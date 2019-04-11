Hemen Çıkma Oranı Nedir? Nasıl Düşük Tutulur?

Hemen çıkma oranı -ingilizce ismiyle bounce rate-, AdSense kullanıcısı olan her blog yazarının dikkat etmesi gereken temel niteliklerden biridir. Hemen çıkma oranı ne kadar yüksek olursa AdSense kazancı da o kadar düşük olur. Bundan ötürü, AdSense kullanan her blog yazarı bu orana dikkat etmeli, sayfayı görüntüleyen kişilerin sitede durmasını sağlayarak hemen çıkma oranını düşürmeye çalışmalıdır.

Hemen Çıkma Oranı Nasıl Düşürülür?

Hemen çıkma oranını düşürmeniz için öneriler sıraladığımız bu yazının sonunda, kazançlarınız artacak, hemen çıkma oranınız düşecektir. Unutmamalısınız ki hemen çıkma oranını düşürmeniz, buradaki önerileri uygulama şeklinize bağlıdır.

1. Dışarıya Bağlantı

Yazıda kullanılan yararlı bağlantılar, Google tarafından çok sevilir; bunu zaten biliyoruz. Google tarafından çok sevilen bu bağlantılara tıklayan ziyaretçiler, bağlantıyı aynı sekme üzerinden açarsa sizin yararınıza değil zararınıza olur; yönlendirme işlemi bu nedenle yan sekmeden devam etmelidir.

2. Reklamlar

Reklamlarla dolu bir sayfada kimse durmak istemez. Reklamlarla dolu sayfalar ziyaretçiler tarafından birer çöplük olarak tasnif edilir. Gerçek hayatta kimse çöplükte bulunmak istemez, değil mi? Çünkü kötü kokar, oranın itici kokusu yüzünden kimse iki dakika bile durmak istemez.

3. Yazım Tarzı (Üslup)

Okur eğer üslubunuzu takdir edecek kadar beğenirse sitenizde zaten durmaya devam edecektir. Sıkıcı bir üslup ile yazılan yazılar, ziyaretçinin sıkılmasına yol açmaktan başka bir işe yaramaz.

Nihai amacınız okuru yazıya bağlı tutmaktır. Okuru bebek, yazıyı anne, okuma süresini de bebeğin anne karnından ayrılmasına kalan süre olarak düşünelim. Anne karnından ayrılmasına daha çok varken okurun göbek bağı kesilir ise hemen çıkma oranı yükselecektir.

Okuru bu aceleci tavırdan sıyırmak için kırılma noktalarında aralar verilmeli, okur tekrardan yazıya bağlanmalıdır.

Her yazarın kendine özgü bir üslubu vardır. Üslup, yazı yazdıkça gelişim gösterir. Sıkıcılıktan, tekdüzelikten ırak bir üslup ile yazıncaya kadar da yazarın pes etmemesi gerekir.

Yazı henüz taslakken sadece yazar vardır, (dışarıdan gelen) okur yoktur. Yazarlar taslak yazılarını yazmaya devam ederken sıkılacak, ara vermek isteyecektir; bu normaldir. Sıkılmamak, yazıya tüm benlikle sarılmak için yazar kendini eğlendirmelidir. Kendini eğlendirmeyi başaran yazar, aynı eğlenceyi yazıya da bulaştıracaktır.

Yazma aşamasında yalnızsınız, yazınızı kimse okuyamaz. Yayımlama evresine kadar da yalnız olmaya devam edeceksiniz. Bu evrede yazınızdan tatmin olmanız çok önemli; zira sizin bile beğenmediğiniz yazılar, kimsenin hoşuna gitmeyecektir. Siz tatmin olursanız, üç dört okumada bile sıkılmazsanız yazınız pişmiş, yayınlanmaya hazır demektir.

4. Benzer İçerikler

Benzer içerikler, bilgi alan ziyaretçilerin siteden ayrılmaması için bir başka önemli etkendir. Ziyaretçi, yazının sonunda karşılaştığı benzer içeriklerden birine tıkladığında, sitede daha fazla oyalanmaya başlayacak ve dolayısıyla hemen çıkma oranı da düşüşe geçecektir.

Yazım tarzında olduğu gibi, benzer içeriklerde de ilgi çekicilik önemlidir. Benzer içerikler, ilgi çekici resim ve başlıklara sahip ise ziyaretçinin benzer içeriklerden birine tıklama ihtimali yüksektir.