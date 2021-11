Huawei klasik ve modern tasarım hatlarını tek bünyede harmanlayan, yenilikçi teknik özellikleri ve dikkat çeken malzeme yapısı ile kutudan çıkan Huawei Watch GT 3 modelini resmi olarak tanıttı. Huawei Watch GT 3 İncelemesi yazımızda yeni modelin özelliklerine, yeniliklerine, fiyatına ve merak edilen tüm detaylarına yakından göz atacağız.

Huawei Watch GT 3 İncelemesi

Watch GT 3, 42mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutla satışa sunuluyor. Bir akıllı saatte boyut seçeneklerinin sunulmasını doğru buluyor ve önemsiyorum çünkü bileği nispeten ince ya da küçük olan kişiler de, beğendikleri akıllı saatin kendilerine uygun boyutunu seçerek kullanabilme şansı elde ediyor.

Söz konusu şey bir akıllı saat olduğunda en önemli bileşenlerden birisi ekrandır:

42mm varyantta 1.32 inç boyutunda 352 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED ekran yer alıyor. 46mm varyantta ise 1.43 inç boyutunda 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED ekran görüyoruz. Her iki ekranın çözünürlüğü de 466 x 466 piksel olarak yapılandırılmış.

Yüksek piksel yoğunlukları daha keskin görüntüler anlamına gelirken, AMOLED panel ile daha canlı renkler ve saf siyahlar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca 1.32 inç ve 1.43 inç olan geniş ekran boyutları da kullanım deneyiminizi önemli ölçüde iyileştirmeye olanak sunuyor. Ayrıca yeni modeldeki ultra net 3D yüksek şeffaf kavisli cam, nereden bakarsanız bakın tam bir görsel deneyim vaat ediyor.

Tabii ki ekranın nimetlerinden faydalanabilmek için, kendi zevkleriniz doğrultusunda özelleştirebileceğiniz saat yüzlerine de ihtiyaç duyacaksınız: Watch Face Store üzerinden beğendiniz saat yüzleri arasından seçim yaparak cihazınızı dilediğiniz şekilde kombinleyebiliyorsunuz.

Üstelik her iki varyantta da Always on Display (AOD) desteği bulunuyor. Bu özellik, uyumlu saat kadranlarını saatinizin ekranını kullanmadığınız zamanlarda dahi sürekli olarak açık tutabilmenizi ve geleneksel saat görünümü kazandırabilmenizi sağlıyor.

Tasarımdan bahsetmişken yeni modelin malzeme yapısına değinmek de doğru olacaktır. Her iki varyant da hafif ve güçlü bir yapıya sahip olan paslanmaz çelik ön kasa ve artırılmış mukavemete sahip polimer fiber kompozit malzemeden yapılmış plastik arka kasa ile birlikte geliyor.

42mm için siyah, çelik ve gold olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulurken, 46mm için çelik ve siyah olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor. Kayışlara geçtiğimizde ise elastomer, deri ya da çelik kayış seçenekleri bulunuyor. Her bir varyant kendi içerisinde çeşitli modellere ayrıldığı için (Örn; Watch GT 3 42mm Active Edition ya da Watch GT 3 46mm Elite Edition) renk ve kayış seçenekleri de birbirinden farklılık gösteriyor.

Sağ taraftaki kurma kolunu çevirerek daha etkileşimli kontrol sağlayabileceğiniz Watch GT 3 ile gezinmesi kolay uygulama ekranına erişim için kurma koluna basmanız yeterli oluyor. Üstelik ekranı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak gibi işlevler için de kurma kolunu çevirebiliyorsunuz.

Watch GT 3, sensör tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Sağlık izleme sensörleri ile başladığımızda beş nesilden sonra tamamen yükseltilmiş TruSeen 5.0 ile karşılaşıyoruz: Yeni sensör, sinyal alıcısını ikiye katlayarak bir döngüye yerleştiriyor ve sinyal girişimini etkili bir şekilde azaltarak ağır hareketlerde dahi doğruluğu artırmayı başarıyor.

Arka taraftaki doğal kavis daha dengeli bir kullanım için bilek kıvrımına daha iyi oturuyor ve sinyal bozulmasını engellemek için terin ya da suyun yandan boşalmasına imkan sunuyor. Tamamen yükseltilmiş akıllı yapay zeka filtre algoritması, gerçek ışık dalgalarını geri yüklemek için gereksiz sinyalleri filtreliyor. Ayrıca sensörler üzerindeki yeni kaplama, ışığın kırılma girişimini azaltıyor ve ışığın doğrudan cilde girmesine izin vererek sinyal doğruluğunu iyileştiriyor.

