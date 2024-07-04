Hispano Suiza'nın Süper Lüks Otomobili Carmen Sagrera Özellikleri ve Fiyatı

Elektrikli hiper otomobil olarak anılan yeni Hispano Suiza Carmen Sagrera geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. 1904 yılında kurulan Hispano Suiza’nın yeni çıkan modeli yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor.

Karakteristik ve keskin hatları ile alıştığımız otomobillerden farklı bir görünüm sergileyen araç aerodinamik açıdan da yüksek bir performans sergiliyor. Bu yazımızda markanın yeni hiper elektrikli otomobili ile ilgili detayları kaleme alıyoruz. İşte, Hispano Suiza Carmen Sagrera’nın özellikleri ve fiyatı!

Hispano Suiza Carmen Sagrera Özellikleri

Arka tasarımında V formundaki rüzgarlık detayı ile dikkat çeken otomobilin ön yüzeyinde de keskin hatlarla abartılmış çamurluk tasarımının olduğunu görüyoruz. Kaput altında dört farklı motor üstüne kurulu olan modelde 1.100 beygir güç ve 1.160 Nm tork üretiliyor.

612 kg ağırlığındaki otomobilde bir adet 103 kWh’lık batarya bulunuyor. Bu sayede aracın toplam menzil seviyesi 480 km’e ulaşıyor. 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 2.6 saniye olan hiper otomobilin iç tasarımı da oldukça kullanışlı ve estetik.

İç mekânda ön konsolda iki adet ekran mevcut. Cava Gold isimli özel ve mat bir boya ile renklendirilen araçta frenlerde karbon seramik kullanılıyor.

Hispano Suiza Carmen Sagrera Fiyatı

Hispano Suiza’nın yeni hiper elektrikli otomobili için satış fiyatı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Henüz aracın ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor. Lüks araç kategorisinde sıralanan bu özel otomobil için çeşitli kaynaklarda paylaşılan başlangıç fiyatı ise 2.500.000 euro olarak belirtiliyor.

Yani, yaklaşık 3.200.000 Dolar gibi bir fiyatla satılmasının beklendiğini söylemek mümkün. İspanyol markanın 120. Yılına özel olarak tasarlanan bu model için ön sipariş oluşturan kişilerin yaklaşık 9 ay gibi bir süre aracını teslim almak için beklemesi gerektiği öngörülüyor.

Bu rakamlar gerçek olursa aracın TL bazında vergisiz fiyatının 81.957.000 TL civarında olacağını söyleyebiliriz.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Görünüşü ve teknik özellikleri ile kıyasladığımızda sizce fiyatına değen bir otomobil mi? Başka bildiğiniz hiper otomobil modelleri var mı? Elektrikli araç kategorisinde sizin favoriniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!