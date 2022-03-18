Şık tasarımı ve zengin özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Huawei Watch GT Runner, muhteşem bir deneyim sunuyor. Huawei Watch GT Runner incelemesi ile cihazın bunu nasıl başardığını ele alacağız.

Huawei Watch GT Runner İncelemesi

Giyilebilir cihazlar özellikle son yıllarda oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Giyilebilir cihazların popüler olması ile birlikte akıllı saat modellerinin sayısında artış yaşandı. Bazı akıllı saatler, sahip olduğu tasarım ve özellik nedeni ile diğer modellerden sıyrılmayı başarıyor.

Polimer elyaf, titanyum ve seramik kompozit tasarımı ile ilgi odağı haline gelen Huawei Watch GT Runner, oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Çok kaliteli bir malzeme ile üretilen cihaz, kayış hariç sadece 38,5 gram ağırlığında.

Akıllı saatlerin hafif olması büyük bir öneme sahip çünkü akıllı telefonun aksine sürekli olarak kolda takılı halde kalıyor. Ağır bir akıllı saat, bir süre sonra kolunuzun ağrımasına yol açabilir. Dolayısıyla Huawei, çok hafif bir cihaz üreterek çok başarılı bir iş çıkarmış.

Watch GT Runner, hafif yapısı ile uzun saatler boyunca kullanıldığında dahi herhangi bir soruna yol açmaz. Bu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen en önemli detaylar arasında yer alıyor. Elbette kullanıcı deneyimini etkileyen tek kıstas bu değil.

Bir akıllı saatte yer alan özellikler, cihazı daha kullanışlı hale getirir. Huawei tarafından geliştirilen akıllı saat modelinde zengin özellikler mevcut. Spor odaklı bir ürün olan Watch GT Runner’da çok kullanışlı özellikler yer alıyor.

Cihazda yapay zekâ desteğine sahip koşu antrenörü bulunuyor. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak boy, cinsiyet, kilo, koşu mesafesi, koşu sıklığı gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Cihaz, bu bilgileri göz önünde bulundurarak koşu planlarınızı özelleştiriyor ve antrenman hedefleri belirliyor.

Kullanıcıların profesyonel bir şekilde antrenman yapmasına olanak tanıyan cihaz, haftalık antrenman verilerinizi bilimsel olarak analiz eder. Akıllı saat, her zaman ilerleme kaydetmeniz için bir sonraki hafta için otomatik olarak koşu programı ayarlar.

Huawei Health uygulaması üzerinden detaylı olarak sunulan raporlara göz atabilirsiniz. Böylece hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı çok pratik bir şekilde görebilirsiniz. Yapay zekâ destekli koşu antrenörü, özellikle düzenli olarak koşu yapan ve koşuya başlayacak olan kişiler için biçilmiş bir kaftan.

Çok kullanışlı bir akıllı saat modeli olan Watch GT Runner, üçüncü parti spor uygulaması desteğine sahip. Kullanıcılar bu sayede spor uygulamalarını çok rahat ve pratik bir şekilde akıllı saate yükleyebiliyor. Böylece akıllı telefona ihtiyaç kalmıyor.

GPS, GLONASS, BDS (Beidou), Galileo, QZSS konumlama sistemi desteğine sahip olan akıllı saat, çift GPS anteni ile maksimum konum doğruluğu sunuyor. Cihazın sahip olduğu bu teknolojiler sayesinde arama hızı inanılmaz şekilde üst seviyeye ulaşırken konumun doğruluğu da büyük ölçüde artıyor.

Akıllı saatlerin batarya ömrü oldukça büyük bir öneme sahip çünkü hiçbir kullanıcı, cihazını sürekli olarak şarja takmak istemez. Kullanıcıların geri bildirimlerini önemseyen ve bunu göz önünde bulundurarak ürün geliştiren Huawei şirketinin Watch GT Runner modeli, uzun şarj ömrü ile dikkatleri üzerinde topluyor.

451 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, tipik kullanımda 14 güne varan pil ömrü sunuyor. Bu sayede söz konusu akıllı saat modelini her gün ya da iki güne bir şarj etmek zorunda kalmazsınız. Böylelikle gün içerisinde spor yaparken cihazın şarjı bitecek diye bir endişeye sahip olmazsınız.

Cihaz üzerinden favori koşu rotalarınızı paylaşabilir ve arkadaşlarınız tarafından önerilen rotaları görüntüleyebilirsiniz. Çevrim dışı navigasyon desteğinin yer aldığı akıllı saat modelinde yerleşik barometre yer alıyor. Bu özellik sayesinde kötü hava koşullarına dair anında uyarı alabilirsiniz.

Akıllı saatte yer alan hassas pusula aracı, herhangi bir kaybolma durumunda yönünüzü bulmanıza olanak tanır. Başarılı cihazda anormal kalp atış hızı bildirimleri, uyku takibi dahil olmak üzere pek çok sağlık işlevi bulunuyor.

Spor yaparken motivasyon açısından genellikle müzik dinlenir fakat beğenilmeyen bir müzik açıldığında değiştirmek için akıllı telefonu kullanmak pek pratik değil. Günlük yaşama uyacak şekilde tasarlanan Watch GT Runner ile gelen aramaları yanıtlayabilir ve müzikleri kontrol edebilirsiniz. Böylece her defasında akıllı telefonu kullanmak zorunda kalmazsınız.

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. AMOLED ekranın yer aldığı akıllı saatte 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bluetooth 5.2 ve NFC desteğine sahip olan cihazda 5 ATM suya dayanıklılık mevcut.

Editörün Yorumu

Etkileyici görünümü ve spor odaklı zengin özellikleri ile kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan cihaz, uzun pil ömrü sunuyor. Dolayısıyla Huawei Watch GT Runner, özellikle düzenli olarak spor yapan ya da spora başlayacak olan kişiler için harika bir model.

Huawei Watch GT Runner Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,4 x 46,4 x 11 mm

Dahili Depolama: 4 GB

Batarya Kapasitesi: 451 mAh

Kullanım Süresi: 14 güne kadar

Malzeme Yapısı: Polimer elyaf, titanyum ve seramik

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Nabız Sensörü: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

GPS: Var

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Ağırlık: 38,5 gram (kayış hariç)

Huawei Watch GT Runner Fiyatı