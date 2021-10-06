Huawei, en doğru renk alanları ile en iyi görüntü deneyimini arayanlara hitap eden MateView ile kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei MateView İncelemesi boyunca yeni modelin özelliklerine ve öne çıkan diğer tüm detaylarına daha yakından göz atacağız.

Huawei MateView İncelemesi

Huawei MateView, bir ana monitöre yakışır şekilde 28.2 inç boyutunda 3:2 en / boy oranına ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip IPS ekran ile kutudan çıkıyor. Şirketin 3:2 en / boy oranı tercihi aynı anda daha fazla detaya hakim olabilmenizi sağlarken, IPS panel de uç açılarda renklerin ve görüntülerin korunmasına yardımcı oluyor.

3.840 x 2.560 piksel çözünürlükle 4K+ deneyimini kullanıcılara sunan model, 164 ppi piksel yoğunluğu ile oldukça keskin görüntüler elde edebilmenizi mümkün hale getiriyor. Ayrıca ışığın fazla olduğu ortamlarda detaylardan kopmamanız için 500 nit tepe parlaklık değerinin bulunduğunu da söylemek isterim.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere temel bileşenlerin tamamı, en iyi görüntü deneyimini sunmaya odaklanıyor ve benzer bir durum renk profili teknolojileri için de geçerli. MateView DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini, sRGB renk gamının ise yüzde 100'ünü destekliyor. sRGB modunda ΔE < 1 ve DCI-P3 modunda ΔE < 2 renk doğruluğu sunuyor.

Daha derin renkler için HDR10 desteği ve 10 bit (1,07 milyar) renk derinliği ile gelen MateView, diğer multimedya özellikleri ile de standart monitörlerden ayrı bir çizgi yakalamayı başarıyor: Modelde 2 adet 5W hoparlör ve 2 adet mikrofon yer alıyor. Mikrofonlar dört metreden net ses alabiliyor ve gürültü azaltma algortimasına sahip.

MateView oldukça fazla sayıda fiziksel bağlantı yuvasına sahip: Cihazda 2 adet USB-C, 2 adet USB-A, 1 adet HDMI 2.0, 1 adet Mini DisplayPort 1.2 ve 1 adet 3,5 mm ses portu yer alıyor. USB-C portlarından birisi yalnızca güç aktarımı içinken, diğeri ekran ve veri aktarımı için de kullanılabiliyor.

Benzer bir durum kablosuz bağlantı teknolojileri için de geçerli: IEEE 802.11a/b/g/n/ac ile 2.4 GHz ve 5.0 GHz kablosuz ağ bağlantısı desteği sunan modelde Bluetooth 5.1 ve OneHop teknolojisi yer alıyor. Son özellik gerçekten de dikkat çekici detaylara sahip olduğu için ne işe yaradığına biraz daha yakından göz atalım.

Huawei OneHop desteği ile birlikte akıllı telefonunuzu monitörün alt tabanına dokundurarak ekranı kablosuz bir şekilde, masaüstü modu ile monitöre yansıtmanız mümkün hale geliyor. Bu mod, telefonunuzun ana ekranını masaüstü biçiminde tekrar oluşturuyor ve fare ve klavye ile tüm uygulamaları kullanmanıza olanak sunuyor. Ayrıca kablosuz cihaz projeksiyonu ile de dizüstü bilgisayarınızı düşük enerji modunda kablosuz olarak monitöre bağlayabiliyorsunuz.

Son olarak MateView'i kontrol etme sürecini çok daha basit ve keyifli bir hale getiren Smart Bar detayına değinmek istiyorum: Smart Bar, fiziksel düğmelerden kurtulup kaydırma ve dokunma yöntemi ile monitörün temel ayarlarını kontrol etmenizi sağlayan ve monitörün alt çerçevesinde yer alan ufak ve dokunmatik bir bar olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu barı ekranlar arası geçiş için de kullanabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu: En İyi Ayrıntıları Tek Çatıda Toplayan Monitör

Tamamen alüminyum malzeme yapısı ve üst düzey teknik bileşenleri ile profesyonellere yönelik şekilde tasarlanan MateView, temel olarak iyi bir görüntü deneyimi isteyen herkese hitap eden üst düzey bir monitör olarak tanımlanabilir. Üstelik Huawei cihazlar arasındaki hayranlık uyandıran uyumluluğu sayesinde oldukça işlevsel özelliklere sahip olduğunu da görüyoruz.

Bir monitörde elde edebileceğiniz en iyi ayrıntıların tek bir cihazda toplanmasını istiyorsanız, Huawei MateView tam olarak aradığınız cihaz olabilir. Modelle ilgili diğer ayrıntılara göz atmak için yazımızın devamındaki içeriklere göz atmayı unutmayın.

Huawei MateView Özellikleri

Ekran Boyutu: 28.2 inç

28.2 inç Çözünürlük: 3.840 x 2.560 (4K+)

3.840 x 2.560 (4K+) Piksel Yoğunluğu: 164 ppi

164 ppi Panel: IPS LCD

IPS LCD Ekran / Gövde Oranı: %94

%94 En / Boy Oranı: 3:2

3:2 Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Parlaklık: 500 nit

500 nit Renkler: 10 bit (1,07 milyar)

10 bit (1,07 milyar) Renk Profili: %98 DCI-P3, %100 sRGB

%98 DCI-P3, %100 sRGB Renk Doğruluğu: ΔE < 2 (DCI-P3), ΔE < 1 (sRGB)

ΔE < 2 (DCI-P3), ΔE < 1 (sRGB) Hoparlör: 2 adet 5W

2 adet 5W Mikrofon: 2 adet (4 Metreden Net Ses Alabilen, Gürültü Azaltma Algoritması)

2 adet (4 Metreden Net Ses Alabilen, Gürültü Azaltma Algoritması) Fiziksel Bağlantı: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x Mini DP, 1x 3,5 mm

2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x Mini DP, 1x 3,5 mm Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi (2.4 GHz ve 5.0 GHz), Bluetooth 5.1, Kablosuz Projeksiyon

Huawei MateView Kutu İçeriği

Huawei MateView

135W USB-C Adaptör

MiniDP to DP Kablo

USB-C to USB-C Kablo

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti Belgesi

Huawei MateView Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei MateView, Mistik Gümüş rengi ile 6.999 TL tavsiye edilen satış fiyatından satın alınabiliyor. Ayrıca Huawei Store üzerinden yapılan satın alımlarda çeşitli hediyelere ve avantajlara sahip olma fırsatını yakalayabiliyorsunuz.