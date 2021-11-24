Huawei AX3 Wi-Fi 6+ Router ile İnternet Deneyiminde Vites Yükseltin!

Son dönemlerin parlayan yıldızı haline gelen Wi-Fi 6, kullanıcılara daha verimli ve daha hızlı bir internet deneyimi sunmayı vaat ediyor. Huawei AX3 Wi-Fi 6+ Router, kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden teknik bileşenleri ile bu yoldaki en büyük yardımcınız olabilir.

Uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaştığı ve evimizdeki ampule kadar neredeyse her şeyin internete bağlı olduğu şu günlerde, kesintisiz ve verimli bir internet deneyimi elde etmek için neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Tabii ki burada pek çok faktör söz konusu olabilir ancak biz, bunların en önemlilerinden birisine yakından değineceğiz.

Wi-Fi 6 Nedir?

İnternete bağlanan herhangi bir ürünün teknik özelliklerini incelerken dikkat etmeniz gereken en önemli detaylardan birisi de sahip olduğu Wi-Fi standartıdır. En kısa tanımı ile Wi-Fi 6, Wi-Fi standartının en güncel neslini temsil ediyor ve hem sinyal kalitesinde hem de hızlarda dikkat çeken iyileştirmeler vaat ediyor.

Peki Wi-Fi 6 neden bu kadar önemli?

Wi-Fi 6, 9,6 Gbps maksimum işlem hacmi sayesinde Wi-Fi 5 ile kıyaslandığında %175 oranında daha yüksek bir işlem hacmine sahip. Şimdi, bu teorik hızın gündelik hayatımızda pek de önemli olmadığını düşünebilirsiniz: Nitekim ülkemizdeki ortalama internet hızı 100 Mbps dahi değil.

Öte yandan durum tam olarak böyle değil.

Aslında bu 9,6 Gbps illa ki tek bir cihaza gitmek zorunda değil ve maksimum hacim, tüm cihaz ağına eşit bir şekilde bölünebilir. Yani cihaz yoğunluğunun yüksek olduğu kalabalık bir ortamı ele aldığımızda, ki bu eviniz dahi olabilir, her bir cihaz için potansiyel olarak daha verimli bir bağlantı anlamına geliyor.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Wi-Fi 6 yalnızca hız ile ilgili değil ve nesnelerin internet için atılmış önemli bir adım. Daha çok cihazda daha hızlı ve verimli interneti mümkün kılarken, daha az gecikmeyi ve daha kararlı bağlantıyı da kullanıcılara sunuyor. Öte taraftan Wi-Fi 6'nın gerçek gücünden tam anlamı ile yararlanmak istiyorsanız, hem yönlendiricinizin hem de cihazınızın Wi-Fi 6 ile uyumlu olması gerekir.

Huawei AX3 Wi-Fi 6+ Router Özellikleri

Huawei tarafından tanıtılan ve satışa sunulan Huawei AX3 Wi-Fi 6+ Router, Wi-Fi 6+ teknolojisine sahip ilk yönlendirici olarak öne çıkıyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin daha gelişmiş bir sürümü olan Wi-Fi 6+, 160 MHz frekans genişliği sayesinde daha yüksek hızlara ve daha yüksek sinyal kalitesine imkan sağlıyor.

Daha teknik düzeye indirgediğimizde 2.4 GHz veri hızı 574 Mbps ve 5 GHz veri hızı 2.402 Mbps olan AX3 Wi-Fi 6+ Router, eş zamanlı çift band desteği sayesinde 2.976 Mbps'e kadar hız destekleyebiliyor. Bu değerin günümüzdeki yönlendirici standartlarının oldukça üstünde olduğunu söylemek gerekiyor.

Burada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü AX3 Wi-Fi 6+ Router, Wi-Fi 6 desteğine sahip tüm cihazlarla başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. Üstelik geriye dönük uyumluluk sayesinde Wi-Fi 5 ya da Wi-Fi 4 gibi daha eski standartlara sahip cihazlarınızı da yönlendiriciye bağlayabiliyorsunuz.

Öte taraftan Wi-Fi 6 desteğine sahip bir Huawei akıllı telefonunuz varsa, aldığınız deneyim çok daha iyi bir hale geliyor çünkü hem telefonunuz hem de yönlendiriciniz Huawei tarafından geliştirilen ve 160 MHz frekans bant genişliğini destekleyen Wi-Fi chipset ile donatılmış oluyor.

Huawei'nin Wi-Fi 6 özellikli akıllı telefonları, Chipset Sinerjisine dayanan Dinamik Dar Bant Genişliği teknolojisini kullanarak kararlı, 2 MHz dar bant genişliğinde 6dB daha güçlü sinyalleri AX3'e geri gönderebilir ve kablosuz sinyaller, duvarlar ve zeminler gibi katı nesnelere kolayca nüfuz edebilir. Bu, telefonun üst kattan veya yönlendiriciden uzak bir yerden bağlanırken bile iyi bir Wi-Fi sinyali alacağı anlamına gelir.

Wi-Fi 6'nın temelde çoklu cihaz senaryolarına yönelik bir çözüm olduğunu söylemiştik. AX3, çift bantta toplamda 128 cihaza kadar bağlantı sağlanabilmesine olanak sunuyor. Gelişmiş teknolojik çözümleri ile cihaz yoğunluğu ne kadar kalabalık olursa olsun, şimdiye dek edindiğiniz en iyi deneyimi elde edebilmenizi sağlar.

Sonuç

Huawei AX3 Wi-Fi 6+ Router, Wi-Fi 6 ile sunulan tüm yenilikleri daha gelişmiş hali ile kullanıcılarla buluşturan başarılı bir ürün olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar her zamankinden daha hızlı, kararlı ve verimli internet deneyimi elde ederken, cihaz yoğunluğunun yüksek olduğu senaryolarda dahi performansı koruyabiliyor.