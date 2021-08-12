Huawei; zarif tasarımı, uzun batarya ömrü ve yenilikçi teknik özellikleri ile dikkatleri çeken Huawei Watch 3 Pro modelini tanıttı. Huawei Watch 3 Pro İncelemesi yazımızda yeni modelin özelliklerine, yeniliklerine, fiyatına ve merak edilen tüm detaylarına daha yakından göz atacağız.

Huawei Watch 3 Pro İncelemesi

Huawei Watch 3 Pro hem tasarımı, hem malzeme yapısı hem de teknik özellikleri ile 'pro' isminin hakkını veren bir akıllı saat olmayı başarıyor.

Bir akıllı saatin belki de en önemli bileşeni olan ekran ile başlamak istiyorum: Watch 3 Pro 1.43 inç boyutunda 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip safir cam ekran ile kutudan çıkıyor. Ekranın boyutunu ve çözünürlüğünü göz önüne aldığımızda 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan model, hali ile oldukça keskin görüntüler sağlıyor. Ayrıca AMOLED panel ile birlikte canlı renkler elde etmiş oluyorsunuz.

Tüm bu teknik özellikler arasında dikkatimi çeken bir diğer detay ise tepe parlaklık değerinin 1.000 nit olması idi. Bu sayede ışığın fazla olduğu ofis ya da dış mekan gibi ortamlarda ekrandaki içeriği görmeniz daha kolay bir hal alıyor ve böylece daha rahat bir şekilde etkileşim kurabiliyorsunuz.

Watch 3 Pro'nun ekranına ve bu ekranın teknik detaylarına baktığınızda, bir akıllı saatte şimdiye kadar elde edebileceğiniz en iyi kombinasyonu ve deneyimi barındırdığını söylemek isterim. Benzer bir durum malzeme yapısı için de geçerli: Nitekim titanyum gövde ve seramik kaplama, deri kayış ile birleştiğinde gerçekten de 'pro' bir hissiyat sağlamayı başarıyor.

Tabii ki ekranın nimetlerinden faydalanabilmek için, iyi saat yüzlerine de ihtiyaç duyacaksınız: Huawei Watch Face Store üzerinden beğendiniz saat yüzleri arasından seçim yaparak cihazınızı dilediğiniz şekilde kombinleyebiliyorsunuz. Üstelik uygulamada binden fazla saat yüzü bulunuyor. Ayrıca doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranlarına ulaşabiliyorsunuz.

Watch 3 Pro, sensör tarafında da oldukça zengin seçeneklere sahip.

Öncelikli olarak, yeni bir teknoloji olan vücut sıcaklığı sensörü ile başlamak istiyorum: Sıcaklık dedektörü ile vücudunuzun anlık sıcaklığını takip edebileceğiniz Watch 3 Pro, diğer sağlık sensörleri ile kombine olarak genel sağlık durumunuzu izleyebilmenize olanak sağlıyor.

Örneğin hem nabzınız, hem kandaki oksijen seviyeniz, hem stres seviyeniz, hem de uyku durumunuz günün her saati ve her bir dakikası anlık olarak takip ediliyor. Ters giden bir şeyler olduğunda (örneğin nabzınız yükseldiğinde ya da düştüğünde) uyarılarla bilgilendirme yapılıyor ve genel sağlık durumunuzu yakından izleyebilmeniz sağlanıyor. Ayrıca adet döngüsü takibinin de bulunduğunu hatırlatmak isterim.

Egzersiz tarafına geçiş yaptığımızda koşma, yürüme, patika koşuları, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik ve kürek çekme gibi on beş adet profesyonel, seksen beş adet özelleştirilmiş egzersiz modu bulunuyor.

Çift kanallı GPS takibi ile sektörde rakipsiz doğrulukta konum ve rota takibi yapabilen model, olası düşmeleri de otomatik olarak algılayabilyor ve yine otomatik olarak SOS çağrısında bulunabiliyor. Böylece istenmeyen kaza durumlarında önemli bir kilit rol oynadığını söylemek isterim.

