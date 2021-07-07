Huawei tarafından kısa bir süre önce tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan FreeBuds 4, kişiye özel gürültü engelleme ve yüksek çözünürlüklü ses gibi özellikleri ile, ses deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Huawei FreeBuds 4 İnceleme yazımızda yeni modelin özelliklerine, yeniliklerine, fiyatına ve merak edilen diğer tüm detaylarına daha yakından göz atacağız.

Huawei FreeBuds 4 İnceleme Detayları

FreeBuds 4, şık ve taşınabilir yapısına güçlü teknik özellikleri sığdırmayı başaran bir kablosuz kulaklık olarak dikkatleri çekiyor. Her insanın kulak yapısının farklı olduğunun bilinci ile tasarlanan modelde, kulak yapınızı ve kulaklığı takma şeklinizi algılayarak buna uyum sağlayan Kişiye Özel Gürültü Engelleme teknolojisi yer alıyor.

Şirketin geliştirdiği Akıllı Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme teknolojisi, nerede olursanız olun kulak içi ortamı ve optimum gürültü engelleme performansını otomatik olarak algılıyor. Bu sayede diğer kulaklıkların aksine size en uygun gürültü engelleme modunu otomatik olarak yapılandıran cihaz, kalabalık ve yüksek sesli ortamlarda en iyi ses deneyimini elde edebilmenize yardımcı oluyor. Teknik düzeyde FreeBuds 4, 25 dB maksimum gürültü azaltma derinliği sağlıyor.

Tabii ki gürültü engelleme modu aktifken dışarıdan gelen sesleri duymakta çeşitli zorluklar çekebilirsiniz ve özellikle trafiğe açık alanlarda bu durum ayrı bir önem taşır. FreeBuds 4'ün açık tasarımlı yapısı hava basıncının eşit kalmasını sağlarken, çevreden gelen önemli sesleri duyabilmenize yardımcı oluyor. Bu sayede gürültü engelleme modu aktifken, dışarıdan gelen korna ve benzeri uyarıcı sesleri kolaylıkla duyabiliyorsunuz.

Daha teknik detaylara indiğimizde 40 kHz yüksek frekans tepkisi ve 14,3 mm boyutunda bir sürücü ile karşılaşıyoruz.

Frekans Tepkisi, bir kulaklığın herhangi bir bozulmaya neden olmadan üretebileceği en yüksek ve en düşük frekans aralıklarını temsil eder. FreeBuds 4, 40 kHz yüksek frekans tepkisi ile daha iyi ve daha zengin ses deneyimi elde etmenize yardımcı oluyor.

Tabii ki bu deneyimi desteklemek için iyi bir sürücüden de yardım almalısınız: Herhangi bir kulaklıkta duyduğunuz sesler, elektrik sinyallerini ses çeviren sürücülerin yardımı ile gerçekleşir. Bu nedenle sürücülerin boyutu ya da sayısı ne kadar fazlaysa, o kadar zengin ses sağlayacaktır. FreeBuds 4, 14,3 mm Dynamic Coil Driver ile beklentilerimizin tamamını karşılamakla kalmıyor, frekans aralığı ile birleştiğinde yüksek çözünürlüklü ses sağlıyor.

Eğer FreeBuds 4'ü bir oyuncu kulaklığı olarak kullanabilmek istiyorsanız, 150 ms düşük gecikme hızı ile en iyiye yakın performansı alabilirsiniz.

FreeBuds 4 ile kablosuz kulaklıkların mikrofon performansını tekrar ele alan şirket, 48 kHz HD kayıt ve 32 kHz HD MeeTime teknolojilerine imza attı. Bu teknolojilerden ilki çevrenizdeki her bir detayın kulaklıklarca yakalandığından emin olmak için kullanılırken, bir diğeri ise yüksek ses kalitesi ile görüşme yapmanıza olanak tanıyor.

Cihazın içerisinde üç adet mikrofon yer alıyor ve bu mikrofonlardan iki tanesi, aktif gürültü engelleme desteğine sahip. Böylece sadece müzik dinlerken değil, yaptığınız aramalar sırasında da gürültü engelleme teknolojisini kullanabiliyor ve nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz.

FreeBuds 4'ün hafif ve taşınabilir bir yapıya sahip olduğunu söylemiştim: Her bir kulaklık 4,1 gram ağırlığa sahipken, taşıma çantasının ağırlığı ise yalnızca 45 gram civarında. Üstelik boyut olarak da önceki nesile nazaran yüzde 12 daha küçük bir yapıya sahip. Bu sayede cebinizde ve hatta bozuk para cebinde taşıyabileceğiniz ölçülere sahip.

Her bir kulaklık, dahili olarak 30 mAh kapasitesinde batarya ile birlikte geliyor. Taşıma çantasında ise 410 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Sıfırdan yüze dolum yapmak istediğinizde kulaklıkları ve taşıma çantasını yaklaşık 1,5 saat içerisinde tamamen şarj edebiliyorsunuz.

