Tüm Dünyanın Tercihi Olan Hydrafacial Cilt Bakımı Nedir?

Yaz döneminin yaklaşması ile birlikte sıkı bir diyet ve bakım dönemi de yaklaşıyor. Bu süreçte internette aradığınız bilgilerin avantajları ve dezavantajları, hangi bakımın yapılması gerektiğine karar vermenizi zorlaştırabilir. Sizler için hazırladığımız bu yazıda Hydrafacial Nedir? sorusuna daha yakından göz atacağız ve sizi de ciddi bir uğraştan kurtarmış olacağız.

Hydrafacial Nedir?

4 farklı cilt tipine uygun olan hydrafacial uygulamasında tek seansta bile etkiyi görebilirsiniz. Akdeniz kadınlarına uygun olması nedeni ile Türkiye'de, Avrupa'da ve tabii ki Hollywood ya da Amerikan cilt bakımı olarak bilinmesinden dolayı, Amerika'da yaşayan kadınların da cilt tipine tam uyumlu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu uygulama tam olarak cilt bakımı ve yenileme işlemini gerçekleştirilir. Sıvı-dermabrazyon adı verilen sıvı basınçlı bir teknik uygulanarak, ölü derilerin soyulmasını sağlar ve yerine yeni bir cilt çıkar ve böylelikle yılların yorgunluğunu taşıyan yüzünüz gençleşmiş olur.

Yanlış anlaşılmasın, tiyatrocuların deyimi gibi "bu benim doğalım, yorgunluğumun izleri" gibi izlerden bahsetmiyoruz. Yüzünüze maruz kalan kimyasallardan dolayı oluşmuş olan kirlerden bahsediyoruz. Nasıl ki bir masanın üstüne bir gün bez vurmazsanız tozdan geçilmiyorsa, yüzünüz bunun kat ve kat fazlasına maruz kalıyor ve yıkanmayla da geçmiyor.

Hydrafacial ile Tıkanmış Gözenekler Temizlenir!

Cilt temizleme sadece uygulamanın birinci adımı olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemin ardından cildin ihtiyacına göre belirlenen hydrafacial solüsyonlar uygulanmaya başlar. Tabii ki tüm bunlar adım adım olur ve her seansta aynı işlemler uygulanır. Seanslar arasında ki tek fark ise işlem süresi ve uygulanacak olan solüsyon miktarı olmaktadır.

Yani aylık düzenli yaptırıyorsanız eğer, sizin için işlemler daha kısa ve daha sorunsuz geçer. Bu durumda hydrafacial fiyatları da size daha uyguna gelir. Ama zorlu bir tene sahip olanlar için ciddi bir süreç planlaması yapılır. Hydrafacial tedavisinde,vortex füzyon yöntemiyle ciltte bulunan bütün toksinler vakumla yöntemi ile temizlenir.

İşlem sırasında uygulamanın yapılacağı bölüme çeşitli temizleme jelleri de uygulanır ve daha hızlı sonuçlar alınması sağlanır. Sadece bu işlemde bile cilt sıkılaşır, gençleşir ve canlanır. Tedavinin dört adımı bulunuyor ve bu adımların tamamlanması durumunda, ciddi bir cilt yenilme sürecine girmiş oluyorsunuz. Bu nedenle tüm bu adımları sizlere anlatalım.

Birinci Aşama: Temizleme

Cildinizin zamanla maruz kalmış olduğu toz, kir, çeşitli kimyasallar ve makyaj kalıntıları, cilt gözeneklerinin tıkanmasına, ciltte bir kir katmanı oluşmasına neden olur. Bu nedenle cilt işlemini yapamaz ve kendini yenileyemez. İşte bu nedenle vakum ile cilt derinlemesine temizlenir.

İkinci Aşama: Sıvı Dermabrazyon

İkinci aşama ise temizlikten sonra gözeneklerin derinlemesine temizlenmesine ve açılmasına yarar. Burada yapılacak işlem sayesinde siyah nokta, sivilce ve akne izlerinin oluşumu engellenir. Bu işlemde sıvı ve vakum kullanılarak deri altına ve üstüne peeling uygulanır. Deri altına uygulama gözeneklerin açılması ile yapılır. Yani enjeksiyon ya da lazer gibi işlemler yapılmaz. Üstelik tüm bu işlemler ciltte tahrişe neden olmaz ve akne izi, leke ile gözenekli ciltler tedavi edilir.

