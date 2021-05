Huawei hem daha iyi malzeme yapısına sahip hem de daha büyük ekranlı akıllı bileklik arayan kullanıcılar için tasarladığı Watch Fit Elegant ile karşımıza çıktı. Huawei Watch Fit Elegant İnceleme yazımızda yeni modelin özelliklerine, yeniliklerine, fiyatına ve merak edilen tüm detaylarına yakından göz atacağız.

Editörün Yorumu: Uygun Fiyata Premium Tasarım

1.64 inç boyutundaki ekranı ile birlikte akıllı bileklik ve akıllı saat sınıflandırmalarının ortasında yer alan Watch Fit Elegant, temel olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan Watch Fit modelinin özelleştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Yeni modeldeki değişikliklerin önemli bir kısmı, cihazın malzeme yapısı üzerine odaklanıyor.

Watch Fit modelinin aksine floroelastomer kayış ve paslanmaz çelik çerçeve ile kutudan çıkan yeni model; malzeme hissiyatı, esneklik ve dayanıklılık konusunda çok daha iddialı bir yapıya sahip.

Tabii ki Watch Fit Elegant yalnızca premium tasarım sunmakla kalmıyor ve premium özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Sağlık takibi açısından kalp ritminiz, oksijen seviyeniz ve stres durumunuz günün her dakikası takip ediliyor ve ters giden bir şeyler olduğunda bilgi veriliyor. Egzersiz açısından doksan altı farklı egzersiz modu sunmakla kalmıyor, on iki farklı fitness kursu ve on üç farklı koşu parkuru sağlıyor.

Üstelik tüm bu özelliklere on güne kadar dayanan bir batarya ömründen vazgeçmeden sahip olabiliyorsunuz. Yani, yakın zamanda yeni bir akıllı saat ya da yeni bir akıllı bileklik almayı düşünüyorsanız, Watch Fit Elegant tam da aradığınız model olabilir.

Huawei Watch Fit Elegant İnceleme

Huawei tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Watch Fit Elegant, 1.64 inç boyutunda 456 x 280 piksel çözünürlüğünde FullView AMOLED ekran ile kutudan çıkıyor. Bu ekran, yüksek çözünürlük değerleri ile birlikte 326 ppi piksel yoğunluğu sağlıyor ki, bu da oldukça keskin görüntüler elde edebilmenize olanak sunuyor.

Watch Face Store'da yer alan yüz otuzdan fazla saat yüzüne ek olarak Watch Fit Elegant'ı telefonunuza dokundurabilir (One Hop) ve telefonunuzdan herhangi bir fotoğraf seçerek kendi saat yüzünüzü özelleştirebilirsiniz. Tabii bu özellikten faydalanabilmeniz için NFC desteğine sahip bir akıllı telefon kullanmanız gerekiyor.

Watch Fit modelinin özelleştirilmiş bir varyantı olan Watch Fit Elegant, önceki modelin aksine floroelastomer kayış ile birlikte geliyor. Pürüzsüz bir yüzeye sahip olan bu kayış hem daha iyi deneyim sunuyor hem de çok daha iyi dayanıklılık sergiliyor. Buna ek olarak polimer elyaf çerçeve de paslanmaz çelik çerçeve ile değişmiş durumda. Üstelik tüm bu malzeme değişimi sonucunda yalnızca 27 gram ağırlığında bir akıllı bileklik elde ediyorsunuz.

Ofiste ya da evde rahatlamaya ihtiyacınız varsa, üç dakikalık 12 farklı fitness kursundan destek alabilirsiniz. Egzersizlerinizin daha eğlenceli ve profesyonel olması adına hareketlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren 44 farklı animasyon da bulunuyor. Ayrıca başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar 13 farklı koşu parkurundan birisini seçebilir ve optimum etkiyi elde edebilmek adına sizlere sağlanan rehberleri takip edebilirsiniz.

Watch Fit Elegant'ın egzersizleriniz için sunduğu özelliklerin bunlarla kısıtlı kaldığını düşünüyorsanız, 11 adeti profesyonel ve 85 adeti özelleştirilmiş olarak toplamda 96 farklı egzersiz modunun bulunduğunu da belirtmiş olalım.

Watch Fit Elegant; duruşunuzu, duruşunuzun yoğunluğunu ve süresini anlık olarak takip ederek altı farklı egzersizi otomatik olarak tanıyor ve egzersiz ayarlarını başlatıyor. GPS ve GLONASS tarafından desteklenen modelin, kayıt ve paylaşım için harita üzerinde egzersiz takibi sunduğunu da hatırlatalım.

TruSeen 4.0 teknolojisi ile birlikte günün her dakikasında kalp ritminizi takip edebilen Watch Fit Elegant, kalp ritminiz güvenli seviyenin altına düştüğünde ya da üzerine çıktığında sizi uyarıyor. TruSleep 2.0 teknolojisi ile uykuya daldığınız andan itibaren süreci otomatik olarak takip etmeye başlayan model, bilimsel uyku takibi ile altı farklı uyku sorununu belirleyebiliyor ve bu doğrultuda profesyonel öneriler sunabiliyor.

