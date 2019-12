Her Kullanıcının Yapması Gereken Instagram Gizlilik Ayarları (2019)

En popüler sosyal medya platformlarından Instagram’da gizliliğinizi korumak için yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğiz. İşte her kullanıcının bilmesi gereken dört Instagram gizlilik ayarı.

1 milyarın üzerinde kullanıcısı olan Instagram, Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağ uygulamalarından biri. Hemen her Instagram kullanıcısının birden fazla hesabı bulunuyor. Sadece kişisel hesap açanlar, ayrı iş hesabı olanlar, evcil hayvanları için ayrı hesap açanlar, uğraştıkları hobiye ilişkin hesap açanlar vs. birçok profil bulunuyor. Haliyle Instagram, kötü niyetli kişilerin hedefinde olan bir platform haline geliyor. Spam, fake hesapların da bolca bulunduğu platformda gizlilik ayarları önem arz ediyor. Bu blog yazımızda Instagram’da her kullanıcının yapması gereken gizlilik ayarlarını paylaşacağız.

Instagram Hikayeleriniz otomatik olarak arşivleniyor

Instagram Hikayeleri varsayılan ayarda otomatik olarak arşivleniyor. Instagram Hikayeler’de paylaştığınız her gönderi otomatik olarak Instagram’ın sunucularında arşivleniyor ve saklanıyor. Geriye dönük paylaşımlarınızı görmek, geçmişte olanları hatırlatmak istediğinizde güzel bir özellik ancak hikayelerinizin 24 saat sonunda kaybolmasını istiyor veya Facebook’a ait bir şirketin kişisel verilerinizi yedeklemesini istemiyorsanız hikaye arşivleme özelliğini kapatın.

1 . Instagram ana ekranında, sağ alt köşeden Profil simgesine dokunun.

2 . Sağ üst köşedeki üçlü çizgiye dokunun.

3 . Ayarlar’a dokunun.

4 . Gizlilik’e dokunun.

5 . Hikaye’ye dokunun.

6 . Arşive Kaydet’i kapalı konuma getirin.

Gönderilerinize kimlerin yorum bırakabileceğini ayarlayın

Instagram’da gönderilerinize kimlerin yorum bırakabileceğini kesinlikle ayarlamalısınız. Özellikle hesabınız herkese açık ve gönderinizde popüler hashtaglere yer veriyorsanız, troll yorumlar almamanız imkansız. Sahte hesaplardan takip edeni takip ederim, takip et, sen de beğen, harika paylaşım şeklinde veya hoş olmayan sözcükler içeren yorumlar almaktan sıkıldıysanız, hesabınızı gizlemek yerine yapabileceğiniz ayarlar var. Instagram’da paylaştığınız fotoğraf ve videolara kimlerin yorum yapabileceğini ayarlama şansınız var. Yorumları herkese kapatabilir veya sadece arkadaşlarınız veya takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarınıza yorum bırakmalarını sağlayabilirsiniz.

1 . Instagram ana ekranında, sağ alt köşeden Profil simgesine dokunun.

2 . Sağ üst köşedeki üçlü çizgiye dokunun.

3 . Ayarlar’a dokunun.

4 . Gizlilik’e dokunun.

5 . Yorumlar’a dokunun.

6 . Yorumlara İzin Ver’in yanındaki oka dokunarak yorumlarınızı sadece takip ettiğiniz kişilere ve takipçilerinize filtreleyebilirsiniz.

Bu şekilde trolleyen veya rahatsız eden hesapları engellemek zorunda kalmadan yorum göndermelerini engellemiş olursunuz. Yorum göndermeye devam ederler ancak sadece kendileri görebilir, kimseye gözükmez.

Hareket Durumu özelliğini kapatabilirsiniz

Hareket Durumu, varsayılan olarak açık olan bir başka Instagram özelliği. Bu özellik, bildiğiniz üzere Instagram’da online olduğunuzda veya en son girişinizi takipçilerinize gösteriyor. Instagram Hikayeler üzerinden etkileşime girdiğiniz veya DM üzerinden mesajladığınız birinin hareket durumunu görebilirsiniz. Ancak bazen online olduğunuzda gönderi paylaşmak istemeyebilir veya başkalarının Instagram’larına ne zaman girdiğiyle ilgilenmeyebilirsiniz. Hareket durumunu paylaşmayı tercih etmiyorsanız kapatabilirsiniz.

1 . Instagram ana ekranında, sağ alt köşeden Profil simgesine dokunun.

2 . Sağ üst köşedeki üçlü çizgiye dokunun.

3 . Ayarlar’a dokunun.

4 . Gizlilik’e dokunun.

5 . Hareket Durumu’na dokunun.

6 . Hareket Durumu’nun yanındaki oka dokunun.

Hareket durumunu kapatmanız çevrimiçi durumunuzu kimseyle paylaşmayacağınız, takip ettiğiniz hesapların hareket durumunu da göremeyeceğiniz anlamına gelir.

Kişisel içeriklerinizi yakınlarınızla filtrelemek için Yakın Arkadaşlar'ı kullanın

Instagram’a 2018’in sonuna doğru eklenen Yakın Arkadaşlar özelliği, çok yakın arkadaşlarınız ve aile üyeleri gibi seçkin bir grupla kişisel anlarınızı paylaşmanızın harika bir yolu. Örneğin, ailenizle, sevgilinizle veya çocuğunuzla yaşadığınız unutulmaz anları Instagram’da paylaşmak istemeyebilir, özel kalmasını isteyebilirsiniz.

1 . Instagram ana ekranında, sağ alt köşeden Profil simgesine dokunun.

2 . Sağ üst köşedeki üçlü çizgiye dokunun.

3 . Yakın Arkadaşlar’a dokunun.

4 . Yakın arkadaş olarak hızlıca Instagram’ın önerdiği kişileri ekleyebilir veya arkadaşlarınızı bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

Bazı hesapları yakın arkadaş listenize ekledikten sonra Instagram Hikayeler’inize gittiğinizde Hikayeler’inizin yanında Yakın Arkadaşlar seçeneğinin göründüğünü göreceksiniz.

Instagram, hesabınızı kilitlemeden/gizli yapmadan gizliliğinizi korumanız için birçok faydalı özellik sunuyor. Platformda güvende kalmak için kullanılabilir tüm araçları bilmeniz önemli.