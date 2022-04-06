Etkileyici kamera, başarılı tasarım, pil ve şarj performansı ile dikkat çeken Huawei Nova 9 SE, kullanıcılar ile buluştu. Huawei Nova 9 SE incelemesi ile yeni akıllı telefon modelinin tüm özelliklerini ve donanımını ele alacağız.

Huawei Nova 9 SE İncelemesi

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 9 SE, kullanıcılarına bu ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızı sunuyor. Yüzde 25 daha iyi renge sahip IPS LCD FullView ekranda P3 renk gamı desteği mevcut.

Kaliteli ekran sayesinde muhteşem bir deneyim sunan telefon, sahip olduğu ince çerçeveyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. 1,05 mm’lik ultra ince çerçevenin yer aldığı telefon yalnızca 7,94 mm kalınlığında.

Huawei tarafından geliştirilen telefon sayesinde yanınızda artık fotoğraf makinesi gezdirmenize gerek yok. Telefonun ön ve arka kameraları inanılmaz bir performans sergiliyor. Kamera tarafında kaliteli lenslerin yanı sıra zengin özellikler de bulunuyor.

Arka kısımda 108 megapiksel çözünürlüğünde XD Fusion motoru destekli ana kamera, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü, 112 derece görüş alanına sahip 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Telefonun arka yüzeyinde bulunan ana kamera 1/1,52 inç boyutunda. Kamera bu sayede daha fazla ışık alarak yüksek dinamik aralık ve düşük gürültü sağlıyor. Arka kameralar, güçlü çoklu fotoğraf birleştirme algoritmasına sahip. Böylece hem gündüz hem de gece çekimlerinde canlı görüntüler elde ediliyor.

Özellikle son yıllarda selfie (özeçkim) kavramı dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Kullanıcıların büyük kısmı, gün içerisinde sık sık özçekim yapıyor ve bu görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor. Yapılan özçekimlerin bazılarında tek kişi olurken bir kısmında ise çok sayıda kişi olabiliyor.

Nova 9 SE modelinde 90 derece görüş alanına sahip 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Bu sayede selfie esnasında birden fazla kişi olduğunda da herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalınmıyor.

Özçekimin yanı sıra VLOG’ların da popülerliği önemli ölçüde artışmış durumda. Bazı kullanıcılar, özellikle yaptıkları seyahati video ile kayıt altına almayı tercih ediyor. Bu noktada telefonun hem kaliteli görüntüler elde etmesi hem de çeşitli özellikler ile kullanıcılara birtakım kolaylıklar sağlaması son derece önemli.

Çift görüntüleme desteği ile ilgi odağı haline gelen cihaz, aynı anda hem ön hem de arka kameradan video kaydı yapılabilmesini mümkün hale getiriyor. Bu, özellikle VLOG çekimlerinde oldukça kullanışlı bir özellik.

VLOG dahil olmak üzere akıllı telefon üzerinden yaptığınız video kayıtlarını düzenlemeniz gerekir. Bunun için güçlü bir video düzenleme uygulamasına ihtiyacınız var. Nova 9 SE, Petal Klip isimli uygulama ile bu ihtiyacı gideriyor. Böylece düzenleme işlemi için bilgisayara gerek kalmaz.

Petal Klip sayesinde müzik, çıkartma ve efekt ekleme dahil pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başarılı arayüze sahip olan ve büyük kolaylık sunan uygulama sayesinde videolarınızın profesyonel görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Galeride anahtar kelimeler kullanarak fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Düzenleme işleminin ardından YouTube, Instagram ve Twitter gibi platformlar üzerinden çok kolay bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 66W SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Telefon, hızlı şarj desteği sayesinde 38 dakika içerisinde 0’dan 100’e tam şarj olabiliyor. Bu sayede kullanıcıların telefonun şarj olması için uzun süre boyunca beklemesine gerek kalmıyor.

Yüzde 30 geliştirilmiş ısı azaltmaya sahip olan telefonda aşırı ısınan alanları çok hızlı bir şekilde algılayıp soğutabilen, katmanlı bir mimariye sahip grafen ısı dağıtma sistemi mevcut. Böylelikle telefon üzerinden oyun oynarken yüksek sıcaklık sorunu ile karşı karşıya kalmazsınız.

Telefon üzerinden kaydırma işlemi yaparak yeni kontrol paneline erişebilirsiniz. Kontrol panelinde Wi-Fi, Bluetooth, el feneri, müzik duraklatma ve değiştirme dahil pek çok ayara erişebilirsiniz. Ayrıca söz konusu panel üzerinden bağlı cihazlara da ulaşabilirsiniz.

Cihazda yer alan Super Device+ özelliği, akıllı telefon ve bilgisayar arasında köprü işlevi görüyor. Bu özellik sayesinde tek dokunuş ile telefonunuzu Huawei marka bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Herhangi bir kablo derdi olmadan bilgisayarınız üzerinden telefonunuzu kontrol edebilirsiniz. Örneğin, galeride yer alan görüntülere göz atabilir ve PC’ye aktarabilirsiniz.

Ekran özelleştirme imkânı ile kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan telefonda Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM yer alıyor. Güçlü donanımı ile dikkatleri üzerinde toplayan telefonun depolama tarafında 128 GB bulunuyor. Bu, kullanıcıların bir süre sonra depolama konusunda sorun yaşamasının önüne geçer.

Kullanıcılar, Nova 9 SE modelinde yer alan Meetime özelliği sayesinde Huawei cihazı olan diğer kişiler ile yüksek kalitede görüntülü görüşebilme imkânına sahip. Böylece görüntülü görüşme aktivitesi için herhangi bir üçüncü taraf uygulama yüklemenize gerek kalmaz.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 9 SE tasarım, donanım, batarya, hızlı şarj ve kamera performansı ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Güçlü donanım bileşenlerinin yanı sıra Super Device+, Petal Klip, Meetime ve çift görüntüleme gibi özellikler, kullanıcılara kullanım esnasında çok büyük bir kolaylık sağlıyor.

Eğer yakın zamanda bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız, Nova 9 SE modelini kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız. Etkileyici görünüme sahip olan telefon üzerinden uzun zaman boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Huawei Nova 9 SE Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 680

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: 191 gram

Kalınlık: 7,94 mm

Huawei Nova 9 SE Fiyatı

Huawei Nova 9 SE + Huawei Band 6 Fiyatı: 6.999 TL

Huawei Nova 9 SE + Huawei FreeBuds Pro Fiyatı: 7.799 TL

Huawei Band 6 hediyesi ile beraber gelen Huawei Nova 9 SE isimli model 6 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Band 6 yerine Huawei FreeBuds Pro’yu tercih ederseniz 7 bin 799 TL ödemeniz gerekiyor. Bu fiyatların indirimli olduğunu belirtelim.