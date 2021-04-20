Huawei MateBook X Pro 2021 İnceleme

Güçlü teknik özellikleri ve rekabetçi tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı. Bu incelememizde Huawei MateBook X Pro 2021 özellikleri, performans testleri, fiyatı ve sunduğu yenilikler ile karşınızdayız.

Editör Görüşü

Huawei MateBook X Pro, hafif ve ince tasarımı ile her amaca yönelik kullanım için oldukça uygun bir yapıya sahip. Ekranı yüksek piksel yoğunluğu sayesinde keskin görüntüler sunuyor ve geniş ekran / çerçeve oranı ile oldukça başarılı bir deneyim sağlıyor.

Tabii ki bu denli ince bir tasarımı aynı zamanda işlevsel kılabilmek pek de kolay değil. Bu nedenle cihazda USB girişinin olması da oldukça dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Temel bileşenlere baktığımızda son nesil Intel işlemci ile birlikte yüksek performans elde ediyorsunuz. Ayrıca MateBook X Pro'da yer alan dahili SSD de oldukça hızlı okuma ve yazma kapasitesine sahip.

Yüksek performans gerektiren uygulamaların önemli bir kısmını herhangi bir sorun olmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu süreçte ince bir kasa için tatmin edici bir ısınma seviyesi bulunuyor. Aynı zamanda hem touchpad alanının hem de klavyenin başarılı olduğuna değinmek gerek.

Son olarak, belki de en önemlisi, güçlü batarya ile kullanımınıza bağlı olarak dokuz ila on iki saat arasında değişiklik gösteren bir kullanım ömrü elde ediyorsunuz ve 65W gücündeki taşınabilir şarj adaptörü ile boşalan bataryayı hızlıca şarj edebiliyorsunuz.

Huawei MateBook X Pro 2021 Özellikleri Neler?

MateBook X Pro 2021 ailesi, serinin bir önceki nesline kıyasla çeşitli yenilikler ve yükseltmeler ile birlikte geliyor.

Ekran Özellikleri

Ekran Boyutu: 13.9 inç LPTS

13.9 inç LPTS Ekran Tipi: LPTS

LPTS Ekran Çözünürlüğü: 3.000 x 2.000 Piksel (3K)

3.000 x 2.000 Piksel (3K) Ekran Piksel Yoğunluğu: 260 PPi

260 PPi Ekran Gövde Oranı: %91

%91 Ekran Renk Profili: %100 sRGB

%100 sRGB Ekran Parlaklığı: 450 nit Tepe Parlaklık

450 nit Tepe Parlaklık Ekran En / Boy Oranı: 3:2

Donanım Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 - 1135G7 / Intel Core i7 - 1165G7

Intel Core i5 - 1135G7 / Intel Core i7 - 1165G7 Ekran Kartı: Intel Iris XE Entegre Grafik Kartı

Intel Iris XE Entegre Grafik Kartı Bellek: 16 GB LPDDR4x 4266 MHz RAM

16 GB LPDDR4x 4266 MHz RAM Depolama: 512 GB PCIe NVME SSD / 1 TB PCIe NVME SSD

Batarya Özellikleri

Batarya: 56Wh Nominal Kapasite

56Wh Nominal Kapasite Şarj Cihazı: 65W

Bağlantı Özellikleri

Wi-Fi: Intel AX201 Wi-Fi 6 / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Intel AX201 Wi-Fi 6 / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: Bluetooth 5.1

Port Özellikleri

1 Adet USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 2 Adet USB-C (Şarj ve Görüntü)

USB-C (Şarj ve Görüntü) 1 Adet 3,5 mm Kulaklık ve Mikrofon Portu

Ses Özellikleri

4 Adet Hoparlör

Hoparlör 2 Adet Mikrofon

Kamera Özellikleri

Kamera: 720p (Klavyeye Gömülü)

Huawei MateBook X Pro 2021, 13.9 inç boyutunda ve 3.000 x 2.000 Piksel (3K) çözünürlüğünde LTPS ekran ile kutudan çıkıyor. Oldukça ince çerçevelere sahip olan bu modelin %91 oranında ekran / çerçeve kurulumu sunduğunu görüyoruz.

Eğer video ya da fotoğraf düzenleme gibi multimedya odaklı çalışmaları sıkça kullanıyorsanız, %100 sRGB renk profili ile doğru renk ayrıntılarını görebilirsiniz. Ayrıca özellikle yüksek ışıklı ortamlara yönelik olarak 450 nit tepe parlaklık sunulduğundan da bahsetmek gerekiyor.

Temel bileşenlere göz attığımızda seçtiğiniz varyanta bağlı olarak Intel Core i5 1135G7 ya da Intel Core i7 1165G7 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği ile karşılaşıyorsunuz. Bu işlemci Intel Iris XE entegre grafik kartı ve 16 GB LPDDR4x 4.266 MHz RAM ile destekleniyor. Kullanıcılar için geniş ve hızlı depolama çözümleri sunan MateBook X Pro 2021'de 512 GB PCIe NVME SSD ve 1 TB PCIe NVME SSD olmak üzere iki farklı depolama seçeneği yer alıyor.

