Büyüleyici ekran, şık tasarım, 1080p AI kamera, 12. Nesil işlemci, Intel Evo sertifikası ve başarılı batarya performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Huawei MateBook 16s, tüketicilerin karşısına çıktı. Huawei MateBook 16s incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin tasarımını ve donanımını çok detaylı bir şekilde ele alacağız.

Huawei MateBook 16s İncelemesi

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook 16s, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 2,5K (2520 x 1680) piksel çözünürlük sunuyor. Profesyonel çalışma alanları için donanım bazında kalibre edilen ekran, büyüleyici bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor.

Yüzde 90 ekran gövde oranına sahip olan bilgisayarda ince çerçeveler bulunuyor. Böylelikle kullanıcılara geniş bir alan sunuluyor. 1,07 milyar renkli 10 noktalı dokunmatik ekran, ayrıntılara göz atmayı ve görseller arasında gezinmeyi yalnızca parmaklarınız ile yapabilmenize imkân tanıyor.

Çizilmeyi ve kırılmayı önleyebilmek için dayanıklı bir cama sahip olan ekranın üzerinde AF kaplama yer alıyor. Bu kaplama parmak izi ve leke tutmuyor. Böylelikle sorunsuz bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Huawei tarafından geliştirilen yeni dizüstü bilgisayar modelinin işlemci tarafında 12. nesil Intel Core i9-12900H ve i7 12700H olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 12. nesil Intel Core H serisi işlemciler performans konusunda başarılı bir iş çıkarıyor. İşlemciler sundukları yüksek performans sayesinde ağır kullanım senaryolarını bile rahat şekilde gerçekleştirebiliyor.

Intel Iris Xe ekran kartının yer aldığı bilgisayarda 16 GB LPDDR5 4800MHz RAM bulunuyor. MateBook 16s, ofis işleri ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra League of Legends, CS: GO ve Dota 2 gibi popüler video oyunlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Böylece günlük işlerin yanı sıra oyun oynama ihtiyacınızı da giderebilirsiniz.

Bilgisayarın depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. Devasa kullanılabilir alan sayesinde depolama konusunda herhangi bir endişe yaşamanıza gerek kalmaz. Bu, kullanıcılara çok büyük bir avantaj sunuyor.

Yeni Huawei dizüstü bilgisayar modelinde Intel Evo sertifikası bulunuyor. Bu, MateBook 16s modelinin muhteşem performans, son derece hafif ve mükemmel bir batarya ömrü sunduğunu gözler önüne seriyor.

MateBook 16s modelinin klavyesinde 1,5 mm tuş hareket mesafesi bulunuyor. Böylelikle her tuş basışı çok daha keyifli hâle geliyor.

Gün içerisinde klavyeyi kullanarak çok fazla yazı yazıyorsanız ya da hızlı yazmak sizin için imkânsız gibi görünüyorsa bu klavye size çok büyük bir avantaj sağlayabilir ve hızlı yazmanın o kadar da imkânsız bir şey olmadığını fark etmenize yardımcı olabilir.

Bilgisayarda kullanıcıya bakan çift hoparlör ve çift mikrofon sistemi bulunuyor. Klavyenin sağ ve sol kısımlarına konumlandırılan hoparlörler, muhteşem bir ses deneyiminin elde edilmesini sağlıyor. Böylelikle hoparlörden gelen sesler çok net bir şekilde duyulabiliyor. Bu da deneyimi önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Ön taraftaki mikrofonlar, ortam seslerini özel yapay zekâ sistemi sayesinde filtreleyebiliyor ve böylece karşı tarafın gürültülü ortamlarda bile sesinizi duymasını sağlayabiliyor. Sesin net bir şekilde karşı tarafa gitmesini sağlayan mikrofonların sesi algılama mesafesi de oldukça başarılı seviyede.

Ekranın üst kısmında 1080p çözünürlüğe sahip geniş açılı kamera yer alıyor. 88 derecelik bir görüş açısına sahip olan yapay zekâ destekli kamera, çok kaliteli bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Geniş açı, özellikle aynı ortamda birden fazla kişi olduğunda önemli bir avantaj sağlıyor.

