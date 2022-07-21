Benzersiz ekran deneyimi, güçlü donanımı, uzun batarya ömrü ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Huawei MatePad 10.4, kullanıcıların hareket hâlindeyken bile muhteşem bir deneyim elde etmesini sağlıyor. Huawei MatePad 10.4 incelemesi ile cihazın bunu nasıl başardığını detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Huawei MatePad 10.4 İncelemesi

10.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad 10.4, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2000 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın 2K FullView ekranı 1300:1 kontrast oranı ve 470 nit parlaklık düzeyi ile benzersiz bir deneyimin elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

Gerçeğe yakın renkleri görmenizi sağlayan tablet olağanüstü renk ve netlik sunuyor. Yüzde 84 ekran gövde oranına sahip olan cihaz, yeni nesil Huawei M-Pencil'ı destekliyor. Altıgen tasarımı sayesinde daha rahat kullanılabilen yeni nesil M-Pencil, kristal kalem ucu ile beraber geliyor.

Daha iyi yazma ve çizim deneyimi elde edilmesine olanak tanıyan yeni nesil M-Pencil'da 9 ms gecikme süresi ve 4096 basınç hassasiyeti mevcut. Kalemde çift tıklama ile fırça ve silgi arasında geçiş yapma, serbest yazım, el yazısından grafiğe dönüştürme gibi özellikler bulunuyor.

Masaüstü çalışma modunun yer aldığı MatePad 10.4 kablosuz mouse bağlantısını destekliyor. Bağlantı işlemi sağlandıktan sonra ekranda bir imleç çıkacaktır. Mouse ve Huawei Akıllı Manyetik Klavye sayesinde bilgisayar deneyimini elde edebilirsiniz.

Mouse ve klavye desteği, ofis işlerinizi ve not alma işlemini çok pratik bir şekilde gerçekleştirmenize imkân tanır. Adeta bir bilgisayara dönüşebilen tablet sayesinde her zaman yanınızda dizüstü bilgisayar taşımanıza gerek kalmaz.

7,35 mm kalınlığındaki tabletin 450 gram ağırlığa sahip olması da taşınabilirlik konusunda oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Çok hafif bir yapıya sahip olan cihazı ağırlık konusunda herhangi bir sorun yaşamadan istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Yeni ana sayfa tasarımı ve servis widget'ları kullanım deneyimini inanılmaz bir düzeye çıkarıyor. Normalde ana sayfada uygulamaları bulmak için biraz zaman harcamak gerekebiliyor. MatePad 10.4'te yer alan yeni tasarım, kullanıcıların bir uygulamayı bulmak için çaba sarf etmesine gerek bırakmıyor. Bunlar ayrıca üretkenliğin de önemli ölçüde artmasına yardımcı oluyor.

Gücünü HiSilicon Kirin 710A işlemciden alan tablette Mali G51 GPU bulunuyor. İşlemcide 4 x Cortex-A73 2.0 GHz + 4 x Cortex-A53 1.7 GHz olmak üzere 8 çekirdek yer alıyor. Böylece tablet, herhangi bir performans problemi yaşanmadan kullanılabiliyor.

4 GB RAM ile dikkat çeken cihazda 128 GB depolama alanı yer alıyor. Tablette 512 GB'a kadar MicroSD hafıza kartı desteği de mevcut. Bu destek, depolama alanının çok ciddi ölçüde artmasını mümkün hâle getiriyor. Böylelikle dahili depolama alanı dolması hâlinde hafıza kartı desteğinden yararlanabilirsiniz.

Akıllı telefonunuz her zaman yanınızda olmayabilir. Fotoğraf çekmeniz gereken bir durumda eğer akıllı telefonunuzda yanınızda değilse MatePad 10.4 ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 13 megapiksel (f/1.8) çözünürlüğünde arka kameraya sahip olan tabletin ön yüzeyinde 8 megapiksel (f/2.0) çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

4 adet hoparlör ile donatılan tablette Huawei Histen 7.0 destekli Harman/Kardon ses çözümü bulunuyor. MatePad 10.4 böylece hem net hem de güçlü ses efektleri sunuyor. Tablet üzerinden ister müzik dinleyebilir isterseniz film veya dizi izleyebilirsiniz. Her iki aktivitede de sürükleyici bir deneyim elde edersiniz.

