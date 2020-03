Huawei P40 ve Huawei P40 Pro Karşılaştırması (Özellik ve Fiyat)

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus bugün tanıtıldı. Huawei P40 serisi özellikleri ve fiyatları da resmileşmiş oldu. Bu blog yazımızda Huawei P40 ile Huawei P40 Pro arasında kalanlar için iki modelin karşılaştırmasını yaptık. Huawei P40 vs P40 Pro, tasarım ve teknik özellik karşılaştırması olup umarız Huawei P40 mı Huawei P40 Pro mu alınmalı? sorusunu soranlara yanıt olur.

Tasarım

Tek elle rahatça tutabileceğiniz bir telefon arıyorsanız Huawei P40 en iyi seçenek olabilir. P40, 6.1 inç ekranıyla küçük elli insanların rahatça kullanabileceği bir model. Pro, 6.58 inç boyutuyla tek elle kullanımı zor bir telefon, hele eliniz küçükse imkansız. Boyutlar günümüz standartlarına göre çok fazla değil ancak Pro modeli kesinlikle bir phablet. Bunun dışında her iki telefon da neredeyse aynı tasarıma sahip. Her ikisinde de yuvarlak kenarlar, cam arka ve özel “overflow display” (Huawei’nin telefonun ekranının ahizenin kenarlarına sarması anlamına gelen bir pazarlama terimi)

Her iki telefon da ekran içi parmak izi sensörüne sahip ve aynı Kirin 990 işlemciden güç alıyor. Bu, hem P40 hem de P40 Pro’nun 5G ve WiFi 6 bağlantısına sahip olduğu anlamına geliyor.

Benzer görünmesine rağmen, P40 Pro kağıt üzerinde P40’dan çok daha sağlam. IP68 sertifikasyon standartlarını karşılıyor. Bu, teoride telefonun tuvalete düşmesi gibi sulu kazalarda hayatta kalabileceği anlamına geliyor. P40 sadece IP53 sertifikasına sahip. Bu da telefonun sadece su sıçramasına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Ekran

Huawei P40 Pro, daha büyük, daha keskin 6.58 inç 2640 x 1200 çözünürlüklü ekran ile geliyor. P40, daha küçük 6.1 inç 2340 x 1080 çözünürlüklü ekrana sahip. Her iki telefon da 90Hz yenileme hızına sahip. Hatırlanacağı üzere Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, 60Hz ekrana sahipti. Daha akıcı ve daha iyi tepki veren bir ekrana dokunacağız. Bilmeyenler için, yenileme hızı ekranda saniyede kaç görüntü görüntüleneceğini belirleyen bir metrik. Daha yüksek oran her görüntü arasındaki gecikmeyi azaltır ve kaydırma gibi temel şeyleri daha akıcı hissettirir.

Kamera

İlk bakışta, hem P40 hem de P40 Pro çok benzer kamera kurulumuna sahip. Her ikisinde de 32 megapiksel çift ön kamera bulunuyor. Arkada sensör dizilimi de aynı. Yeni 50 megapiksel Huawei sensör, 40 megapiksel ultra geniş ve 12 megapiksel hibrit periskop/telefoto lens kamera sistemini oluşturuyor. P30 ile aynı RYYB yakalama teknolojisi kullanılmış. P40 Pro modelinde ToF sensörü de bulunuyor. Bu, P40 Pro’yu artırılmış gerçeklik ve portre çekimlerinde biraz daha iyi yapıyor.

Batarya (Pil)

P40 Pro’ya 4200 mAh batarya, P40’a 3800 mAh batarya güç veriyor. Huawei, iki modelin de pil ömrünü açıklamadı. Rakip amiral gemilerine baktığımızda pil kapasitesi biraz düşük ve her iki telefon da yüksek yenileme hızına sahip panellere sahip olduğundan pil uzun dayanmayacak gibi görünüyor. Ancak Huawei telefonların güç tüketimi diğer Android telefonlara kıyasla az; Huawei P40 pil testi ile daha net bir şeyler söyleyebiliriz.

Şarj

P40 Pro, 40W kablolu ve kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip. Düz P40, sadece 22W hızlı şarj destekliyor. Bu, P40 Pro’nun düz P40’tan önemli ölçüde daha hızlı şarj olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, 40W hızlı şarj etmek için Huawei’nin şarj pedini satın almanız gerekiyor.