saklayabileceğiniz daha geniş seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Son olarak iPhone 12 Pro'nun ikili kamera kurulumu yerine üçlü kamera kurulumu ile geldiğini ve LiDAR Sensör ile desteklendiğini hatırlatalım.

iPhone 12 Pro Max: Fotoğrafçılar için

Her zaman olduğu gibi bu seneki en pahalı iPhone da, her şeyi isteyen kullanıcılar içindir. 6.7 inç boyutunda geniş ekranı ve grubun en geniş batarya kapasitesi ile gelişmiş kamera kurulumunu bir araya getiren iPhone 12 Pro Max, 5x optik zoom desteği ile birlikte geliyor. Bu da onu profesyonal mobil fotoğrafçılar için biçilmiş kaftan bir model yapıyor.