Kulaklıklar tek şarj ile 4 saate kadar kullanım ömrü sağlarken, taşıma çantasından da destek alarak 22 saate kadar kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz.

Son olarak bağlantı tarafında Bluetooth 5.2 ile birlikte gelen FreeBuds 4, en düşük güç tüketimi ile en yüksek bağlantı performansını sağlıyor. Tabii ki Bluetooth 5.2'nin tüm nimetlerinden faydalanabilmek için uyumlu bir cihaza sahip olmanız gerekecek ancak endişe etmeyin, FreeBuds 4'ü daha eski Bluetooth standartına sahip cihazlarınızla da kullanabilirsiniz.

Huawei FreeBuds 4 Özellikleri Neler?

Bağlantı: Bluetooth 5.2 (Geriye Uyumluluk Var)

Bluetooth 5.2 (Geriye Uyumluluk Var) Frekans Tepkisi: 20 Hz ila 20 kHz

20 Hz ila 20 kHz Sürücü: 14,3 mm

14,3 mm Gürültü Engelleme: Var (Kişiye Özel Gürültü Engelleme)

Var (Kişiye Özel Gürültü Engelleme) Mikrofon: Üç Adet

Üç Adet Kulaklık Batarya Kapasitesi: 30 mAh

30 mAh Taşıma Çantası Batarya Kapasitesi: 410 mAh

410 mAh Şarj Süresi: 1,5 Saat (Kulaklıklar ve Taşıma Çantası)

1,5 Saat (Kulaklıklar ve Taşıma Çantası) Çalışma Süresi: 4 Saate Kadar

4 Saate Kadar Taşıma Çantası ile Çalışma Süresi: 22 Saate Kadar

22 Saate Kadar Ağırlık: 4,1 Gram (Kulaklık) 45 Gram (Taşıma Çantası)

4,1 Gram (Kulaklık) 45 Gram (Taşıma Çantası) Renkler: Beyaz, Gümüş Orman

Huawei FreeBuds 4 Kimlere Hitap Ediyor?

Huawei FreeBuds 4, sunduğu özellikler ile birlikte birden fazla kitleye aynı anda hitap eden çok yönlü bir ürün.

1- Müzik Tutkunları için

FreeBuds 4 ile sunulan güçlü teknik özellikler, özellikle müzik tutkunları için zengin ses deneyimi sağlıyor. Kişiye Özel Gürültü Engelleme teknolojisi başta olmak üzere, 40 kHz yüksek frekans aralığı ve 14,3 mm Dynamic Coil Driver ile en özel sesleri elde edebiliyorsunuz.

2- Oyuncular için

Kablosuz kulaklıkların mobil oyunlar için kötü olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. FreeBuds 4, 150 ms gecikme süresi ile PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve League of Legens: Wild Rift gibi oyunlarda fark edilmeyecek oranda gecikme sunuyor ve rekabetçi bir performansı destekliyor.

3- Sık Sık Konuşanlar için

Çok sık telefon görüşmesi yapıyorsanız, sesinizin karşı tarafa kaliteli bir şekilde ulaşmasını isteyebilirsiniz. FreeBuds 4, dahili olarak üç adet mikrofonla birlikte geliyor ve bu mikrofonlardan ikisi, gürültü engelleme teknolojisi ile karşı tarafa istenmeyen seslerin gitmesine engel oluyor.

Huawei FreeBuds 4 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei FreeBuds 4, Beyaz ve Gümüş Orman olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kutudan çıkıyor ve 1.399 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satın alınabiliyor. Ön sipariş ile 100 TL indirimli olarak (1.299,00 TL) sahip olabileceğiniz modelin sevkiyatları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Editörün Yorumu

Pek çok kullanıcı, bir kablosuz kulaklık satın alırken dört ana faktörü göz önünde bulundurur: Ses kalitesi, batarya ömrü, taşınabilirlik ve fiyat.

FreeBuds 4 sıradan kulaklıkların dört katı frekans aralığı ile tüm ayrıntıları yakalamanıza yardımcı olurken, güçlü sürücü ile en zengin ses deneyimini elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca tam şarjla dört saate, taşıma çantasındaki ek batarya ile yirmi iki saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Tabii ki tüm bunlar, bozuk para cüzdanınıza sığacak kadar küçük ve kulağınızda hissetmeyeceğiniz ölçüde hafif bir tasarımda birleşiyor. FreeBuds 4, güçlü teknik özellikleri ile en iyi ses deneyimini her yerde kesintisiz bir şekilde sürdürebilmenize olanak sunuyor.

Özellikle gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıklara baktığımızda, ki bu modelde Kişiye Özel Gürültü Engelleme ve Akıllı Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme teknolojileri de bulunuyor, 1.399 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile rekabetçi bir model olduğunu söyleyebilirim.

Yakın bir zamanda güçlü ve taşınabilir bir kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız, Huawei FreeBuds 4 aradığınız modelin ta kendisi olabilir.