Daha detaylı bir sağlık takibi için nabzınızı, oksijen seviyenizi, stres durumunuzu ve uykunuzu günün her bir dakikası izleyen Watch GT 3, ters giden bir şeyler olduğunda (örneğin nabzınız yükseldiğinde ya da düştüğünde) uyarılarla bilgilendirme yapıyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü takibi de bulunuyor.

Watch GT 3, Sağlıklı Yaşam Asistanı ile sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı oluyor. Ne zaman egzersiz yapmanız, su içmeniz ve kalkmanız gerektiği gibi detaylar konusunda size destek olan ve motivasyon sağlayan asistan, verimli bir gün geçirmenize de olanak sunuyor.

AI koşu antrenörü ise kişisel verilerinize dayanarak koşu planlarınızı özelleştirip antrenman hedeflerinizi belirleyebiliyor. Cinsiyet, boy, kilo, koşu mesafesi, sıklık, hız ve nabız gibi geçmiş veriler değerlendirilerek ilk kullanıcı seviyesi oluşturuluyor ve kullanıcının mevcut seviyesine ve hedefine göre farklı eğitim periyotları bilimsel veriler ışığında akıllıca bölünüyor.

Egzersiz tarafına geçiş yaptığımızda koşma, yürüme, patika koşuları, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, havuzda yüzme, eliptik ve kürek çekme ve ip atlama gibi on sekiz adet profesyonel, seksen beş adet özelleştirilmiş egzersiz modu bulunuyor.

Ayrıca konumunuz beş ana uydu sistemi ile (GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS) hassas bir doğruluk skalasında mükemmel bir şekilde takip ediliyor. Parazitleri önlemek için çift kanallı Beş Sistem GNSS konumlandırma çipine sahip olan Watch GT 3, GPS gözlem verisi hatasını ortadan kaldırıyor. Kaybolduysanız, rotaya geri dön özelliği ile başlangıç noktasına dönebilirsiniz. Akıllı saatin çevrim dışı navigasyonu desteklediğini de hatırlatalım.

Tamamen açık yazılım ekosistemi sayesinde mevcutta kullandıkları Runtastic, Komoot, Pedometer ve GStep gibi uygulamaları akıllı saatlerinde de kullanabilen kullanıcılar, bu uygulamalardaki antrenman verileri kolayca senkronize edip bir araya getirebilir.

Güçlü teknik özellikler, güçlü bir batarya gerektirir: Watch GT 3; 46mm varyanttaki 455 mAh kapasitesindeki batarya ile 14 güne kadar, 42mm varyanttaki 292 mAh kapasitesindeki batarya ile 7 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Bu da onu rakiplerinin çok daha ötesinde bir noktaya yerleştiriyor. Kablosuz olarak şarj edilebilen model, kablosuz ters şarj özelliğine sahip bir akıllı telefon aracılığı ile de şarj edilebiliyor.

Editörün Yorumu: Her Zamankinden Daha İyi

Watch GT 3, Watch GT 2 modelinin üzerine önemli iyileştirmeler katarak geliyor ve kullanıcıların her zamankinden daha iyi bir deneyim sağlamasını taahhüt ediyor. Yüzün üzerinde egzersiz modu, TruSeen 5.0 ile sektörde lider sağlık takibi ve uzun batarya ömrü gibi detaylarla öne çıkan Watch GT 3, 42mm ve 46mm boyutları ile herkese hitap eden bir akıllı saat olmayı başarmış.

Huawei Watch GT 3 Özellikleri Neler?

