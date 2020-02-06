Hem Kullanıcı Hem de Arama Motoru Dostu İçerikler Nasıl Yazılır?

Bir bilgisayar ekranında veya bir mobil cihazda okunacak içerikler yazmak, kalem ve mürekkepten farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Okurlar içeriklerinizi okurken roman okurken olduğundan daha farklı düşüncelere sahip olurlar. Okurların bir blog içeriğinden en büyük beklentisi, blog içeriğinde yer alan bilgiyi mümkün olan en kısa sürede öğrenmektir.

Bu yazıda, blog içeriklerini hem insanlara hem de arama motorlarına göre nasıl yazacağınızı öğreneceksiniz. İşte, blog içeriklerini hem insanlara hem de arama motorlarına göre yazma!

1. Kısa Tutun

İnsanlar olarak olayları zaman zaman olması gerekenden çok daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya meyilli olabiliyoruz. Karmaşık anlatıma sahip olan gereksiz uzunluktaki cümleler okurlar tarafından okunmayacağından ötürü bunun sizin açınızdan pek iyi sonuçlanacağını söylememiz doğru olmaz çünkü dolaylı yazılar okurların kesinlikle hoşuna gitmeyecek bir şeydir.

Blog içerikleri, trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini beklerken ya da kısa bir öğle molasında okunabilmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, içeriğinizin kısa olması değil, cümlelerin kısa ve öz olmasıdır. Paragrafları kısa tutmak da bir görgü kuralıdır. Bu mümkünse her paragraf için sadece 2-4 cümle anlamına gelmektedir. Buradaki asıl amacınız, insanların mümkün olan en kısa sürede vermek istediğiniz mesajı almasını sağlamaktır.

2. Başlıkların Özet Niteliğinde Olduğundan Emin Olun

Bunu yapmanın en kolay yolu, başlıkları kullanarak metninizi bölümlere ayırmaktır. Bu, makalelerin konuya bağlı kalmasını sağlamanıza yardımcı olur ve okurların içeriğinizi hızlı bir şekilde taramasını sağlar.

3. Gereksiz Kelimelere Yer Vermeyin

Birçok yeni bloggerın hatası, yazılarında çok fazla gereksiz kelimeye yer vermesidir. Blog içerikleri bir roman değildir, karmaşık açıklamalar yapmak yerine daha basit kelimeler kullanmanız yararınıza olacaktır.

4. Harekete Geçirici İfadeler Kullanın

Her blog içeriğinizin belirli bir amacı olmalıdır. Bu, okurlarınızı e-posta listenize abone olmaya, yorum yapmaya, bir ürün satın almaya ya da bir şeyler öğrenmeye motive etmek olabilir. Okurlarınızdan daima bir şeyler yapmasını istemelisiniz.

5. Web Sitenizin Erişilebilir Olduğundan Emin Olun

Erişilebilirlik, engelli kişilerin de web sitenizde normal bir şekilde gezebilmesini ve web siteniz ile etkileşime girebilmesini sağlar.