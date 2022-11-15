Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Watch GT3 SE uzun pil ömrü, 100'den fazla egzersiz modu ve kullanışlı özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Huawei Watch GT3 SE incelemesi ile yeni akıllı saat modelini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Huawei Watch GT3 SE İncelemesi

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch GT3 SE, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. 326 PPI piksel yoğunluğunun yer aldığı ekranda Corning Gorilla Glass desteği bulunuyor. Böylelikle cihazın AMOLED ekranı, çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor.

Aşınmaya dayanıklı bir yapıya sahip olan akıllı saat, bu sayede uzun süre boyunca herhangi bir problem yaşanmadan kullanılabiliyor. Güçlendirilmiş polimer fiber saat gövdesi 11 mm kalınlığında ve yalnızca 35,6 gram ağırlığında. Bu, saatin çok rahat bir şekilde kullanılmasını mümkün hâle getiriyor.

Huawei tarafından üretilen akıllı saatte kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan oldukça başarılı bir özellik bulunuyor. Giymek istediğiniz kıyafetin fotoğrafını çekebilir ve böylece saatinizin kadranının, kıyafetinizin rengine ve desenlerine uygun hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

Saat kadranı konusunda fark yaratan Watch GT3 SE'de söz konusu özelliği kullanabilmek için Health uygulaması üzerinden Cihaz bölümünü görüntülemeniz ve ardından saatinizi bulmanız gerekiyor. Daha sonra saat kadranları kısmından "Daha Fazla" seçeneğini seçebilir ve ardından "Ben" bölümünü görüntüleyin. Galeri kategorisinden kıyafetinizin fotoğrafını yükleyebilirsiniz.

Beş sistemli GNSS hassas yörünge konumlandırma özelliğine sahip olan saat, dış mekân konumlandırma sinyallerinin gücünü ve kararlılığını önemli ölçüde arttıran güçlü bir parazit önleme performansı sunuyor. Bu, saatin açık havada problemsiz bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Açık havada sporu yaparken kaybolmanız hâlinde geri dönüş rotasını aktif hâle getirebilirsiniz. Bu işlemin ardından sağlanan yol tariflerini göz önünde bulundurarak orijinal rotaya geri gidebilmeniz mümkün. Rotayı yakınlaştırıp uzaklaştırma işlemini ekran üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Saatin dikkat çeken özellikleri arasında 100'den fazla egzersiz modu da yer alıyor. Kayak, snowboard, yürüyüş, dağcılık, koşu, açık suda yüzme, bisiklete binme gibi açık hava sporlarının yanı sıra pek çok kapalı alan sporunu da destekliyor.

Cihaz, istediğiniz antrenman türlerini sık kullanılan türler listesine ekleyebilmenizi, istemediğiniz antrenmanları ise listeden kaldırabilmenizi sağlıyor. Otomatik spor türü tanıma özelliğiyle ön plana çıkan akıllı saatte gerçek zamanlı sesli hatırlatma işlevi de bulunuyor.

Huawei TruSport teknolojisini destekleyen akıllı saat, profesyonel kişisel antrenörlük rolünü üstleniyor. Çeşitli antrenman verilerini analiz eden cihaz, bu bilgiler ışığında bazı ipuçları sunarak insanların hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyor.

Sağlıklı yaşam açısından önemli olan bazı verilere erişebilmenize olanak tanıyan cihazda 7/24 kalp atış hızı izleme, uyku kalitesini takip etme, stres izleme, 7/24 SpO2 seviyesini görüntüleme ve adet döngüsü izleme özellikleri bulunuyor.

TruSeenTM5.0+ teknolojisi, parazit önleme özellikleri sayesinde kalp atış hızı izleme doğruluğunu arttırıyor. Bu teknoloji kalp atış hızını izlemenin yanı sıra anormal kalp atış hızı alarmı işlevini de içerisinde barındırıyor. Cihaz, kalp atış hızınız çok düşük ya da çok yüksek olduğunda bildirim ile kullanıcıyı uyarıyor.

TruSleepTM 3.0 teknolojisi sayesinde cihaz, uyku kalitenizi sürekli olarak izliyor ve kapsamlı uyku verisi sunuyor. Uyku süresinin yanı sıra uyku kalitenizi de kaydeden akıllı saat, daha iyi bir uyku deneyimi için 200'den fazla öneride bulunabilir.

Büyüleyici bir tasarıma sahip olan cihaz 5 ATM suya dayanıklılık özelliğini destekliyor. Bu sayede dışarıdayken aniden yağmur yağmaya başladığında endişelenmenize gerek kalmaz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlar ile uyumlu olan saatte mesaj hatırlatma işlevi mevcut. Cihazda ayrıca SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, Viber, LINE ve Instagram uygulamaları üzerinden gelen mesajlara hızlı cevap verebilme imkânı bulunuyor.

451 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, pil ömrü konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor. Cihaz, tipik kullanımda 14 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Böylece iki hafta boyunca herhangi bir şarj endişesi olmadan saati kullanabiliyorsunuz. Yoğun kullanımda ise 7 günlük pil ömrü elde ediliyor.

Sahip olduğu kullanışlı özellikler ile adından söz ettiren saatte kablosuz şarj desteği mevcut. Saatinizi şarj etmek için Huawei marka akıllı telefonunuzu bile kullanabilmeniz mümkün.

Editörün Yorumu

Çok hafif bir yapıya ve büyüleyici bir tasarıma sahip olan Huawei Watch GT3 SE modelinin tipik kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda ise 7 güne kadar batarya ömrü sunması büyük bir avantaj sağlıyor.

7/24 kalp atış hızı izleme, uyku kalitesini takip etme, stres izleme, 7/24 SpO2 seviyesini görüntüleme ve adet döngüsü izleme özellikleri ise akıllı saati bir sağlık asistanına dönüştürüyor. Saatte bulunan 100'ü aşkın egzersiz modu, Watch GT3 SE'nin düzenli olarak spor yapan kişilere de hitap etmesini sağlıyor.

Saatin bir diğer büyük avantajı ise 5 ATM suya dayanıklılık özelliğine sahip olmasıdır. Bu, beklenmedik bir anda yağmura maruz kalındığında saatin bozulmasını önlüyor. Bunların yanı sıra kıyafetin fotoğrafını saat kadranı olarak ayarlama, mesajlara hızlı yanıt verme gibi özellikler de kullanım deneyimini iyileştiriyor.

Huawei Watch GT3 SE hem spor hem günlük kullanım için ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Eğer yakın bir zamanda akıllı saat satın almak istiyorsanız Watch GT3 SE modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei Watch GT3 SE Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,4 mm × 46,4 mm × 11 mm

Kullanım Süresi: Tipik kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 7 güne kadar.

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Nabız Sensörü: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

GPS: Var

Ağırlık: 35,6 gram (kayış hariç)

Huawei Watch GT3 SE Fiyatı

3.699 TL

Huawei Watch GT3 SE modelinin fiyatı 3 bin 699 TL olarak belirlendi.