Üçüncü Adım: Serum Uygulaması

Hydrafacial başlı başına her adımı önemlidir. Ve her adımda cildinizde ciddi değişimler görünür. Ancak serum uygulaması daha da ciddidir. Çünkü bu sayede ciltteki leke, sivilce ya da kırışıklık sorununa çözüm olacak olan serumlar cildinize uygulanır.

Dikkatinizi çekiyoruz, bunu ikinci adımda ki peeling ile karıştırmayın. Peeling sadece gözeneklerin açılmasını sağlayan bir serum işlemidir. Bu işlem ise ciltteki yağ oranı dengelenir, siyah noktaları giderir. Kuru ciltler ve ince kırışıklıklar için tedavi amaçlı hyalüronik asit içeren serum uygulanır.

Dördüncü Aşama: Nemlendirme

Bu aşama ise üçüncü aşama da yapılır. Cildin ihtiyacı olan nem sağlanır. Aynı şekilde kolajen üretilmesi sağlanır. Bunun için de solüsyona nemlendirici, hyalüronik asit, antioksidanlar, peptidler eklenerek uygulama yapılır.

Beşinci Aşama: LED Terapi

Evet hydrafacial için benzersiz bir uygulama da LED terapidir. Zaten bu son adım olup, kişinin cildinin ihtiyaçlarına uygun terapi uygulanır. Böylelikle cildin sıkılaşması da sağlanarak, artık aynı gün içerisinde dahi gözle görülebilen bir canlanma ve gençleşme meydana gelir.

Hydrafacial Her Yerde Yapılmaz!

Şunu ilk olarak söyleyelim ki hydrafacial aslında uygulama ismi değil, kullanılan cihazın adıdır. Ancak cihaz o kadar etkin ki, cilt yenileme ya da cilt bakımı yerine, cihazın ismi kullanılıyor. Bu cihaz FDA onaylı olmasından dolayı, herkes tarafından değil, sadece uzmanlar yani bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılmaktadır. Kısacası hydrafacial yaptıracağınız yerin seçiminde öncelikli konu hem orijinal cihazın kullanılması ve hemde uygulamayı yapacak kişinin uzman olmasıdır.

Sadece bunlar ile sınırlandırmakta yanlış olacaktır. Uygulamayı yaptırmayı planladığınız merkezin Sağlık Bakanlığı onaylı olması da ve tabii ki uzman kadrosu hizmet vermesi önemlidir. Ayrıca uygulama öncesi detaylı bir analiz gerektiğinden, cildinizi inceleyecek uzman bir kadronun olması gerekiyor. Cildinizin her bölgesi farklıdır. Bir bölgede uzman olan kişinin tüm vücutta uzman olması beklenemez.

Uzman olmayan kişilerce yapılan analiz sonrasında ortaya çıkan planlama çok sağlıklı olmadığı için, etkisi de iyi olmamaktadır. Üstelik bazı istenmeyen sonuçların görülmesi dahi kaçınılmaz dır. Hydrafacial uygulamasından elde etmek istediğiniz sonuca sağlıklı bir şekilde kavuşabilmeniz için bunlara dikkat etmelisiniz.

Hydrafacial Hangi Cilt Tipine Uygundur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, hydrafacial 4 farklı cilt tipine uygundur ve Türkiye'de yaşayan kadınlarda bu cilt tiplerine sahiptir. Kadınlarda ve erkeklerde her mevsim uygulanabilen bir cilt bakımıdır. Bu cilt bakımı sayesinde eksiksiz olarak yıllardır birikmiş olan kirlerin tamamından kurtulacak ve gözeneklerin açılması ile birlikte, cildinizin nefes almasını sağlamış olacaksınız.

