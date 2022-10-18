Huawei Nova 10 incelemesi ile yeni akıllı telefon hakkında merak edilen soruları detaylı bir şekilde yanıtlayacağız. Tüketicilerle buluşan Nova 10 kamera performansı, şık tasarım, hızlı şarj özelliği ve etkileyici ekran deneyimiyle ön plana çıkıyor.

Huawei Nova 10 İncelemesi

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 10, kavisli OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, 300Hz dokunmatik örneklendirme hızı ve 1,07 milyar renk desteği sunuyor.

Ultra ince tasarım ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz yalnızca 6,88 mm kalınlığında. Bu, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Büyüleyici bir görünüme sahip olan cihazın ağırlığı ise pil dahil yaklaşık olarak 168 gram.

Nova 10 modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde RYYB Ultra Vision kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde portre derinlik kamerası yer alıyor. RYYB sensör, gece çekimlerinde başarılı sonuçların elde edilmesine imkân tanıyor.

Otomatik Odak Takibi özelliği sayesinde arka kamera, seçtiğiniz nesnelere odaklanır ve onları video çekerken kadraj dışına çıktığında bile takip etmeyi devam ettirir. Bu, özellikle VLOG ve kısa film çeken kişiler için çok kullanışlı olacaktır.

Huawei Nova 10 modelinde gelişmiş yüz tanıma ve arka plan bulanıklaştırma algoritmaları mevcut. Bu algoritmalar, video kaydı esnasında doğal arka planı bulanıklaştırma efektini pratik bir şekilde sunuyor. Bu sayede videoda yer alan kişi, kolayca ön plana çıkarılabiliyor.

Huawei tarafından geliştirilen cihazın ön yüzeyinde 60 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 100 derecelik bir görüş alanına sahip olan ön kamera, birden fazla kişiyle herhangi bir problem yaşamadan özçekim yapabilmenize imkân tanıyor.

Telefonun arka ve ön yüzeylerinde yer alan kameralar ile 4K çözünürlüğünde video çekebilme imkânına da sahipsiniz. 4K video kaydı yeteneği, yüksek çözünürlüğe sahip net görüntülerin elde edilmesini sağlıyor.

4000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefonda 66W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 66W Huawei SuperCharge, Huawei Nova 10 isimli akıllı telefonun daha hızlı bir şekilde şarj olabilmesini mümkün hâle getiriyor.

EMUI Akıllı Yaşam, Huawei marka cihazlardan aldığınız verimi üst seviyeye taşıyor. Örneğin, Dağıtılmış Dosya Yönetimi sayesinde cihazınızda bulunan belgelerinize ve fotoğraflarınıza dizüstü bilgisayar üzerinden kabloya ihtiyaç duymadan çok pratik şekilde erişebilirsiniz.

Bir başka örnek ise Super Device'tır. Super Device özelliği ise ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru sürükleme işlemi yaparak cihazları çok kolay bir şekilde yönetebilmenize olanak tanıyor.

Huawei'in uygulama mağazası AppGallery'de GSpace uygulaması bulunuyor. Reklamsız bir deneyim sunan uygulama, Play Store'da bulunan uygulamaların ve oyunların herhangi bir zorluk yaşanmadan pratik şekilde cihaza indirilip kullanılabilmesine olanak tanıyor.

GSpace üzerinden indirilen Google Drive, Google Maps, YouTube, Starbucks, Letgo ve diğer uygulamaları kullanırken bir sorun ile karşılaşılmıyor. GSpace'i telefonunuza indirdikten sonra popüler uygulamaların üzerine basarak o uygulamaların indirme sayfasını görüntüleyebilirsiniz ancak bundan önce Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yapma ve indirme işlemlerini tamamladıktan sonra Instagram, Twitter, Facebook, Disney+ ve Netflix gibi uygulamaları herhangi bir problem yaşamadan kullanmaya başlayabilirsiniz. AppGallery mağazasında banka uygulamalarının resmi versiyonları da mevcut.

Popüler bulut depolama hizmeti Huawei Mobile Cloud sayesinde fotoğraflarınızı, notlarınızı, videolarınızı ve diğer verilerinizi güvenli bir şekilde bulutta saklayabilir ve bu verilere istediğiniz zaman istediğiniz yerden çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Çok başarılı bir hizmet olan Pedal Maps'in son versiyonu, istediğiniz kişiler ile konum paylaşımı yapılabilmesini ve ekibin düzenli konum takibinin gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Bu yenilikler sayesinde kullanım deneyimi üst düzeye çıkıyor.

Editörün Yorumu

Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Huawei Nova 10, kamera konusunda başarılı bir performans sergiliyor. Telefonun arka ve ön kameraları 4K video kaydı yeteneğine sahip. Bu sayede yüksek çözünürlüğe sahip kaliteli videolar çekilebiliyor.

RYYB sensör, gece çekimlerinde başarılı görüntülerin elde edilmesini sağlarken Otomatik Odak Takibi özelliği ise arka kameranın seçilen nesnelere odaklanmasını ve onları video kaydı sırasında kadraj dışına çıksalar bile takip etmeyi sürdürmesine olanak tanıyor.

Kamera konusunda bir diğer büyük avantaj ise 60 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı ön kameradır. Ultra geniş açılı ön kamera, 100 derecelik görüş alanı sağlıyor. Bu, kadraj açısı konusunda sorun yaşamanızın önüne geçiyor.

66W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon, şarj konusunda da kullanıcıları memnun edecektir. Bu sayede şarj için uzun saatler boyunca beklemenize gerek kalmaz.

Huawei tarafından üretilen cihaz, ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Şu sıralar yeni telefon satın almak istiyorsanız Huawei Nova 10 modelini göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei Nova 10 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 778G 4G

GPU: Adreno 642L

Batarya: 4000 mAh

Hızlı Şarj: 66W Huawei SuperCharge

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 60 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: Yaklaşık 168 gram (Pil dahil)

Kalınlık: 6,88 mm

Huawei Nova 10 Fiyatı

14.999 TL

Huawei Nova 10 modelini Huawei FreeBuds 4i kablosuz kulaklık hediyesi ile beraber 14 bin 999 TL karşılığında satın alabilirsiniz.