Güçlü teknik özellikler, güçlü bir batarya gerektirir: Watch 3 Pro, 790 mAh kapasitesindeki bataryası ile tipik kullanımda beş güne kadar, ultra uzun batarya modunda ise yirmi bir güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Kablosuz olarak şarj edilebilen model, kablosuz ters şarj özelliğine sahip bir akıllı telefon aracılığı ile de şarj edilebiliyor. Üstelik kablosuz ters Acil durumlarda on dakikalık şarj ile yirmi saate kadar kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz. Bataryanın sıfırdan yüze dolumu ise yaklaşık olarak üç saat sürüyor.

Bağlantı tarafına göz attığımızda ise eSIM desteği ile karşılaşıyoruz. Watch 3 Pro, eSIM teknolojisi sayesinde tamamen bağımsız kullanıma olanak sunuyor: Yani herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan, direkt olarak akıllı telefon üzerinden çağrı ya da mesaj başlatabilme gibi imkanlara sahip olmuş oluyorsunuz. Buna ek olarak NFC, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi bağlantılarının bulunduğunu da belirtelim.

Bağımsız uygulamalara geldiğimizde, AppGallery ile doğrudan saat üzerinden uygulama yükleyebiliyorsunuz. Yani herhangi bir birinci parti ya da üçüncü parti uygulamayı kurmak için akıllı telefona ihtiyaç duymuyorsunuz. Tüm ihtiyaçlarınız için cihazda 2 GB RAM ve 16 GB depolama birimi yer alıyor. Ayrıca bulut üzerinden çevrim içi müzik akışı yapabiliyor, bulut üzerinden çalma listelerini senkronize edebiliyorsunuz.

Huawei'nin diğer giyilebilir ürünlerinde de olduğu gibi Watch 3 Pro da HarmonyOS, Android ve iOS cihazlar ile çalışabiliyor. Buna karşın bazı özellikler, bazı işletim sistemlerinde desteklenmiyor olabilir. Ayrıca HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı etkileşim deneyimi elde etmek de mümkün hale geliyor.

Editörün Yorumu: Şimdiye Kadarki En Gelişmiş Deneyim

Watch 3 Pro yalnızca kağıt üzerinde değil, aynı zamanda gündelik kullanımda da 'pro' hissiyat sunmayı başaran bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Bir akıllı saatte aradığınız hemen her şeyi tek bir cihazda toplayan Huawei; geniş sağlık takibi işlevleri, gelişmiş egzersiz modları ve zarif tasarımı ile herkese yönelik bir akıllı saat ortaya çıkarmayı başarmış. Bir akıllı saatte elde edebileceğiniz en iyi deneyimi istiyorsanız, Huawei Watch 3 Pro modeline göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Huawei Watch 3 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.43 inç

1.43 inç Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 Piksel

466 x 466 Piksel Piksel Yoğunluğu: 326 ppi

326 ppi Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Tepe Parlaklık: 1.000 nit

1.000 nit Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Dahili Depolama: 16 GB

16 GB Batarya Kapasitesi: 790 mAh

790 mAh Kullanım Süresi: 21 Güne Kadar

21 Güne Kadar Şarj Süresi: Yaklaşık 3 Saat

Yaklaşık 3 Saat Şarj Yöntemi: Kablosuz

Kablosuz Malzeme Yapısı: Titanyum Gövde, Seramik Kaplama, Safir Cam

Titanyum Gövde, Seramik Kaplama, Safir Cam Egzersiz Modları: 15 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu

15 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu Uyku Takibi: Var

Var Stres Takibi: Var

Var Nabız Sensörü: Var

Var Elektrokardiyografi: Yok

Yok Vücut Isısı Sensörü: Var

Var SpO2 Takibi: Var

Var Adet Döngüsü Takibi: Var

Var Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM GPS: Var

Var Bağlantı: Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4 GHz), NFC

Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4 GHz), NFC Ağırlık: 64 Gr (Kayış Hariç)

Huawei Watch 3 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei Watch 3 Pro, Titanyum Gri rengi ile kutudan çıkıyor 5.699 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile fiziki ve dijital kanallar üzerinden satın alınabiliyor. Huawei Store üzerinden yapılan satın alımlarda, 1.399 TL değerindeki FreeBuds 3 modeline de ücretsiz bir şekilde sahip oluyosunuz