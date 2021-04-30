Huawei, akıllı bileklik sektöründe devrim yaratan ve önceki nesile kıyasla ciddi iyileştirmeler ile kutudan çıkan Band 6 modelini tanıttı. Huawei Band 6 İnceleme yazımızda yeni modelin özelliklerine, yeniliklerine, fiyatına ve merak edilen tüm detaylarına daha yakından göz atacağız.

Editörün Yorumu: Akıllı Saat Özelliklerine Sahip Bir Akıllı Bileklik

Huawei Band 6'nın hem geniş ekran boyutları hem de gün boyu nabız, oksijen seviyesi ve stres izleme gibi özellikleri ile birlikte akıllı saat özelliklerine sahip bir akıllı bileklik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Akıllı saatlerin nispeten daha büyük ekranları, daha geniş boyutları, daha ağır tasarımları ya da daha yüksek fiyatları kişisel tercih aralığınıza girmiyorsa, Huawei Band 6 ile istediğiniz özelliklere sahip bir akıllı bilekliğe çok daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz.

Yalnızca 18 gram ağırlığa sahip olan ve kolunuzda varla yok arasında bir hissiyat sunan bu model, bileğinizi iyi bir şekilde kavrıyor ve bu sayede sensörlerin verimli bir şekilde çalışabilmesine olanak sunuyor. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran başarılı bir ekran deneyimi sunarken, sağlık durumunuz yedi gün yirmi dört saat aktif bir şekilde izleniyor.

TruSleep 4.0 ile birlikte her zamankinden daha başarılı ve daha doğru nabız sonuçlar sunan Band 6, TruSleep 2.0 ile bilimsel uyku takibi gerçekleştirebiliyor. Üstelik, eğer varsa, uykunuzdaki altı farklı sorunu tespit edebilen bu model, profesyonel öneriler ile bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı oluyor. Tüm bunlara ek olarak kalp ritminiz, stres seviyeniz ve kandaki oksijen seviyeniz günün her dakikası aktif olarak izleniyor.

Üstelik tüm bunları, iki haftaya kadar kullanım ömründen feragat etmeden elde edebiliyorsunuz. Acil durumlarda bataryanın azalması da önemli bir sorun değil çünkü yalnızca beş dakikalık bir şarj ile iki güne kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Sıfırdan yüze tam şarj ise yaklaşık altmış beş dakika kadar sürüyor.

Huawei Band 6 İnceleme

Kısa bir süre öncesine kadar akıllı bileklikler ile akıllı saatleri birbirinden ayıran en temel faktör, ekran boyutları idi. Huawei Band 6, 1,47 inç boyutundaki AMOLED ekranı ile birlikte, önceki modele nazaran çok daha geniş görüntülenebilir alan ve çok daha düşük ekran / çerçeve oranı sunuyor.

Bu sayede bir akıllı bileklikte görüntüleyebileceğiniz ayrıntılar, neredeyse bir akıllı saat ile görüntüleyebileceklerinize yaklaşıyor ve küçük ekran, bir sorun ya da zaafiyet olmaktan çıkıyor. Bu arada yeni modelin zevklerinize bağlı olarak seçebileceğiniz yüzün üzerinde saat yüzü sunduğunu da söylemek gerekiyor.

Büyüyen ekranla birlikte akıllı bilekliklerin uzun batarya ömründen mahrum kalacağınızı düşünebilirsiniz ancak endişe etmenize gerek yok: Band 6, 180 mAh kapasitesindeki bataryası ile iki haftaya kadar kullanım ömrü sunuyor. Üstelik şarjı bittiğinde manyetik şarj aleti ile bir saat gibi kısa bir sürede sıfırdan yüze dolum sağlayabiliyorsunuz. Acil durumlarda ise beş dakikalık şarj ile iki güne kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz.