84 Wh değerinde devasa batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplayan laptop, bu sayede kullanıcıların uzun süre boyunca şarj konusunda herhangi bir endişe yaşamadan kullanabilmesine olanak tanıyor. MateBook 16s 11 saate kadar video oynatabilme ve 9 saate kadar ofis çalışması vadediyor.

Huawei tarafından piyasaya sürülen yeni laptop modeli hızlı şarj konusunda da çok büyük bir performans sergiliyor. Bilgisayarın i9 işlemciye sahip olan sürümünde 135W şarj cihazı yer alırken i7 versiyonunda ise 90W şarj cihazı bulunuyor.

Bağlantı tarafında da başarılı bir iş çıkaran bilgisayarda 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet USB-C, 2 adet USB-A 3.2, 1 adet HDMI ve 1 adet 3,5mm jak bağlantısı yer alıyor. Bağlantı noktaları, kullanım deneyimini doğrudan etkileyen bir faktör.

PC kullanıcıları için Huawei PC Cloud depolama çözümü mevcut. Cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu gibi özelliklere sahip olan hizmette son dosya klasörlerini ve hatta URL bağlantılarını hızlıca arayabilir ve ulaşabilirsiniz.

Buluta aktardığınız dosyalarınıza istediğiniz yerden çok pratik bir şekilde erişebilmenize ve kontrol edebilmenize imkân tanıyan hizmet, üst düzey güvenlik sunuyor. Hizmette bulunan kart tabanlı tasarım ise kullanımı daha kolay hâle getiriyor.

Editörün Yorumu

MateBook 16s sahip olduğu güçlü donanım, hızlı şarj teknolojisi, devasa batarya kapasitesi, yapay zekâ destekli 1080p geniş açılı kamera, Intel Evo sertifikası, 1,07 milyar renkli 10 noktalı dokunmatik ekran ile çok büyük bir başarının altına imza atıyor.

84 Wh batarya kapasitesi, bilgisayarın uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. 12. nesil Intel Core H serisi işlemci, 16 GB LPDDR5 4800MHz RAM gibi bileşenler ise uzun süre boyunca kullanma esnasında herhangi bir donma ve kasma problemlerinin yaşanmamasını sağlıyor.

Huawei tarafından geliştirilen yeni laptop hem tasarım hem performans açısından çok başarılı bir iş çıkarıyor. Bilgisayarın bir diğer dikkat çeken kısmı ise 1,5 mm tuş hareket mesafesidir. Bu, klavyede yazı yazmayı çok konforlu hâle getiriyor.

Çift hoparlörün klavyenin sağ ve sol kısmına konumlandırılması da özellikle dizi veya film izlerken üst düzey bir deneyim sunuyor. Sonuç olarak MateBook 16s iş, okul ve multimedya konularında bütün ihtiyaçları karşılayabiliyor.

Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız Huawei tarafından sunulan yeni modeli kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei MateBook 16s Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2520 × 1680 piksel

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 300 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 189 ppi

İşlemci: 12. nesil Intel Core i9-12900H / 12. nesil Intel Core i7 12700H

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR5 4800MHz

Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD

Kamera: 1080p AI

Hoparlör: 2 adet

Mikrofon: 2 adet

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 1,99 kg

Portlar: 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet USB-C, 2 adet USB-A 3.2, 1 adet HDMI ve 1 adet 3,5mm jak

Huawei MateBook 16s Fiyatı

i7 sürümünün fiyatı: 26.999 TL

i9 sürümünün fiyatı: 29.999 TL

Huawei MateBook 16s isimli bilgisayarın i7 sürümü HUAWEI MateView GT 34, Huawei CD Dizüstü bilgisayar sırt çantası ve Huawei Bluetooth Mouse CD 23 ile beraber 26.999 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıktı. Bilgisayarın i9 versiyonu ise aynı ürünler ile 29.999 TL fiyata sahip.