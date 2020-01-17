Hızlı ve Güvenli İnternet Tarayıcısı Microsoft Edge Chromium Özellikleri

Windows 10'un varsayılan internet tarayıcısı artık Microsoft Edge Chromium. Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcı, Google Chrome'un özelliklerine ve kendine has özelliklere sahip. Windows, Mac, Android, iOS, tüm masaüstü ve mobil cihazlarda en iyi gezinme deneyimini sunan Microsoft Edge Chromium'un öne çıkan özellikleri bu blog yazımızda.

Kullanıcı Arayüzü:

Yeni Microsoft Edge tamamen yenilenmiş kullanıcı arayüzüyle geliyor. Yuvarlatılmış hatlarla temiz, modern ve şık arayüz tarayıcıyı biraz daha kullanıcı dostu hale getirmiş. Elbette bunda Chromium açık kaynak platform tabanlı olmasının payı büyük. Chrome tarayıcısına benzer görsel öğeler dikkat çekiyor. Aslında modern web tarayıcıların çoğu aynı görünümde. Tarayıcıyı ilk açtığınızda sol üst köşede sekmeler, solda gezinme denetimleri, ortada adres çubuğu ve sağda işlem düğmeleri ile daha öncekine benzer bir düzen görüyorsunuz. Ayarlar menüsü eski sürüme benziyor ancak seçeneklerin çoğu değişmiş. Arayüzde yapılan en iyi geliştirmelerden biri, açılır menüden tam sayfa düzenine geçen yeni ayar denetimi. Bu ayarların bulunmasını ve yapılandırılmasını kolaylaştırmış.

Profiller:

Microsoft Edge’in Chromium sürümünde bulacağınız en iyi özelliklerden biri Profiller. Adından da anlaşılacağı üzere profiller (hesaplar) oluşturarak Windows 10’da ek hesap oluşturmaya gerek kalmadan tarayıcıyı paylaşmanıza olanak tanıyan bir özellik. Profiller favoriler, parolalar, ödeme bilgileri, adresler, geçmiş, eklentiler ve diğer ayarları ayrı tuttuğundan kişisel ve iş içeriklerini ayırmak için de kendinize birden fazla profil oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak tarayıcı, profili otomatik olarak oluşturuyor ancak istediğiniz zaman tarayıcı ayarlarından profilleri yönetebiliyor, ekleme, kaldırma yapabiliyorsunuz. Microsoft Edge, iki tür profil destekliyor. İnternete bağlı olmayan yerel profil ve Microsoft hesabınıza bağlı bulut profil. Yerel profil oluşturursanız ayarlarınız cihazda kalıyor, bulut profil oluşturursanız ayarlarınız yedekleniyor ve verileriniz cihazlar arasında senkronize oluyor.

İzleme Engelleme:

Yeni Microsoft Edge, “İzleme engelleme” adıyla yeni bir gizlilik özelliği sunuyor. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, online izleyiciler çerezleri ve diğer çeşitli mekanizmaları kullanarak (sayfada aktif olmadığınızda bile) internet rutininiz (örneğin, ziyaret ettiğiniz siteler, tıklamalar, ilgi alanlarınız ve daha fazlası) hakkında bilgi toplayabilir. Daha sonra bu bilgiler şirketler tarafından karşınıza reklamlar çıkarmak ve daha kişisel bir deneyim sunmak için kullanılır. İzleme engelleme özelliği varsayılan olarak açık ve gizliliğinizi korumak için tarayıcının aktivitelerinizi toplayan online izleyicileri ne derecede algılayabileceğine ve engelleyebileceğine karar vermenizi sağlayan bir dizi seçenek içerir. Bu özelliğe “Gizlilik ve hizmetler” ayarlarından erişebiliyorsunuz. Dengeli seçeneği önerilen düzey olsa da, zararlı izleyicileri engelleyen ancak bazı izleyicilere izin veren Temel seçeneğini seçebilir veya neredeyse tüm izleyicileri engelleyen Katı seçeneğini kullanabilirsiniz ancak bu seçeneğin çoğu siteyi ve sayfadaki görsel öğeleri bozabileceğini unutmayın.

Google Chrome Eklentileri:

Açık kaynak platforma geçilmesiyle birlikte Microsoft Edge, eklentiler gibi Google Chrome kullanıcıları için mevcut birçok özellikle uyumlu. Bilmeyenler için eklentiler (veya uzantılar) tarayıcının daha işlevsel, güvenli ve farklı olması için yükleyebileceğiniz küçük uygulamalardır. Genellikle bir eklenti sadece bir şey yapar. Yeni Microsoft Edge’in kendi mağazasından eklentileri indirebileceğiniz gibi, Chrome Web Store’dan Chrome için tasarlanmış uzantıları da Edge’e yükleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey “Uzantılar” ayarlarından diğer mağazalardan uzantı yükleme seçeneğini etkinleştirmek.

