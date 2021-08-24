Huawei, çok yönlü kullanım senaryolarına odaklanan yeni dizüstü bilgisayarı MateBook 14 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei MateBook 14 İncelemesi boyunca yeni modelin özelliklerine ve öne çıkan diğer tüm detaylarına daha yakından göz atacağız.

Huawei MateBook 14 İncelemesi

MateBook 14, 14 inç boyutunda 2.160 x 1.440 (2K) piksel çözünürlüğe, 3:2 en / boy oranına ve IPS panele sahip FullView ekran ile kutudan çıkıyor. Bu ekran, 1.500:1 kontrast oranına ve 300 nit tipik tepe parlaklığa sahip. Ayrıca en iyi renkleri elde edebilmeniz için %100 sRGB renk profili bulunuyor. Son olarak ekran / çerçeve oranı da %90 seviyesinde yer alıyor.

Temel olarak baktığımızda, ekran tarafında gerçekten de başarılı bir model ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Öncelikli olarak ekranın boyutunu ve çözünürlüğü ele aldığımızda, diğer modellere nazaran daha yüksek piksel yoğunluğu elde ediyorsunuz. Bu sayede görüntüler daha keskin bir yapıya sahip oluyorlar.

Modeldeki IPS panel uç açılardaki görüntü kaybını önlerken, %100 sRGB renk profili de en doğru renkleri görüntüleyebilmenize yardımcı oluyor. Tabii ki 3:2 en boy oranı da ekran deneyiminizi iyileştiren detaylardan birisi ve aynı anda daha çok detayı görüntüleyebilmenize olanak sunuyor.

Temel bileşenler ile devam ettiğimizde, modelde iki farklı varyantın bulunduğunu görüyoruz: Bu varyantlardan birisi Intel Core i5 1135G7 ile kutudan çıkarken, bir diğeri daha yüksek performans arayan kullanıcılar için Intel Core i7 1165G7 ile birlikte geliyor.

Her iki varyantta da yine seçime bağlı olarak 8 GB 2.666 MHz DDR4 RAM ve 256 GB PCIe SSD ya da 16 GB 2.666 MHz DDR4 RAM ve 512 GB PCIe SSD bulunuyor. Temel bileşenlerin tamamı (işlemci, bellek ve depolama) hem gündelik kullanıcılar için hem de daha profesyonel düzeyde bulunanlar için ihtiyaç duyulan gereksinimleri rahatlıkla karşılayabiliyor.

Tabii ki dizüstü bilgisayarlardan alabileceğiniz performansın belirleyicilerinden birisi de soğutma sistemi olarak öne çıkıyor: MateBook 14, daha büyük ve daha ince fan kanatları ile daha fazla hava hacmi elde etmenize olanak sunuyor. Bu sayede ısınma gibi sorunları dert etmenize gerek kalmıyor.

Uzaktan çalıştığımız şu günlerde, multimedya odaklı bileşenlere daha fazla önem verir olduk. Bu kapsamda MateBook 14'te klavyeye gömülü 720p HD kamera yer alıyor. Ayrıca modelde 2 adet 2W hoparlörün ve 4 adet dahili mikrofonun bulunduğunu da söylemek isterim. Bu sayede ailenizle, dostlarınızla ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız görüntülü görüşmelerde herhangi bir sorun olmadan başarılı bir deneyim sağlayabiliyorsunuz.

Fiziksel bağlantı noktalarına geçtiğimizde 2 adet USB 3.2 Gen 1, 1 adet USB-C, 1 adet ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı ve 1 adet HDMI portu görüyoruz. USB-C portu aynı zamanda şarj için de kullanılıyor ancak bununla ilgili ayrıntılara az sonra değineceğim. Kablosuz bağlantı tarafında ise Wi-Fi IEEE 802.11/ac ve Bluetooth 5.0 standartlarını görüyoruz.

Batarya ile devam ettiğimizde 56 Wh nominal kapasiteye sahip güçlü bir batarya görüyoruz. Bu batarya USB-C üzerinden 65W'lık bir şarj aleti ile şarj edilebiliyor ve tam şarj ile 10 saate kadar video oynatabiliyor. Ayrıca kritik durumlarda 15 dakikalık şarj ile 2,5 saat kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz.

MateBook 14, premium tasarıma sahip bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlanabilir. Rafine kumlama kaplamalı metal gövdesi, elde taşımayı çok daha kolay bir hale getiriyor ve sunduğu hissiyatı bir adım ileriye taşıyor. Elmas kesim köşeler ile de modern ve kaliteli bir görünüm sağlanmış oluyor. Ayrıca arkadan aydınlatmalı klavye gibi detaylar da sunulan deneyimi daha derin hale getiriyor.