Boyutlar: 42mm / 46mm

42mm / 46mm Ekran Boyutu: 1.32 inç (42mm) / 1.43 inç (46mm)

1.32 inç (42mm) / 1.43 inç (46mm) Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 Piksel

466 x 466 Piksel Piksel Yoğunluğu: 352 ppi (42mm) / 326 ppi (46mm)

352 ppi (42mm) / 326 ppi (46mm) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Bellek: 32 MB

32 MB Dahili Depolama: 4 GB

4 GB Batarya Kapasitesi: 292 mAh (42mm) / 455 mAh (46mm)

292 mAh (42mm) / 455 mAh (46mm) Kullanım Süresi: 7 Güne Kadar (42mm) / 14 Güne Kadar (46mm)

7 Güne Kadar (42mm) / 14 Güne Kadar (46mm) Şarj Yöntemi: Kablosuz

Kablosuz Malzeme Yapısı: Paslanmaz Çelik Ön Kasa / Plastik Arka Kasa

Paslanmaz Çelik Ön Kasa / Plastik Arka Kasa Egzersiz Modları: 18 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu

18 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu Nabız Sensörü: Var

Var SpO2 Takibi: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Stres Takibi: Var

Var Adet Döngüsü Takibi: Var

Var Elektrokardiyografi: Yok

Yok Vücut Isısı Sensörü: Yok

Yok Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM GPS: Var

Var Ağırlık (Kayış Hariç): 35 g (42mm) / 42,6 g (46mm)

Huawei Watch GT 3 vs Watch GT 2 Kıyaslaması

Daha Büyük Ekran: 1.2 inç yerine 1.32 inç (42mm) / 1.39 inç yerine 1.43 inç (46mm)

1.2 inç yerine 1.32 inç (42mm) / 1.39 inç yerine 1.43 inç (46mm) Daha Yüksek Çözünürlük: 190 x 190 piksel yerine 466 x 466 piksel (42mm) / 454 x 454 piksel yerine 466 x 466 piksel (46mm)

190 x 190 piksel yerine 466 x 466 piksel (42mm) / 454 x 454 piksel yerine 466 x 466 piksel (46mm) Daha İyi Sağlık Takibi: TruSeen 3.5 yerine TruSeen 5.0

TruSeen 3.5 yerine TruSeen 5.0 Yeni Nesil Şarj Standartı: Manyetik Şarj yerine Kablosuz Şarj

Huawei Watch GT 3 Kimlere Hitap Ediyor?

Huawei Watch GT 3, sunduğu özellikler ile birlikte birden fazla kitleye aynı anda hitap eden çok yönlü bir ürün olarak tanımlanabilir.

1- Sporcular için

18'i profesyonel ve 85'i özelleştirilmiş olmak üzere yüzün üzerinde farklı egzersiz modu sunan Watch GT 3, nabız takibi ve kandaki oksijen seviyesi izleme gibi özelliklerle sporcuların aradığı pek çok detaya ev sahipliği yapan bir ürün olarak öne çıkıyor. Gelişmiş sensörleri ile egzersizlerinizi hassas bir doğrulukla takip edebilen model, 5 ATM suya dayanıklılığı ile su sporlarına da kapı açıyor.

2- Sağlık Takibi İsteyenler için

TruSeen 5.0 sektörde lider doğrulukla Watch GT 3'te! Watch GT 3'ün günün her dakikası nabzınızı, kandaki oksijen seviyenizi ve stres seviyenizi takip ettiğini söylemiştik. Üstelik bu verilerde anlık bir dengesizlik durumunda sizi uyarıyor ve neler yapmanız gerektiğine yönelik geri bildirim sağlıyor. Buna ek olarak bilimsel uyku takibi algoritmaları ile uyku kalitenizi ve uyku sorunlarını takip eden akıllı bileklik, kadınlar için adet dönemi takibi de sunuyor.

Not: Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve herhangi bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme ve önleme amacı gütmez. Herhangi bir sağlık sorunundan şüphe ediyorsanız doktorunuz ya da en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçin.

3- Akıllı Telefondan Uzaklaşmak İsteyenler için

Akıllı telefon kullanımınızı kısıtlamak ancak gelişmelerden habersiz kalmak istemiyorsanız, Watch GT 3 tam olarak aradığınız ürün olabilir. Bir bildirime bakmak için telefonunuzu açtığınızda, fark etmeden saatlerinizi harcayabilirsiniz. Watch GT 3 ise bildirimleri, mesajları ya da aramaları görmek için her defasında akıllı telefonunuzu açma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

4- Şık Bir Aksesuar Arayanlar için

Giyilebilir ürünler yalnızca çok yönlü işlevlere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir aksesuar görevi görüyor. Watch GT 3, üst düzey malzeme yapısı, şık tasarımı ve özelleştirilebilir saat yüzleri ile neredeyse her kombine uyum sağlayabilen bir akıllı saat.