Özellikle cilt bakımının yanı sıra cildin nem dengesinin de korunmasını sağlar. Bu uygulamadan en çok fayda görenler hassas ve olduğundan daha yaşlı olan ciltlerdir.

Yediğiniz besinlerden almış olduğunuz ve cildiniz tarafından doğal olarak üretilen kolajen, cildin genç ve esnek kalması için gereklidir. Zaman içinde kolajen üretimi ortadan kaybolduğu için, haliyle cilt yenilemesi de etkisini kaybetmeye başlar.

Hydrafacial yüz bakımında kullanılan LED teknolojisi sayesinde kolajenleri uyarır ve yeniden aktive eder. B u sayede cilt esnekliğini de yeniden kazanır. Ciltte kızarıklık eğilimi gösterenler, hassas ciltler ve cildi pul pul olanlar için de ideal bir cilt bakımıdır.

Tüm cilt tiplerine uygun olan hydrafacial, aynı zamanda yaş fark etmeksizin herkese uygulanmaktadır. Bunun yanında cildiniz ister kuru olsun ister yağlı, tüm cilt tipleri ve cilt rengi için de güvenle uygulanabilir. Tüm bu saydıklarımızın hydrafacial fiyatları için de etkili olduğunu söyleyelim. Çünkü cildinizin durumu, yapılacak işlemleri belirler ve bu da fiyatlara etki eder.

Kaç Seanta Cildiniz Yenilenmeye Başlar?

Cilt bakımı için en çok tercih edilen hydrafacial uygulaması tek seansta dahi inanılmaz bir etki sağlar. Seans sayısı ise kişinin ihtiyaçları kapsamında ilk olarak belirlenmektedir. Burada cilt uzmanı sizin ihtiyaçlarınızı belirleyerek, neler yapılması gerektiğini belirler.

Bunun yanında yukarıda saydığımız tüm işlem adımlar, her seansta uygulanır. Yani her seansta temizlik yapılır, peeling uygulanır, nem/yağ oranı dengelenir, solüsyon uygulanır ve led terapisi de yapılır. Genel olarak tedavi amaçlı kullanımlarda ise 4 ile 6 hafta arası yeterlidir.

Her hafta bir seans yapılacağı için bunu 4 ile 6 seans olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu süreç bittikten sonra ise rutin aralıklarla devam edilen hydrafacial cilt bakımı, yaşlanma belirtilerini en aza indirirken, cildin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini sağlar.

Yani aylık ya da 2 ayda bir yeniden tek bir seans yaptırarak, cildinizin her zaman temiz, yenilenmiş, ışıl ışıl parlamasını sağlarsınız. Hydrafacial cilt bakımı o kadar etkili olmasından dolayı, ilk seansta etkisini gösteren ve bunu gözle göreceğiniz şekilde değişimler ile kanıtlayan bir işlemler zinciridir.

Cildinizin analizi yapıldıktan sonra belirlenecek olan seans sayısına göre hydrafacial fiyatları da belirlenir ve her seans sizi adım adım cilt yenilemesine götürür. Cildinizin ihtiyacına göre belirlenen seans sayısı sayesinde artık yenilenme sürecinin keyfini de yaşarsınız.

Hydrafacial Cilt Bakımı Nerede Yapılmalı?

Hydrafacial cilt bakımı uygulamasının siyah nokta, akne ve iltihaplı sivilce haricinde diğer sivilcelerin tedavisi için yapıldığını yazmıştık. Eğer uygulama bu amaçla gerçekleştirilecekse genellikle 4 ile 6 seanslık bir planlama yapılması gerekiyor.

Ancak kozmetik amaçlı yaptıracaksanız yani tek seans yaptıracaksanız, 30 dakikalık bir seansa katılarak cildinizin yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Bir hafta arayla gerçekleşecek seanslar için belirleyici olacak kriter elbette cildinize uygulama öncesi yapılacak detaylı analizdir.

Hydrafacial cilt bakımının seanslar bitiminden sonra ise her ay düzenli olarak yapılması önerilir. Tekrarlayan seanslar ile ihtiyaç duyulan nem dengesine ulaşmak hem daha kolay olacak hem de çok daha uzun süreli bir etki görülecektir.