Hava Kalitesini Kontrol Etmek için En İyi Uygulamalar ve Web Siteleri

Günümüzün koşulları, havanın her geçen gün daha da kirlenmesine neden oluyor çünkü fabrika bacalarından çıkan kimyasal gazlar, taşıtların havaya yaydıkları zararlı gazlar ve daha birçok teknojinin getirdiği olumsuzluk, havanın hızla kirlenmesine neden oluyor.

Bu ortamlardan ivedilikle uzaklaşmanız yapabileceklerinizin en iyisidir, bu yüzden de sizler için hazırladığımız hava kalitesini kontrol etmek için en iyi 5 uygulamayı gözden geçirmelisiniz.

AirVisual, şehrinizin hava kalitesi konusunda bilgi sahibi olmak için mevcut en kapsamlı uygulamalardan biridir. Kalite seviyelerini görmenize izin vermesinin yanı sıra AirVisual başka özellikler de sunar. Bunlardan biri, uygulamanın hastalanmamanız için atabileceğiniz adımlar konusunda verdiği sağlık önerileridir. Bunlara örnek verecek olursak, maske takmak, camlarınızı kapatmak, bisiklet sürmekten kaçınmak ve daha fazlası bulunmaktadır.

Akıllı telefonunuzun ana ekranına bir widget olarak sabitleyebileceğiniz AirVisual, şehrinzin hava kalitesini diğer şehirler ile karşılaştırabilmenize olanak sağlıyor.

Plume Air Report

Plume Air Report, açık hava gezilerini hava kalitesine göre ayarlamak isteyen kullanıcılar içindir. Şık bir arayüze sahip olan Plume Air Report’un alt kısmında bir zaman çizelgesi ve üst kısmında hava kalitesi, sıcaklık ve daha fazlasını belirten bir görsel yer alıyor.

Parçacık konsantrasyonu, hava kalitesi açısından yılın en iyi günü ve daha birçok detayı görebileceğiniz Plume Air Report’a Android ve iOS uygulama mağazalarından ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Bu küçük uygulama, yaşadığınız yerdeki hava kalitesinin ne kadar kötü olduğunu göstermek için benzersiz bir yaklaşım izliyor. Bir sayı değeri vermek yerine, Sh**t! I Smoke, soluduğunuz havanın sigaraya eşdeğerini gösteriyor. Yani örneğin, “AQI seviyesi yerine bugün 2,7 sigara içeceksiniz” diyor. Hatta ekranın sağ kenarında bir duman animasyonu bile bulunuyor.

Her ne kadar biraz tuhaf gelse de aslında Sh**t! I Smoke’un verdiği mesaj oldukça önemli. Sh**t! I Smoke, hava kalitesinin insanların sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bunu da AQI seviyesini sayısal verilerle vermek yerine sağlığa çok zararlı olan sigaralar ile gösteriyor.

Windows işletim sisteminde en iyi hava kalitesi uygulaması Airqualiter'dir. Airqualiter, dünyada 1900'den fazla yer için gerçek zamanlı olarak AQI ve temel hava durumlarını göstermektedir. Airqualiter ile birden fazla şehir ekleyebilir, dünya görünümüne göz atabilir ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz.

Tarayıcınızdan da Hava Kalitesini Kontrol Edebilirsiniz

Hava kalitesini kontrol etmek için bir uygulama yüklemek istemiyorsanız, bu işlemi tarayıcınızdan da yapabilirsiniz. Hiçbir şey yüklemeden benzer özellikler sunan pek çok web sitesi bulunuyor.

Denemeniz gereken iki adet web site bulunuyor. Bunlar BreezoMeter ve Aqicn’dir. Her ikisi de büyük ölçüde doğru sonuçlar veriyor. Aqicn aslında “Dünya Hava Kalitesi Endeksi Projesi” adlı bir sosyal girişim projesinden ortaya çıktı.