Son dönemlerde giyilebilir ürünlerde görmeye başladığımız SpO2 Sensörü, günün her dakikası arka planda çalışarak oksijen seviyenizi takip ediyor. SpO2, kanınızdaki kan oksijen konsantrasyonu anlamına geliyor. Bu teknoloji, özellikle sporcular ve çeşitli hastalıklara sahip olan insanlar için biçilmiş kaftan bir özellik. 100 ile 90 arasındaki değerler normal kabul edilirken, 80 ve altındaki değerleri tıbbi danışman ihtiyacı olarak kabul ediliyor.

Bir diğer sağlık takibi ise, direkt olarak strese yönelik. TruRelax teknolojisi ile birlikte stres seviyenizi takip eden Watch Fit Elegant, yoğun stres durumlarında rahatlamanıza olanak sunan stres giderme egzersizleri ile size yardımcı oluyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü takibi de bulunuyor.

Watch Fit Elegant sadece bir sağlık ve egzersiz takipçisi değil, aynı zamanda akıllı telefonunuzla etkileşim kurmanın daha kolay bir yoludur. Watch Fit Elegant ile birlikte gelen aramaları ve mesajları görebilir, hava durumunu görüntüleyebilir, müziklerinizi kontrol edebilir, telefonunuzun kamerası ile uzaktan fotoğraf çekebilirsiniz.

Son olarak Watch Fit Elegant, 180 mAh kapasitesindeki bataryası ile on güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Üstelik şarjı bittiğinde manyetik şarj aleti ile altmış beş dakika gibi kısa bir sürede sıfırdan yüze dolum sağlayabiliyorsunuz. Acil durumlarda ise beş dakikalık şarj ile tüm gün kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Huawei Watch Fit Elegant Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.64 inç

1.64 inç Ekran Çözünürlüğü: 456 x 280 Piksel

456 x 280 Piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Dahili Depolama: 4 GB

4 GB Batarya Kapasitesi: 180 mAh

180 mAh Kullanım Süresi: 10 Güne Kadar

10 Güne Kadar Şarj Süresi: 65 Dakika

65 Dakika Şarj Yöntemi: Manyetik

Manyetik Egzersiz Modları: Var (11 Adet Profesyonel, 85 Adet Özelleştirilmiş)

Var (11 Adet Profesyonel, 85 Adet Özelleştirilmiş) Uyku Takibi: Var (TrueSleep 2.0)

Var (TrueSleep 2.0) Nabız Sensörü: Var (TruSeen 4.0)

Var (TruSeen 4.0) Stres Takibi: Var (TruRelax)

Var (TruRelax) SpO2 Takibi: Var

Var Adet Döngüsü Takibi: Var

Var Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM GPS: Var

Var Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Ağırlık: 27 Gr (Kayış Hariç)

Huawei Watch Fit Elegant Kimlere Hitap Ediyor?

Huawei Watch Fit Elegant, sunduğu özellikler ile birlikte birden fazla kitleye aynı anda hitap eden çok yönlü bir ürün.

1- Sporcular için

11'i profesyonel, 85'i özelleştirilmiş olmak üzere 96 farklı egzersiz modu sunan Watch Fit Elegant; nabız takibi ve kandaki oksijen takibi ile bir egzersiz asistanında olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Fitness kursları ve koşu parkurları ile bu özellikleri destekleyen model, 5 ATM su dayanıklılığı ile su egzersizleri için de uygun bir yapıya sahip.

2- Sağlık Takibi İsteyenler için

Watch Fit Elegant'ın günün her dakikası nabzınızı, kandaki oksijen seviyenizi ve stres seviyenizi takip ettiğini söylemiştik. Üstelik bu verilerde anlık bir dengesizlik durumunda sizi uyarıyor ve neler yapmanız gerektiğine yönelik geri bildirim sağlıyor. Buna ek olarak bilimsel uyku takibi algoritmaları ile uyku kalitenizi ve uyku sorunlarını takip eden akıllı bileklik, kadınlar için adet dönemi takibi de sunuyor.

Not: Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve herhangi bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme ve önleme amacı gütmez. Olası sorunların varlığı durumunda en yakın sağlık kuruluşu ile temas kurunuz.

3- Akıllı Telefonlarından Uzaklaşmak İsteyenler için

Gelen bildirimleri ya da aramaları görmek için her defasında akıllı telefonunuzu açmak zorunda değilsiniz! 1.64 inç boyutundaki AMOLED ekran gelen bildirimleri ve aramaları size göstermekle kalmıyor, müzik değiştirmek ve hava durumunu takip etmek gibi ek özellikler de sağlıyor.

4- Şık Bir Aksesuar Arayanlar için

Giyilebilir ürünler yalnızca çok yönlü işlevlere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir aksesuar görevi görüyor. Watch Fit Elegant, premium malzeme yapısı, şık tasarımı ve özelleştirilebilir saat yüzleri ile neredeyse her kombine uyum sağlayabilen bir akıllı bileklik.

Huawei Watch Fit Elegant Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei Watch Fit Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kutudan çıkıyor ve 999,00 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Ayrıca Huawei Store üzerinden yapılan satın alımlarda 189 TL değerindeki Huawei Kablosuz Tripod Selfie Stick'e yalnızca 1 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

Sonuç

Sağlığınızı her an takip etmekle kalmayıp, egzersizleri çok daha basit ve eğlenceli bir hale getiren büyük ekranlı ve premium malzeme yapısına sahip bir akıllı bileklik arıyorsanız, Huawei Watch Fit Elegant tam olarak aradığınız model olabilir.