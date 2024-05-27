Huawei Qingyun W515x Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, yeni masaüstü bilgisayar modelini tanıttı. Markanın kendi websitesinde listelenen bilgisayarın özellikleri merak konusu oldu. Güçlü işlemcisi ile manşet olan bilgisayarın zarif tasarımı dikkat çeken diğer detaylardan birisi. Bu yazımızda Huawei Qingyun W515x’in özelliklerini ve satış fiyatı ile ilgili detayları irdeliyoruz.

Huawei Qingyun W515x Özellikleri

İnce çerçeveli monitörü ile dikkat çeken masaüstü bilgisayarın kasasının üst kısmında USB-C, USB-A, HDMI ve VGA girişleri bulunuyor.

RAM ve dahili depolama kapasitesine göre farklı seçenekler sunan bilgisayarda Kirin 9000C işlemci kullanılıyor.

8 Çekirdekli bu işlemcide 2.48GHz’e varan hız sunulacak.

Kirin 9000C yonga seti ile ilgili detaylar henüz açığa çıkmadı. Markanın yerli materyalleri kullanmaya yöneldiğini gösteren bir adım olarak değerlendirilen işlemci seçimi ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak.

Şu an için Kirin 9000C yongasında güçlü bir soğutma sistemi kullanıldığı biliniyor. Maksimum performanstayken bile cihazın sıcaklığını 30 derecenin altında tutmayı başaran soğutma sistemi 21,82 dB’lik ses seviyesinde çalışıyor.

RAM kapasitesi 8 ve 16 GB olarak değişiklik gösteren bilgisayarın dahili depolama kapasitesi için sunduğu seçenekler 256 GB SSD, 512 GB SSD ve 1 TB HDD olarak karşımıza çıkıyor. Bu depolama seçeneklerinden farklı kombinasyonlar ortaya çıkıyor. Bilgisayarın fiyatlandırılmasında şüphesiz, seçili bellek kombinasyonunun sunduğu olanaklar etkili olacak.

Cihazda kullanılacak işletim sistemleri KOS 2403 ile UOS 1070 olarak tanıtılıyor. HarmonyOS yerine tercih edilen bu işletim sistemleri Huawei’nin Windows’tan bağımsız yeni bir yapılanma oluşturmayı hedeflediğini gösteriyor.

Huawei Qingyun W515x Fiyatı

Huawei Qingyun W515x modelinin fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kirin 9000C işlemcili, farklı depolama seçenekleri sunan bilgisayarın ilk olarak Çin’de satışa çıkacağı biliniyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen bilgisayar Türkiye’ye gelir mi? Ne zaman ülkemizde satışa çıkar? Henüz bu soruların cevabı bilinmiyor. Bilgisayara ilişkin açıklanmamış detaylar da mevcut. Daha fazla bilgi aktarıldığında sizlerle paylaşıyor olacağız.

Siz bu bilgisayarı nasıl buldunuz? Türkiye’de satışa çıkması durumunda satın almayı düşünür müsünüz?

Huawei’nin MateBook serisinde kullanılan AMD Ryzen ve Intel işlemcilerin ardından Qingyun W515x’te tercih edilen Kirin 9000C işlemciyi deneyimlemek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.