Büyüleyici ekran, etkileyici performans, hızlı şarj desteği ve Huawei Free Touch teknolojisiyle dikkat çeken Huawei MateBook X Pro 2022 neler sunuyor? Huawei MateBook X Pro 2022 incelemesi ile çoğu kişi tarafından merak edilen soruları detaylı bir şekilde yanıtlayacağız.

Huawei MateBook X Pro 2022 İncelemesi

14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook X Pro 2022, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 3120 x 2080 piksel çözünürlük, 264 ppi piksel yoğunluğu, 90Hz tazeleme oranı ve 500 nit parlaklık sunuyor.

1,07 milyar renk gösterebilen, P3 renk gamı destekli ve 1500:1 karşıtlık oranlı ekran, bu sayede büyüleyici bir deneyim elde edilmesini mümkün hâle getiriyor. Böylece bilgisayar üzerinden internette gezinmenin yanı sıra film, dizi ve video izlemek de çok keyifli hâle geliyor.

Huawei tarafından geliştirilen laptopta Nature Tone ve Smart Brightness teknolojileri yer alıyor. Bu teknolojiler, renk sıcaklığının ve ekran parlaklığının ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor.

Kullanıcıların göz sağlığına çok önem veren ancak bunu yaparken kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen dizüstü bilgisayar modelinde TÜV Rheinland Göz Rahatlığı Sertifikası 3.0 yer alıyor. Böylece laptop uzun süre boyunca konforlu bir şekilde kullanılabiliyor.

Cilt dostu, çok dayanıklı magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip olan dizüstü bilgisayar yalnızca 15,5 mm kalınlığında. Sadece 1,26 kilogram ağırlığındaki bilgisayar, kullanıcılar tarafından gün içerisinde çok rahat ve kolay bir şekilde taşınabiliyor. Dolayısıyla PC'yi dışarı çıkarken yanınıza aldığınızda ağırlık konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Yüzde 92,5 ekran gövde oranı ve 3:2 görüntü oranıyla eşsiz bir deneyim sunan Huawei MateBook X Pro 2022 isimli dizüstü bilgisayar modeli, sahip olduğu çok ince çerçeveleri sayesinde kullanıcılara oldukça geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Huawei tarafından üretilen dizüstü bilgisayar modelinde Huawei Free Touch isimli teknoloji bulunuyor. Kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran teknoloji sayesinde dokunmatik yüzeyden parlaklığı ayarlama, video geri veya ileri sarma, ses seviyesini ayarlama, tam sayfa ekran görüntüsü alma, programı küçültme, ekran kaydı, tarayıcı sekmesi kapatma ve bildirim merkezini görüntüleme yapılabiliyor.

Dokunmatik yüzeyden yukarıda bahsettiğimiz işlemleri gerçekleştirebilmek için bazı kısayolları uygulamanız gerekiyor. Örneğin Sol kenar boyunca yukarı ya da aşağı doğru kaydırarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Üst kenar boyunca sola veya sağa kaydırdığınız takdirde videoyu geri ya da ileri sarabilirsiniz.

İki parmağınızla sağ kenardan içeri doğru kaydırmanız hâlinde bildirim merkezi görüntülenecektir. Bilgisayar kullanırken sık sık kullanılan işlemlerin dokunmatik yüzeyden çok pratik bir şekilde yapılması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor.

Huawei MateBook X Pro 2022 gücünü 12. nesil Intel Core i7-1260P işlemcisinden alıyor. Intel Evo sertifikasına sahip olan bilgisayar, oldukça hızlı ve verimli bir performans sunuyor. Bir önceki nesle göre yüzde 117'ye varan performans atışı mevcut.

Tümleşik Intel Xe Iris ekran kartının yer aldığı bilgisayarda 16 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 desteğine sahip olan laptopta iki adet Thunderbolt 4 bağlantısı yer alıyor. Çift Thunderbolt 4 portu sayesinde çeşitli aksesuarlara bağlanabilir ve büyük boyuta sahip olan dosyaları, USB-C portundan 4 kat daha hızlı aktarabilirsiniz.

MateBook X Pro 2022 modelinde iki adet Thunderbolt bağlantı noktasının yanı sıra iki adet USB-C portu ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan laptop modelinin bir diğer büyük avantajı ise hızlı şarj özelliğidir.

90W Süper Şarj ve 65W Mini Süper Şarj teknolojilerini destekleyen dizüstü bilgisayar, 30 dakikalık şarj ile sıfırdan yüzde 58 seviyesine ulaşabiliyor. Böylelikle bilgisayarın şarj olmasını uzun süre boyunca beklemenize gerek yok.

Yaklaşık olarak 120 gram ağırlığındaki 65W portatif hızlı şarj cihazı, önceki nesle kıyasla yüzde 30 oranında daha küçük ve 40 gram daha hafiftir. Bu, şarj cihazının çok kolay bir şekilde taşınabilmesine imkân tanıyor.

Sunduğu özellikler ile kullanım deneyimini üst seviyeye taşırken aynı zamanda kullanıcı güvenliğine de oldukça önem veren MateBook X Pro 2022'de yüz tanıma ve parmak izi olmak üzere çift biyometrik giriş desteği bulunuyor. Bunlar, bilgisayarın kilidini anında açabilmenize olanak tanırken diğer kişilerin bilgisayarınıza erişememesini sağlar.

Editörün Yorumu

Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook X Pro 2022 büyüleyici ekran, güçlü donanım bileşenleri, hızlı şarj teknolojisi, yüzde 92,5 ekran gövde oranı, çift Thunderbolt 4 bağlantısı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Huawei Free Touch isimli teknoloji ise bilgisayarı çok kullanışlı hâle getiriyor. Dokunmatik yüzeyinden parmağınızı sürükleyerek uygulayabileceğiniz kısayollar ile ekran parlaklığını ayarlama, video geri veya ileri sarma, ses seviyesini ayarlama, tam sayfa ekran görüntüsü alma dahil olmak üzere pek çok işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgisayarın 1,26 kilogram ağırlığında olması, taşınabilirlik konusunda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Üniversiteye, işe ya da tatile giderken bilgisayarınızı çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Sonuç olarak Huawei Matebook X Pro 2022, sahip olduğu donanım ve özellikler sayesinde hem multimedya hem okul hem de iş konularında fazlasıyla memnun edecektir. Yakın zamanda yeni dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız MateBook X Pro 2022'yi göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei MateBook X Pro 2022 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 2080 piksel

Ekran Paneli: LTPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 ppi

İşlemci: 12. nesil Intel Core i7-1260P

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 6 adet

Batarya: 60Wh

Ağırlık: 1,26 kg

Kalınlık: 15,5 mm

Portlar: 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB-C ve 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

Huawei MateBook X Pro 2022 Fiyatı

44.999 TL

Huawei MateBook X Pro 2022, 44 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılıyor.