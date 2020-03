Huawei P40 Serisi vs P30 Pro ve Mate 30 Pro (Özellik ve Fiyat Karşılaştırması)

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro karşılaştırmasının ardından Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro, P40 Pro Plus) ile P30 Pro ve Mate 30 Pro karşılaştırması yazısıyla sizlerleyiz. Huawei P40 ile Huawei P30 veya Huawei Mate 30 arasında kalanlar için, Huawei P40 serisi vs. P30 Pro ve Mate 30 Pro yazımızın faydalı olacağını düşünüyoruz. Huawei P40 mı yoksa Huawei P30 Pro mu yoksa Huawei Mate 30 Pro mu satın alınmalı?

Huawei, amiral gemisi P40 serisini dün tanıttı. Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus’ın özelliklerini öğrendik. Huawei P40 ve P40 Pro karşılaştırmasının ardından Huawei P40 serisini bir de geçtiğimiz seneki modeller P30 Pro ve Mate 30 Pro ile karşılaştıralım dedik. Huawei P40 Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı ancak yurt dışı fiyatı 799 Euro’dan başlıyor. P30 Pro ve Mate 30 Pro hala çok güçlü telefonlar; dolayısıyla P40 yerine tercih edilebilir. Tabii ki son karar kullanıcının. Biz sadece Huawei’nin en yeni ve güçlü akıllı telefonlarını karşı karşıya getirdik, özellik ve fiyat olarak kıyasladık.

Huawei P40 Serisi Özellikleri

Huawei’nin koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği etkinlikte beklediğimiz üzere üç model gördük. Huawei P40 5G, P40 Pro 5G ve P40 Pro Plus 5G. Her üç telefon da en yeni Kirin 990 işlemci, 5G, 90Hz yenileme hızı ve Huawei’nin geçen seneki modellere göre yüzde 30 daha hızlı kilit açma hızına sahip olan ekran içi parmak izi okuyucu dahil olmak üzere en iyi donanıma sahip. Huawei’nin Amerika ile devam eden sorunları nedeniyle hiçbiri Google hizmetlerine erişemeyecek. Ancak üç telefon arasında boyut, tasarım, pil kapasitesi ve kamera sistemleri açısından bazı önemli farklılıklar var.

Huawei P40 vs P40 Pro vs P40 Pro Plus

P40, 6.1 inç ekran boyutuyla serinin en küçüğü ve saran ekranı olmayan tasarımıyla diğer modellerden ayrılıyor. P40 Pro ve P40 Pro Plus modelleri Huawei’nin “overflow display” olarak adlandırdığı, telefonun elden kaymasını engelleyen bir tasarıma sahip. Kamera tarafında, her üç telefonda devasa bir 50 megapiksel sensör ve Leice kamera donanımı bulunuyor. P40 Pro Plus’ın arkasında beş kamera sistemi bulunurken, P40 Pro’da arkada dört kamera kurulumu ve iki ön ön yüz sensörü bulunuyor. Düz P40’ın arkasında üç kamera sistemi ve önde tek selfie kamerası bulunuyor. P40 kamerası 3x’e kadar optik zoom, P40 Pro kamerası 5x’e kadar optik zoom, P40 Pro Plus kamerası 10x’e kadar optik zoom yapabiliyor. Suya dayanıklılık, üç telefon arasında bir başka farkılaştırıcı. P40, IP53; P40 Pro ve P40 Pro Plus, IP68 sertifikasına sahip. Bu, Pro modellerin suya batırılmaya dayanabildiği, P40’ın hafif yağmura dayanabildiği anlamına geliyor.

Huawei P40 Serisi vs P30 Pro ve Mate 30 Pro

P40 telefonların geçen seneki P30 Pro’ya göre iyileştirmeleri arasında yükseltilmiş Kirin işlemci ve Android 10 tabanlı güncellenmiş yazılım bulunuyor. Mate 30 Pro ile karşılaştırıldığında yeni P40 serisi telefonların daha büyük bir ana sensörü (50 megapiksel’e 40 megapiksel) var. Huawei’nin amiral gemisi telefonları, telefonun görünümüne ve kamera yeteneklerine önem veren kullanıcılar için tasarlanmış. Mate serisi daha çok piksellere ve işlemcileri odaklanıyor.

Eylül 2019’da piyasa sürülen Mate 30 Pro, ABD’nin Mayıs ayında Huawei’ye ticaret yasağı getirmesinin ardından ilk büyük amiral gemisi tanıtımı olmuştu. Bu nedenle Google Play Store, Gmail, Google Haritalar’a erişim dahil Google hizmet paketi olmadan tanıtılmıştı. Google’ın Android işletim sisteminin tüm gücünü kullanamayan bir model karşımızdaydı. Bu, Android 9 Pie tabanlı P30 Pro’nun Google Mobil Hizmetleri ile kullanılabilen en gelişmiş Huawei telefon olduğu anlamına geliyor. Ancak 5G sunmuyor, 4G’nin yeterli olduğunu düşünüyorsanız tercih edebileceğiniz bir model. Bununla birlikte Huawei kendi Huawei Mobil Sistemine büyük yatırım yapıyor ve mağazasına daha fazla uygulama katmak için çalışıyor.