TruSeen 4.0 teknolojisi ile birlikte günün her dakikasında kalp ritminizi takip edebilen Band 6, kalp rtiminiz güvenli seviyenin altına düştüğünde ya da üzerine çıktığında sizi uyarıyor. TruSleep 2.0 teknolojisi ile uykuya daldığınız andan itibaren süreci otomatik olarak takip etmeye başlayan akıllı bileklik, bilimsel uyku takibi ile altı farklı uyku sorununu belirleyebiliyor ve bu doğrultuda profesyonel öneriler sunabiliyor.

Son dönemlerde giyilebilir ürünlerde görmeye başladığımız SpO2 Sensörü, günün her dakikası arka planda çalışarak oksijen seviyenizi takip ediyor. SpO2, kanınızdaki kan oksijen konsantrasyonu anlamına geliyor. Bu teknoloji, özellikle sporcular ve çeşitli hastalıklara sahip olan insanlar için biçilmiş kaftan bir özellik. 100 ila 90 arasındaki değerler normal kabul edilirken, 80 ve altındaki değerleri tıbbi danışman ihtiyacı olarak kabul ediliyor.

Bir diğer sağlık takibi ise, direkt olarak strese yönelik. TruRelax teknolojisi ile birlikte stres seviyenizi takip eden Band 6, yoğun stres durumlarında rahatlamanıza olanak sunan stres giderme egzersizleri ile size yardımcı oluyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü takibi de bulunuyor.

Tabii ki bir akıllı bileklik alırken dikkat edilen en önemli faktörlerden birisi de egzersiz modları olabilir. Öncelikle Band 6, otomatik hareket tanıma ile antrenman modunu otomatik olarak başlatıyor. Bu arada yeni ip atlama modu da dahil olmak üzere 11'i profesyonel ve 85'i özelleştirilmiş olmak üzere toplamda 96 egzersiz modu bulunuyor.

Band 6 sadece bir sağlık ve egzersiz takipçisi değil, aynı zamanda akıllı telefonunuzla etkileşim kurmanın daha kolay bir yoludur. Band 6 ile birlikte gelen aramaları ve mesajları görebilir, hava durumunu görüntüleyebilir, müziklerinizi kontrol edebilir, telefonunuzun kamerası ile uzaktan fotoğraf çekebilirsiniz.

Huawei Band 6 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.47 inç

1.47 inç Ekran Çözünürlüğü: 194 x 368 Piksel

194 x 368 Piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya Kapasitesi: 180 mAh

180 mAh Kullanım Süresi: 2 Haftaya Kadar

2 Haftaya Kadar Şarj Süresi: 65 Dakika

65 Dakika Şarj Yöntemi: Manyetik

Manyetik Egzersiz Modları: Var (11 Adet Profesyonel, 85 Adet Özelleştirilmiş)

Var (11 Adet Profesyonel, 85 Adet Özelleştirilmiş) Uyku Takibi: Var (TrueSleep 2.0)

Var (TrueSleep 2.0) Nabız Sensörü: Var (TruSeen 4.0)

Var (TruSeen 4.0) Stres Takibi: Var (TruRelax)

Var (TruRelax) SpO2 Takibi: Var

Var Adet Döngüsü Takibi: Var

Var Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Ağırlık: 18 Gr (Kayış Hariç)

Huawei Band 4 vs Huawei Band 6 Kıyaslaması

Bildiğiniz üzere Huawei, Band 4 modelinden sonra direkt olarak Band 6 modeline geçiş yaptı. Bu nedenle bir önceki nesil ile arasındaki farkları özetlerken, Band 4 ile Band 6 modellerini kıyaslayacağız. Şimdi, her iki model arasındaki farklara yakından bakalım:

Daha Büyük Ekran: 0,95 inç yerine 1,47 inç

0,95 inç yerine 1,47 inç Daha Yüksek Çözünürlük: 80 x 160 piksel yerine 194 x 368 piksel

80 x 160 piksel yerine 194 x 368 piksel Daha Gelişmiş Ekran Teknolojisi: TFT LCD yerine AMOLED

TFT LCD yerine AMOLED Daha Hafif Tasarım: 24 gram yerine 18 gram

24 gram yerine 18 gram Daha Yeni Bağlantı Standartı: Bluetooth 4.2 yerine Bluetooth 5.0

