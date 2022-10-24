Kullanıcıların her anını dolu dolu yaşamasına imkân tanıyan Huawei MatePad Pro 12.6 2022 neler sunuyor? Huawei MatePad Pro 12.6 2022 incelemesi ile yeni tablet modelinin neler sunduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 İncelemesi

12.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad Pro 12.6 2022, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Yüksek tazeleme hızı, hızlı hareketlerin yer aldığı videolarda ve oyunlarda daha akıcı bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor.

600 nit parlaklık ile dikkat çeken OLED FullView ekranda 240 PPI piksel yoğunluğu, DCI-P3 geniş renk gamutu ve 1.000.000:1 kontrast oranı bulunuyor. 1 ms'den az tepki süresi sunan cihazda 1,07 milyar renk desteği yer alıyor.

Delta E < 1 seviyesi renk hassasiyeti sayesinde gerçekçi renk gösterimi sunan tablet tasarımcılar, fotoğrafçılar ve çizim yapan kişiler için üst düzey deneyimin elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

Yüzde 90 ekran gövde oranına sahip olan cihaz, kullanıcıları çerçeveden kurtarıyor ve geniş bir alan sunuyor. Huawei M-Pencil ile tablette çok konforlu bir şekilde çizimler yapabilirsiniz. Olağanüstü renk ve netlik ile büyüleyici bir deneyim sunan tablette Always-On-Display (AOD) desteği bulunuyor.

Üç kademeli parlaklığın yer aldığı AOD'da 30Hz düşük tazeleme oranı sunuluyor. Tüm gün, dokunma ve programlı olmak üzere üç farklı görüntüleme modunun yanı sıra 0, 90, 180 ve 270 derece gibi farklı açıları destekliyor.

Gücünü Kirin 9000E işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Tablet, sahip olduğu güçlü donanım sayesinde oyunları ve uygulamaları herhangi bir sorun yaşanmadan başarılı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Huawei tarafından geliştirilen üründe Huawei Histen 7.0 ses sistemi yer alıyor. Huawei Histen 7.0 isimli teknoloji, tablet üzerinden müzik dinlerken ya da bir şeyler izlerken üst düzey deneyimin elde edilmesini sağlıyor.

Cihazın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) geniş açılı kamera ve iToF 3D kamera bulunuyor. Geniş açılı kamera 120 derecelik görüş alanı sağlıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde (f/2.0) kamera mevcut.

6,47 mm kalınlığındaki tablet 609 gram ağırlığında. Bu sayede cihaz çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. 10050 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet, 14 saat boyunca 1080 piksel çözünürlükte video oynatabiliyor. Bu, özellikle seyahat ederken oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Tablette 40W SuperCharge, 27W kablosuz SuperCharge ve 10W kablosuz ters şarj teknolojileri yer alıyor. Hızlı şarj teknolojisi, cihazın daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Böylece cihazın çok uzun saatler boyunca şarj olmasını beklemenize gerek kalmıyor.

Cihaz, sahip olduğu bluetooth mouse bağlantısı ve klavye sayesinde PC seviyesinde bir kullanım deneyimi sunuyor. Böylece kullanıcılar tablet üzerinden verimli bir şekilde çalışabiliyor. Bu, özellikle günün büyük bir kısmını ofis uygulamalarında geçiren kişiler için büyük bir öneme sahip.

Huawei marka tablette ayrıca yenilenmiş AppMultiplier özelliği de mevcut. Verimliliği üst seviyeye çıkaran özellik, bir uygulamanın dört adede kadar açılabilmesini sağlıyor. Örneğin bir alışveriş uygulamasında aynı anda birden fazla ürünün özelliklerini inceleyebilirsiniz.

MatePad Pro 12.6, EMUI yerine HarmonyOS 3 ile beraber geliyor. HarmonyOS 3 işletim sistemi ile çok daha akıcı kullanım elde ediliyor. Tablette Android uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalışıyor. AppGallery üzerinden uygulamaları indirebilirsiniz. AppGallery'de olmayan uygulamalar için GSpace'i kullanabilirsiniz.

GSpace, Play Store'da bulunan oyunların ve uygulamaların herhangi bir zorluk yaşamadan cihazınıza indirebilmenize ve kullanabilmenize olanak tanıyor. Reklamsız bir deneyim sunan uygulama üzerinden indirilen Google Maps, Youtube, Drive, Letgo, Starbucks ve diğer uygulamaları kullanırken sorun yaşanmıyor.

GSpace'i tabletinize indirdikten sonra popüler uygulamalara dokunarak o uygulamaların indirme sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemden önce Google hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini belirtelim. Bu adımın ardından Netflix, Instagram, Twitter ve Disney+ gibi uygulamaları problem yaşamadan kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak Huawei cihazda uygulama yükleme işlemi çok pratik ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. AppGallery'de ayrıca banka uygulamalarının resmi sürümleri de mevcut. Böylece mobil bankacılık konusunda da sorun yaşamazsınız.

Farklı cihazlar arasında iş birliği yapılabilmesini çok pratik hâle getiren Süper Cihaz isimli teknoloji sayesinde tablet, telefon ve PC arasında üst düzey bir uyum sağlanıyor. Desteklenen cihazları yalnızca bir yerden kolayca kontrol edebilirsiniz.

Baız üçüncü parti uygulamaları yatay görüntüleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Böylelikle normalde dikey modda ya da ekranın ortasında çalışan uygulamaları, ekranın tamamından yararlanarak kullanabilirsiniz.

Huawei tarafından sunulan Pedal Maps isimli popüler hizmetin son sürümü, istediğiniz kişiler ile konum paylaşımına ve bunun yanı sıra ekibin düzenli konum takibinin yapılabilmesine olanak tanıyor. Hizmetin son versiyonunda yenilenmiş navigasyon modu da bulunuyor.

Huawei Mobile Cloud adlı bulut depolama hizmeti, cihazınızda bulunan video, fotoğraf, not ve diğer önemli verilerinizi oldukça güvenli bir şekilde saklayabilmenize olanak tanıyor. Buluta aktardığınız verilerinize istediğiniz zaman kolayca ulaşabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 büyüleyici ekran, güçlü donanım, uzun kullanım pil ömrü, hafif yapısı ve devasa batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yüzde 90 ekran gövde oranı sayesinde geniş bir alanda çizim yapabilir, bir şeyler izleyebilir veya internette gezinebilirsiniz.

HarmonyOS 3 ile beraber gelen cihazda bluetooth mouse bağlantısı ve klavye desteği bulunuyor. Bilgisayara gerek kalmadan ofis işlerini ve bir şeyler izleme gibi aktiviteleri tablet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sonuç olarak Huawei MatePad Pro 12.6 2022 hem okul hem iş hem de multimedya konularında ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Yakın zamanda bir tablet satın almayı planlıyorsanız MatePad Pro 12.6 modelini göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

Ekran Paneli: OLED

Tazeleme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9000E

GPU: Mali-G78 MP22

Batarya: 10050

Hızlı Şarj: 40W SuperCharge, 27W kablosuz SuperCharge ve 10W kablosuz ters şarj

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 3D iToF

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: HarmonyOS 3

Ağırlık: Yaklaşık 609 gram

Kalınlık: 6,47 mm

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 Fiyatı

13.499 TL

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 modelinin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 13 bin 499 TL'dir.