Progressive Web Apps (PWAs):

Yeni Microsoft Ege ile gelen bir diğer en iyi özellik Progressive Web Apps desteği. Progressive Web Apps Windows 10’da web sitelerini native uygulamalar gibi yükleyip kullanabilmenizi sağlayan bir teknoloji. Web uygulamalarının benzersiz özelliklerinden bazıları, çevrimdışı (internetsiz) çalışma, anlık (push) bildirimler, hızlı kurulum, anında yükleme ve otomatik sunucu tarafı güncellemeleridir. Edge’in Chromium sürümünü kullanarak yüklediğiniz web sitelerini Başlat menüsünün “Tüm uygulamalar” listesinde görünür ve “Uygulamalar ve özellikler” sayfasından kolayca kaldırabiliyorsunuz. Herhangi bir web sitesini Progressive Web Apps olarak yükleyebilirsiniz ancak kullanılabilir işlevlerin geliştiricisine bağlı olduğunu unutmayın.

Tam Ekran Okuyucu:

Bazı web sayfalarında içeriğe odaklanmak zordur. İçeriğin çevresindeki görsel öğeler, reklamlar, bağlantılar yüzünden okumakta zorlanırsınız. Tam Ekran Okuyucu (önceki adıyla Okuma görünümü) Microsoft Edge’de tek bir tıkla karışıklığı kaldırarak esas içeriğe odaklanmanızı sağlayan bir özellik. Adres çubuğunun sağ yanında “Tam Ekran Okuyucu” butonuna tıkladığınızda tüm karışıklık ortadan kaldırılır ve daha okunabilir metin kullanılarak içerik yeniden biçimlendirilir ve sıcak renk kullanan arka plan gözlerinizi daha az yorar. Yüksek sesle oku seçeneğiyle metnin farklı hız ve seslerde okunmasını sağlayabilirsiniz.

Koyu Tema:

Microsoft Edge Chromium sistem terchinize göre temayı ayarlar. Tarayıcının eski sürümüne benzer şekilde yeni sürüm Görünüm ayarlarında koyu tema seçeneği sunar. Ayarlar sayfasındayken açık veya koyu mod arasında geçiş yapabilir ve hatta “Sistem varsayılanı” seçeneğini seçerek Ayarlar uygulamasıyla Windows 10’un renk düzenini değiştirdiğinizde Edge’in tema renklerini değiştirmesine izin verebilirsiniz.

Koleksiyonlar:

Microsoft Edge Chromium’da webden koleksiyon grubuna sürükleyip bırakabileceğiniz resimler, metinler, videolar veya herhangi bir şeyi toplamanızı kolaylaştıran yeni bir özellik mevcut: Collections. Hala geliştirilme aşamasında olan özelliğe ana menüden erişebiliyorsunuz. Başlamak için tek yapmanız gereken Yeni koleksiyon başlat seçeneğine tıklamak. Grup için bir ad atadıktan sonra bağlantılar, resimler, videolar ve daha fazlasını eklemeye başlayabilirsiniz. Sağ üstteki butona tıklatarak not ekleyebilir, koleksiyon sağ tık menüsünü (üç noktalı buton) kullanarak içeriği Excel veya Word belgesine aktarabilirsiniz. Koleksiyonları herhangi bir şey için kullanabilirsiniz.

Daha İyi Gezinme Deneyimi:

Microsoft, Edge’i Windows 10 kullanıcıları için en iyi tarayıcı haline getirmek için çok fazla yatırım yaptı ancak asla Google Chrome kadar hızlı ve uyumlu olmadı. Yeni Edge, Google’ın Chromium motoruyla çalışıyor. Dolayısıyla Microsoft Edge hiç olmadığı kadar hızlı. Hızlı olması dışında web siteleri ve uzantılarla daha uyumlu çalışıyor. Google Chrome’da çalışan bir web sitesi veya uzantı Microsoft Edge’de de çalışıyor. Ayrıca Microsoft Edge artık Windows 10’un geliştirilme döngüsüne bağlı değil, bu da şirketin yeni değişiklikleri ve özellikleri daha hızlı bir şekilde verebileceği anlamına geliyor. Ayrıca tarayıcı çapraz platform desteğine sahip. Windows, macOS, iOS, Android ve Linux, hangi cihazı kullandığınız fark etmeksizin aynı gezinme deneyimini yaşıyorsunuz.