15.9 mm kalınlığı ile gerçekten de ince bir dizüstü bilgisayar olan MateBook 14, 1.49 kg ağırlığı ile neredeyse çantanızda hissedilmeyecek kadar hafif. Bu arada şarj cihazının da yalnızca 160 gr ağırlığa sahip olduğunu belirtmek isterim. Yani şarj cihazının ve bilgisayarın toplam ağırlığı yaklaşık olarak 1.65 kg ediyor.

Güvenlik tarafındaki ihtiyaçları güç tuşuna entegre edilen parmak izi sensörü ile karşılayan model, aslında klavyeye gömülü kamera ile de gizliliğe ve güvenliğe yönelik bir adım atmış sayılabilir. Bu sayede kamera açık olmadığı sürece, herhangi bir şekilde izlenemeyeceğinizden emin olabilirsiniz.11

Huawei, kendi cihazları arasındaki entegrasyon ile de önemli bir ekosistem yaratmayı başardı. Örneğin dokunmatik yüzeye uyumlu akıllı telefonunuzu yerleştirdikten sonra, Huawei Share yardımı ile, akıllı telefonunuzun ekranını bilgisayardan görebiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Üstelik OneHop teknolojisi ile akıllı telefonunuzdaki dosyaları direkt olarak bilgisayardaki ekrandan sürekleyerek bilgisayarınıza aktarmanız mümkün hale geliyor.

Benzer şekilde örneğin Huawei tabletinizi, bilgisayarınızın ikincil ekranı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu sayede herhangi bir harici monitöre ya da kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan sadece tek bir tıkla kendinize yeni bir çalışma alanı yaratmış oluyorsunuz.

Editörün Yorumu: Her Kullanıcıya Hitap Eden Çok Yönlü Bir Cihaz

Huawei MateBook 14 sunduğu teknik ve tasarımsal detaylar ile gerçekten de çok yönlü bir cihaz olmayı başarıyor. Öğrenci, öğretmen, dizi aşığı ya da profesyonel bir kullanıcı olabilirsiniz: MateBook 14, güçlü teknik özellikleri ile her işlemin üstesinden gelebilecek performansı sizlere sunuyor.

Yanınızda taşırken kendini hissettirmeyecek, kaliteli malzeme yapısına sahip ve premium tasarım ile kutudan çıkan güçlü bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Huawei MateBook 14 modellerine kesinlikle göz atmalısınız. Üstelik 23 Ağustos itibarıyla başlayan Okula Dönüş Kampanyası ile çeşitli avantajlardan da faydalanabilirsiniz.

Son olarak yine Okula Dönüş Kampanyasına istinaden farklı bütçelere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden diğer Huawei MateBook modellerine göz atmayı da unutmayın.

Huawei MateBook 14 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K (2.160 x 1.440)

2K (2.160 x 1.440) Panel Tipi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ekran Renk Profili: %100 sRGB

%100 sRGB Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit İşlemci: Intel Core i5 1135G7 / Intel Core i7 1165G7

Intel Core i5 1135G7 / Intel Core i7 1165G7 Bellek: 8 GB / 16 GB DDR4 RAM

8 GB / 16 GB DDR4 RAM Depolama: 256 GB / 512 GB PCIe SSD

256 GB / 512 GB PCIe SSD Wi-Fi: Wi-Fi (802.11ac)

Wi-Fi (802.11ac) Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Portlar: 1x Type-C, 2x Type-A, 1x HDMI, 1x 3,5mm İkisi Bir Arada

1x Type-C, 2x Type-A, 1x HDMI, 1x 3,5mm İkisi Bir Arada Dahili Hoparlör: 2x 2W Hoparlör

2x 2W Hoparlör Dahili Mikrofonlar: 4x Mikrofon

4x Mikrofon Parmak İzi Sensörü: Var (Güç Tuşunda)

Var (Güç Tuşunda) Batarya: 56Wh

56Wh Şarj Adaptörü: 65W

65W İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Ağırlık: 1,49 kg

1,49 kg Kalınlık: 1,59 cm

Huawei MateBook 14 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei MateBook 14, Uzay Grisi renk seçeneği ile 11.999 TL (i5 - 16 GB) ve 12.999 TL (i7 - 16 GB) fiyat etiketleri ile satın alınabiliyor. Ayrıca Huawei Store üzerinden yapılan satın alımlarda çeşitli hediyelere ve avantajlara sahip olma fırsatını yakalayabiliyorsunuz.