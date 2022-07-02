HTS Kaydı Nedir, HTS Kaydı Ne İşe Yarar?

İngilizcesi Historical Traffic Search olan kısa adıyla HTS, Türkçe karşılığı arama kaydı tarihçesi anlamına gelmektedir. Peki daha çok hukuki süreçlerde kullanılan HTS kaydı nedir, HTS kaydı ne demek? Gelin birlikte bakalım.

Her gün milyonlarca aramanın yapıldığı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte birçok yeni güvenlik amaçlı özellikte hayatımıza girmekte. Bunlardan biri olan HTS, telefon geçmişinde yapılan aramaların, tüm detayları ile kaydetmekte.

HTS Kaydı Nedir?

HTS Kaydı kişilerin yaptıkları aramalardan; arayan ve aranan bilgileri, arama süreleri, sinyal bazlı baz istasyonları, arama yeri gibi verilerin bulunduğu kayıt sistemidir. Kısaca telefon üzerinden sağlanan trafiğe HTS kaydı denir. HTS kayıtları; genellikle adli amaçlı tedbirlerin alınması için kullanılır. Telekomünikasyon aracılığıyla elde edilen bilgiler bir nevi kayıt defteri olarak düşünülebilir.

SMS, E-posta, internet tabanlı sosyal mesajlaşma uyulamaları, IP bilgileri, modem kayıtlarınada bu sayede ulaşılabilir.

HTS Kayıtları Ne Kadar Saklanır?

HTS kayıtları saklanırken Ceza Muhakemeleri Kanunu (m.135/4), Hukuk Muhakemeleri Kanununda bulunan süreler dikkate alınarak saklanır. Eğer iletişimin tespiti iki ay içinde verildi ise sadece iki ay için geçerli olur. İki ayın bittiği sürede sanık veya şüphelinin HTS kayıtları yani iletişim kayıtları geçmişe dönük ve süre sınırı olmadan elde edilebilir. Bu kayıtlar duruma göre 7 - 30 gün içinde çıkartılıp yetkili makamlara ulaştırılır.

Söylemekte fayda var HTS kayıtları sadece suç teşkil eden veyahut edebilecek olayların açığa kavuşması için kullanılabir. Aksi bir taktirde HTS kayıtları masum insanların özel alanlarına telekomünikasyon şirketleri tarafından girilemez. HTS Kayıtlarının mahkeme kararı ile çıkartılabilceğini unutmayın.

Bu içeriğimizde sizlere HTS kaydı nedir, HTS kaydı ne demek, HTS kayıtları ne kadar saklanır? Adlı soruları yanıtladık. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizler ile yorumlarda paylaşmayı unutmayın.