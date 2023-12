Bütçe Dostu Haylou Watch R8 Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyat etiketi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Haylou Watch R8'in özellikleri neler? Bu rehberde Haylou'nun çok şık tasarıma sahip olan yeni akıllı saat modeli ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Haylou Watch R8 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,43 inç

: 1,43 inç Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 376 PPI

: Yaklaşık 376 PPI Always on Display : Destekliyor.

: Destekliyor. Ağırlık : 85 gram

: 85 gram Bluetooth : 5.3

: 5.3 Boyut : 49,7 x 56,25 x 12,5 mm

: 49,7 x 56,25 x 12,5 mm Batarya Kapasitesi : 300 mAh

: 300 mAh Pil Ömrü: Standart kullanımda 7 güne kadar.

Çin merkezli Haylou tarafından tanıtılan yeni akıllı saat modeli Watch R8'de metal çerçeve mevcut. Dairesel bir tasarıma sahip olan cihaz IP68 sertifikasını destekliyor. Akıllı saat bu sayede toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

Haylou marka akıllı saatte 100'ü aşkın spor modu bulunuyor. Kalp atış hızı ve SpO2 ölçme dahil olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli işlevlerin yer aldığı cihaz uyku kalitesine dair rapor da sunuyor. Bunların yanı sıra 150'den fazla indirilebilir saat arayüzü mevcut. Böylece saatin ekranı özelleştirilebiliyor.

300 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat, standart kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisini destekleyen akıllı saat 49,7 x 56,25 x 12,5 mm boyutlarında.

Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğinin yer aldığı cihazda sesli asistan desteği de mevcut. Her Zaman Açık Ekran özelliği sayesinde ekrandan bazı bilgilere kolayca erişilebiliyor. Akıllı saat ayrıca Bluetooth arama teknolojisini de destekliyor.

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı, yaklaşık olarak 376 PPI piksel yoğunluğu ve 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Peki, Haylou Watch R8 ne kadar fiyata satılıyor?

Haylou Watch R8 Fiyatı

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçenği sunan Haylou Watch R8 isimli akıllı saat modeli Çin'de 269 yuan (yaklaşık 37 dolar civarında) fiyata satılıyor.

Haylou marka akıllı saat modeli Watch R8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.