Eğer karanlık ortamlarda klavyeye daha hakim olmayı istiyorsanız, arkadan aydınlatmalı klavyenin tam da size göre olduğunu söylemek gerekiyor.

Bu klavyenin altında Huawei Serbest Dokunuş olarak adlandırılan özel teknolojiye sahip bir touchpad alanı yer alıyor. Haptik geri bildirimli 8 piezoelektrik plakalı tam alan, fare olmadan çalışmanızı ve dokunmatik yüzeyi kullanmanızı kolaylaştırıyor.

Klavyenin üstündeki alanda ise parmak izi tarayıcısına sahip bir güç düğmesi yer alıyor.

56 Wh kapasitesinde bataryaya sahip olan MateBook X Pro, 65W taşınabilir şarj cihazı ile birlikte geliyor. Bu şarj cihazı bataryayı sıfırdan yüze 100 dakikada tam olarak şarj ederken, bataryanın tek şarj ile 11 saate kadar kullanım ömrü sunduğunun altını çizelim.

Bağlantı tarafında son zamanlarda gittikçe popüler hale gelen çift antenli Wi-Fi 6 desteğini ve yanında da Bluetooth 5.1 kurulumunu görüyoruz. Cihazda 1 adet USB 3.2 Gen 1, 2 adet USB-C (şarj ve görüntü aktarımı için kullanılabiliyor) ve 1 adet 3,5 mm kulaklık ve mikrofon portu yer alıyor.

MateBook X Pro 2021 Performans Testleri

Cinebench (Tek Çekirdek) - 1.358 Puan

- 1.358 Puan Cinebench (Çoklu Çekirdek) - 3.869 Puan

- 3.869 Puan Crystal Disk Mark (Okuma) - 3.383 MB / s

- 3.383 MB / s Crystal Disk Mark (Yazma) - 3.011 MB / s

Çok Ekranlı İş Birliği Kullanım Senaryoları

Huawei tarafından Çok Ekranlı İş Birliği olarak adlandırılan teknoloji ile birlikte MateBook X Pro 2021 üzerinde birden fazla telefon uygulamasını aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede bilgisayarınız üzerinden telefonunuzdaki not uygulamasından not alırken, aynı zamanda başka bir uygulama üzerinden orijinal metni kontrol edebilirsiniz.

Aynı anda üç telefon uygulaması açabilirsiniz: İzle, öğren ve not al.

Farklı e-ticaret sitelerindeki fiyatları anlık olarak karşılaştırabilirsiniz.

Dosyaları dizüstü bilgisayardaki farklı telefon uygulamaları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

MateBook X Pro 2020 vs MateBook X Pro 2021: Yenilikler Neler?

Öncelikle CPU tarafındaki yükseltmeler ile başlayalım. Serinin yeni üyeleri, Intel'in son nesil işlemci mimarisi ile kutudan çıkıyor. 2020 serisinde Intel Core i5 10210U ve Intel Core i7 10510U yer alırken, yeni modellerde Intel Core i5 1135G7 ve Intel Core i7 1165G7 yer alıyor.

2020 serisinde varyanta bağlı olarak 8 / 16 GB 2.133 MHz LPDDR3 RAM yer alırken, yeni seride standart olarak 16 GB 4.266 MHz LPDDR4x RAM bulunuyor. Bu da hem bellek kapasitesinin, hem bellek frekansının hem de bellek standartının çok daha verimli ve performanslı çalıştığı anlamına geliyor.

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0'dan Bluetooth 5.1'e, Wi-Fi ac'den Wi-Fi ax'e ve USB-A 3.0'dan USB 3.1 Gen 1'e yönelik bir yükseltme olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak 2020 serisindeki 1.0 MP çözünürlüğündeki kamera da artık 7.0 MP çözünürlüğe sahip.

MateBook X Pro 2021 Fiyatı

MateBook X Pro i5 1135G7 / 16 GB / 512 GB Fiyatı: 15.999 TL

MateBook X Pro i7 1165G7 / 16 GB / 512 GB Fiyatı: 17.999 TL

MateBook X Pro i7 1165G7 / 16 GB / 1 TB Fiyatı: 18.999 TL

MateBook X Pro 2021, seçtiğiniz varyanta bağlı olarak 15.999 TL ila 18.999 TL arasında değişen tavsiye edilen satış fiyatı etiketine sahip. Bu kapsamda size en uygun olan işlemciyi ve depolama kapasitesini seçerek, ihtiyacınız olan modeli tercih edebilirsiniz.

Sonuç

Huawei MateBook X Pro; güçlü teknik özellikleri, hafif, ince ve şık tasarımı ve rekabetçi fiyat etiketi ile birlikte hemen her kullanıcı için biçilmiş kaftan bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Başarılı ekran teknolojileri ile multimedya odaklı çalışanlara, taşınabilir yapısı ile sürekli hareket halinde olanlara, güçlü bataryası ile priz aramak istemeyenlere ve güçlü teknik bileşenleri ile hemen herkese hitap eden bu modeli rahatlıkla tercih edebilirsiniz.