Sahip olduğu oldukça yüksek batarya kapasitesi, kamera performansı, ultra ince çerçeve ve büyüleyici ekranıyla ilgi odağı hâline gelmeyi başaran Huawei Nova Y90 neler sunuyor? Huawei Nova Y90 İncelemesi ile merak edilen soruları detaylı bir şekilde cevaplayacağız.

Huawei Nova Y90 İncelemesi

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova Y90, bu FullView ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2388 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 270Hz dokunma örneklendirme hızı sunuyor. Bu sayede özellikle oyunlarda akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Huawei tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modelinde ultra ince çerçeve bulunuyor. Yüzde 94 ekran gövde oranına sahip cihaz, kullanıcılara geniş bir alan sunuyor. Cihazda güvenliği üst düzeye çıkaran parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Parmak izi okuyucusu güç butonuna entegre edilmiş.

Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Göz Koruması özelliği bulunuyor. Düşük mavi ışık sunan bu özellik, karanlıkta ekranın minimum parlaklığını 1.8 nit'e düşürebiliyor. Böylelikle düşük ışığın yer aldığı ortamlarda telefonun ekranına bakarken gözlerinizde rahatsızlık hissetmiyorsunuz.

Akıllı telefon üzerinden uzun süre boyunca okuma yapmaktan keyif alan kişiler için E-Kitap Modu da bulunuyor. Kâğıt tabanlı okuma deneyimi sunan bu mod, görsel yorgunluğu azaltıyor. Böylece okuma deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

Batarya performansı, akıllı telefon alma davranışını doğrudan etkileyen oldukça önemli bir faktördür çünkü çoğu kişi, cihazını durmadan şarj etmek istemez. 5000 mAh değerinde devasa bir batarya kapasitesine sahip olan Huawei Nova Y90, kullanıcıların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor.

Şarj konusunda herhangi bir endişe yaşamamanızı sağlayan cihazda 40W Super Charge isimli hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Telefonda ayrıca pil güvenliği ve şarj koruma sistemi mevcut. Tüm bunlar, cihazın güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edilebilmesini mümkün hâle getiriyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Cihazda yer alan makro kamera 4 santimetreden görüntü alabiliyor.

AI destekli kameraların yer aldığı Nova Y90'da AI Snapshot isimli bir özellik mevcut. Cihaz, bu özellik sayesinde hareketli nesneleri algılayabiliyor ve deklanşör gecikmesi olmadan odak konumunu önceden tahmin edebiliyor. Böylelikle örneğin, kedilerin ve köpeklerin koştuğu anı ve sahada koşan sporcuları net bir şekilde çekebilme imkânına sahipsiniz.

Ters ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kaliteli çıkmasına imkân tanıyan otomatik HDR desteğine sahip olan Y90'da Yüksek Çözünürlük Modu da mevcut. Bu mod ise görüntülerin keskin ve detaylı bir şekilde çekilebilmesini mümkün hâle getiriyor.

Telefonun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde AI destekli selfie kamerası yer alıyor. Huawei Yapay Zekâ algoritmaları ile beraber çalışan ön kamera, Portre Bokeh modunda güzellik seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Böylece özçekimlerde daha pürüzsüz ve parlak cilt tonları elde edebilirsiniz. Kamerada ayrıca dudak rengi geliştirme algoritması da bulunuyor.

Nova Y90, aynı anda hem ön hem arka kamera ile fotoğraf çekebilme ve video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Bu, özellikle vlog çeken kişiler için harika bir özelliktir. Örneğin videonuza hem ön hem de arka çekimleri eklemek istiyorsanız ekstra olarak uğraşmanıza gerek kalmaz. Bir videoyla bu işlemi tamamlayabilirsiniz.

Nova Y90 ile Spotify, Instagram ve Netflix gibi uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu uygulamalar AppGallery üzerinden oldukça kolay bir şekilde kurulabiliyor.

Uygulamaları direkt Play Store'dan indirmek isteyenler için AppGallery'de GSpace adlı bir uygulama da bulunuyor. Bu uygulama sayesinde Play Store'da mevcut olan herhangi bir oyun ya da uygulama büyük bir kolaylıkla cihaza indirilip kullanılabiliyor.

GSpace ile indirilen Google Drive, Google Maps ve YouTube ve diğer uygulamaları kullanırken hiçbir sorun yaşanmıyor. GSpace'i indirdikten sonra açıp popüler uygulamaların üzerine basarak o uygulamaların indirme sayfasına gidebilirsiniz ancak bundan önce Google hesabınıza giriş yapmak gerekiyor.

Bu adımın ardından Twitter, Spotify, Instagram ve daha birçok uygulamayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Play Store'dan indirmek istediğiniz başka bir uygulama olursa bunu yine GSpace aracılığı ile yapabilirsiniz.

Huawei tarafından sunulan Petal Search isimli arama motoru sayesinde akıllı telefonunuzu daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Petal Search'ün Yakınlarda özelliği, kullanıcıların yakında bulunan mekânları görebilmesine olanak tanıyor.

Petal Search'ün Seyahat sekmesi üzerinden seyahat planlamaları, Alışveriş sekmesinden ise fiyat karşılaştırması yapabilmeniz mümkün. Bu işlemleri çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei Nova Y90, sahip olduğu devasa batarya kapasitesi sayesinde uzun süre boyunca şarj endişesi yaşanmadan kullanılabiliyor. Bu, telefonun en büyük avantajlarından bir tanesidir. Cihazın bir diğer avantajı ise 40W Super Charge hızlı şarj desteğidir. Pil güvenliği ve şarj koruma sistemini de es geçmemek gerekiyor.

Ultra ince çerçeveleri sayesinde kullanıcılara geniş bir alan sunan telefon kamera konusunda da başarılı bir performans sergiliyor. Cihazın yapay zekâ destekli kameraları, çeşitli modların yanı sıra aynı anda hem ön hem arka kamera ile video kaydı yapabilme ve fotoğraf çekebilme kabiliyetiyle de dikkat çekiyor.

Şu sıralar yeni bir telefon satın almak istiyorsanız Huawei Nova Y90 modelini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei Nova Y90 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 680

GPU: Adreno 610

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 40W Super Charge

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: Yaklaşık 195 gram

Kalınlık: 8,4 mm

Huawei Nova Y90 Fiyatı

5.999 TL

Zümrüt yeşili, siyah ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei Nova Y90, 5.999 TL fiyat etiketi ile satılıyor.