Sunduğu yüksek kaliteli ses sayesinde müzik dinlemeyi ve bir şeyler izlemeyi çok keyifli hâle getiren tablette 3 mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar sesi hassas bir şekilde alır ve ortamda bulunan sesleri etkili bir şekilde azaltır. Örneğin video konferansta mikrofonlar sayesinde klavye sesi ve ayak sesleri gibi gürültüler azalmış olur.

Huawei tarafından üretilen tablette 7250 mAh batarya bulunuyor. Devasa batarya, MatePad 10.4 modelinin 13,5 saat kesintisiz bir şekilde video oynatabilmesini sağlıyor. Bu, tabletin oldukça uzun saatler boyunca şarj konusunda herhangi bir endişe yaşanmasına gerek kalmadan kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Sahip olduğu özellikler ile verimliliği üst seviyeye çıkaran tablette Çoklu Pencere isimli bir özellik de mevcut. Yalnızca belirli uygulamaların desteklediği bu özellik, ekranda birden fazla uygulamanın görüntülenebilmesine olanak tanıyor. Örneğin bir ders videosu izlerken aynı anda not alabilirsiniz.

Huawei tarafından geliştirilen Petal Search isimli arama motoru ile tableti çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Petal Search'ün alışveriş sekmesi üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Bu, internetten alışveriş sırasında oldukça kullanışlı olan bir özelliktir.

Arama motorunun Seyahat bölümü ise seyahat planlamalarının çok kolay bir şekilde yapılabilmesine yardımcı oluyor. Birbirinden kullanışlı özellikleri ile kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan Petal Search, Yakınlarda özelliği sayesinde size en yakın mekânları gösteriyor.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad 10.4 benzersiz ekran deneyimi, hafıf yapısı, mouse ve klavye desteği, güçlü donanım bileşenleri ve devasa batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yeni M-Pencil desteği ile çok rahat bir şekilde çizim yapabilir ve hayal gücünüzün peşinden gidebilirsiniz.

Mouse ve klavye desteği, tableti bilgisayara dönüştürüyor. 450 gram ağırlık ise taşınabilirlik konusunda herhangi bir sorunun yaşanmamasını mümkün hâle getiriyor. Böylelikle tablet ofis işleri, not alma ve bir şeyler izleme gibi aktiviteler için dizüstü bilgisayarına gerek bırakmıyor.

Büyüleyici bir görünüme sahip olan cihazın 4 hoparlör ile donatılması ve Huawei Histen 7.0 destekli Harman/Kardon ses çözümünü desteklemesi de ses konusunda çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Sonuç olarak Huawei MatePad 10.4 hem iş hem multimedya hem de okul konularında ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Bir tablet satın almayı düşünüyorsanız, listenize MatePad 10.4'ü de dahil etmelisiniz.

Huawei MatePad 10.4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 10.4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 225 ppi

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 470 nit

İşlemci: HiSilicon Kirin 710A

GPU: Mali G51

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar MicroSD desteği)

Arka Kamera: 13 MP f/1.8

Ön Kamera: 8 MP f/2.0

Hoparlör: 4 adet (Huawei Histen 7.0 destekli Harman/Kardon ses çözümü)

Bluetooth: Bluetooth 5.1

Batarya: 7250 mAh

Yazılım: HarmonyOS 2

Ağırlık: 450 gram

Kalınlık: 7,35 mm

Huawei MatePad 10.4 Fiyatı

64 GB model 3.099 TL

128 GB model 5.499 TL (Sound Joy hediyesi dahil)

Huawei MatePad 10.4 modelinin 64 GB depolama alanına sahip olan sürümünü 3.099 TL'ye satın alabilmeniz mümkün. Cihazın 128 GB depolama alanına sahip versiyonunu Sound Joy hediyesi ile beraber 5.499 TL'ye satın alabilirsiniz.