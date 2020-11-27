Hemen hepimizin çeşitli markalarla kötü tecrübelerimiz vardır. Muhtemelen bir defa dahi olsa 'bu markayı bir daha satın almayacağım' ya da 'her zaman bu markayı satın alacağım' gibi bir söz söylemişsinizdir. Peki ama söz konusu şey sabit diskler olduğunda HDD satın alırken hangi marka olduğu önemli mi değil mi?

İnternette ufak bir araştırma yaparsanız ya da çeşitli markalara göz atarsanız bazı markaların, diğerlerinden daha güvenilir gibi lanse edildiğini görürsünüz. Peki ama bu doğru mu? Açıkçası biraz doğru. Öte taraftan denklemin tamamı, bundan daha fazlasını içeriyor.

HDD Satın Alırken Marka Önemli mi?

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse sabit disk satın alırken kötü bir ürünle karşılaşmamak için yapabileceğiniz kesin bir şey yok. Daha doğrru bir şekilde söylemek gerekirse 'elektronik biraz şans işidir' söyleminden de yola çıkarak kötü bir elektronik bileşenle karşılaşmamak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

HDD dediğimiz şey mekanik sabit sürücüdür ve bu sürücülerin içerisinde yer alan mekanik aksamlar zamanla arızalanabilir. Öte taraftan bazı üreticiler, parçaları daha güvenli şekilde tasarlayabilir.

En Güvenilir HDD Markaları Hangileri?

Bir sabit diskin ne zaman arızalanacağını kestirmek, her zaman kolay olmayabilir. Bu noktada kullanıcı deneyimlerine güvenmek yerine, çünkü ne diyorduk 'elektronik biraz şans işidir', daha büyük ve geniş kapsamlı testlere odaklanmak daha doğru bir yol olacaktır.

Çevrim içi yedekleme şirketi Backblaze, veri merkezlerinde tüketici sınıfı diskler kullanıyor. Şirket bununla kalmıyor ve bu disklerin bozulma oranları hakkında sık sık veriler yayınlıyor. Tam da istediğiniz şey, öyle değil mi?

Şirket Ocak 2014 döneminde yayınladığı bir araştırma raporunda, o sırada kullanmakta olduğu 27.134 sabit disk üzerinde inceleme yaptı. Şirketin yayınladığı raporda Hitachi, Western Digital ve Seagate olmak üzere üç farklı popüler marka yer alıyordu.

Bu rapora göre söz konusu üç şirket arasında en az arıza oranı olan marka Hitachi, en fazla arıza oranı olan marka ise Seagate idi. Western Digital ise her iki şirketin arasında yer alıyordu.

Backblaze raporunda "Fiyat kabul edilebilir olsaydı Hitachi markasından başka bir şey satın almazdık." şeklinde bir ifade eklerken, Seagate disklerin uygun fiyatlardan ötürü seçildiğini vurguladı. Sonuç olarak iyi yedekleme planlarınız varsa ölen bir sürücüden veri kurtarmak pek de sorun değildir.

HDD'nin Güvenilirliğini Ne Belirler?

Hemen yukarıdaki araştırma raporlarından yola çıksaydık, bir sabit diskteki güvenilirliğin tamamı ile markaya bağlı olduğunu düşünürdük. Öte taraftan yazının giriş kısmında da söylediğimiz gibi, ana denklemin tamamı bundan daha fazlasını içeriyor.

Üreticilerin farklı boyutlara, hızlara, güç tüketimlerine ve fiyatlara sahip birden fazla modelle karşınıza çıktığını göreceksiniz.

Örneğin bazı sabit diskler daha az güç tükettikleri için düşük güçlü sürücüler olarak adlandırılır. Bu nedenle özellikle dizüstü bilgisayarlarda yaygındırlar. Bu sürücüler genellikle bir süre hareketsiz kaldıktan sonra okuma kafasını park ederler ve sürücünün daha az güç kullanması sağlanmış olur. Öte taraftan bir sonraki çalışmada sürücünün kafayı kaldırması gerekir ve bu dur-kalk davranışı potansiyel olarak daha kısa ömür anlamına gelir.

HDD Arızalarına Karşı Önlem Alın

Temel noktadan baktığımızda SSD'ler, HDD'lere karşı çok daha güvenilirdir. Sonuçta hareketli mekanik aksamları yok. Öte taraftan bu sürücüler daha pahalı oldukları için onlardan bir tanesini satın almak için cebinizden çok daha fazla miktarda paranın çıkması gerekecektir.

Yine de bir sürücü ne kadar güvenilir olursa olsun, yedeklemelerden asla vazgeçmemelisiniz. Mümkün olan en güvenilir markayı ve modeli satın alsanız dahi, risk hala oralarda bir yerlerdedir. Nitekim yazılım sorunları bile çalışan bir sürücüden veri silinmesine neden olabilir.

Bu nedenle önemli verileriniz için düzenli yedeklemeler oluşturun. Bu yedeklemeler, sürücü arızalansa bile verilerinizin güvende kalmasını sağlayacaktır. Bahsettiğimiz gibi sabit sürücü arızasını önlemek için kesin bir yol yok anck bu verileri yedekleyerek veri kaybını önleyebilirsiniz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tercihiniz SSD'den mi yoksa HDD'den mi yana? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.