Bluetooth 4.2 yerine Bluetooth 5.0 Daha Büyük Batarya: 91 mAh yerine 180 mAh

91 mAh yerine 180 mAh Daha Uzun Batarya Ömrü: 7 güne kadar yerine 14 güne kadar

7 güne kadar yerine 14 güne kadar Daha Kısa Şarj Süresi: 90 dakika yerine 65 dakika

90 dakika yerine 65 dakika Yeni Şarj Birimi: USB Şarj yerine Manyetik Şarj

USB Şarj yerine Manyetik Şarj Daha Gelişmiş Nabız Sensörü: TruSeen 3.5 yerine TruSeen 4.0

TruSeen 3.5 yerine TruSeen 4.0 Stres Takibi: Huawei Band 6 stres seviyenizi izleyen TruRelax özelliğine sahip.

Huawei Band 6 stres seviyenizi izleyen TruRelax özelliğine sahip. SpO2 Sensörü: Huawei Band 6 kandaki oksijen seviyenizi izleyen SpO2 sensörüne sahip.

Huawei Band 6 kandaki oksijen seviyenizi izleyen SpO2 sensörüne sahip. Daha Gelişmiş Sağlık Takibi: 7/24 Nabız, SpO2 ve Stres izleme

Huawei Band 6 Kimlere Hitap Ediyor?

Huawei Band 6, sunduğu özellikler ile birlikte birden fazla kitleye aynı anda hitap eden çok yönlü bir ürün.

1- Sporcular için

11'i profesyonel, 85'i özelleştirilmiş olmak üzere 96 farklı egzersiz modu sunan Band 6; nabız takibi ve kandaki oksijen takibi ile bir egzersiz asistanında olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bilimsel egzersiz rehberi TruSport ile birlikte kişisel koçunuz olan Band 6; nefesinizi, iyileşmenizi ve etkinizi her antrenmandan sonra kaydediyor ve geri bildirimlerde bulunuyor. Ayrıca 5 ATM su dayanıklılığına sahip olan modeli su egzersizleri için de kullanabiliyorsunuz.

2- Sağlık Takibi İsteyenler için

Band 6'nın günün her dakikası nabzınızı, kandaki oksijen seviyenizi ve stres seviyenizi takip ettiğini söylemiştik. Üstelik bu verilerde anlık bir dengesizlik durumunda sizi uyarıyor ve neler yapmanız gerektiğine yönelik geri bildirim sağlıyor. Buna ek olarak bilimsel uyku takibi algoritmaları ile uyku kalitenizi ve uyku sorunlarını takip eden akıllı bileklik, kadınlar için adet dönemi takibi de sunuyor.

Not: Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve herhangi bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme ve önleme amacı gütmez. Olası sorunların varlığı durumunda en yakın sağlık kuruluşu ile temas kurunuz.

3- Akıllı Telefonlarından Uzaklaşmak İsteyenler için

Gelen bildirimleri ya da aramaları görmek için her defasında akıllı telefonunuzu açmak zorunda değilsiniz! 1.47 inç boyutundaki AMOLED ekran gelen bildirimleri ve aramaları size göstermekle kalmıyor, müzik değiştirmek ve hava durumunu takip etmek gibi ek özellikler de sağlıyor.

Huawei Band 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei Band 6 Grafit Siyahı, Amber Gündoğumu ve Sakura Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kutudan çıkıyor ve 549,00 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Ön sipariş ile 50 TL indirimli olarak (499,00 TL) sahip olabileceğiniz modelin sevkiyatları 8 Mayıs 2021 itibarıyla başlayacak.

Sonuç

Akıllı saatlerin nispeten daha büyük ekranları, daha geniş boyutları, daha ağır tasarımları ya da daha yüksek fiyatları kişisel tercih aralığınıza girmiyorsa, Huawei Band 6 ile istediğiniz özelliklere sahip bir akıllı bilekliğe çok daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz.