İçerik Üreticilerinin Sıkça Düştüğü Hatalar

Yazmak; stres atmak, disiplin kurmak, ilham bulmayı öğrenmek gibi faydalar sağlar. Metin yazarlığı sanılanın aksine kolay bir şey olmayıp, ciddi bir süreçten geçilmesini gerektiren bir olgudur. Yazmanın birtakım kuralları ve ipuçları vardır. İyi bir metin üretmek isteyen her metin yazarının, bu kuralları ve ipuçlarını bilmesi gerekmektedir.

Kusursuz bir içerik yaratılamayabilir ama yazmaya yeni başlayan ve hala gelişme aşamasında olan hemen hemen her yazarın düştüğü hatalara her yazıda dikkat edilirse kusursuza yakın bir içerik üretilebilir.

1. Alakasız Başlıklar

Başlık, okuru içeriğe çekmek için en önemli faktörlerden biridir. Konuyu özetler nitelikte bir başlık belirlemeniz, okurun aramak istediğine ulaşmasını sağlayacaktır. Ürettiğiniz içeriklerin başlıkları, okurun bağlantıya tıklamasına neden olacak kadar çekici değil ise boşu boşuna içerik üretiyorsunuz demektir.

2. Konu Seçimi

Çoğu insan tarafından kanıksanan içerik konularının size fayda sağlayacağını zannediyorsanız büyük bir yanılgıdasınız demektir. Bir yemeği üst üste 5 gün boyunca yemek istemezsiniz, değil mi? Mideniz bulanabilir. Bu yemekten bıkabilir, yemeğin ismini duyduğunuzda istifra edebilirsiniz. Aynı içerikleri tekrar tekrar kaleme almak da buna benzerdir.

3. Hızlı ve Saçma Yazım

Ne yazıyor olursanız olun, sakin kafayla yazın. Hızlı yazmanın getirdiği olumsuzluklardan bazıları şunlardır: Hızla yazılan kelimeler, kekeleyen birinden çıkan kelimeleri anımsatır. İmla kurallarını gözden kaçırmanıza neden olur. Sizin için küçücük gibi görünen hata, okurların sizden soğumasına yol açar.

Sonucun Google Translate ile eş değer olduğunu düşünüyorsanız içeriği direkt olarak silin, ikinci kez okumayın. Okurların bir okumada okuduklarını anlamalarını sağlayın, ikinci defa okumalarına neden olacak ağdalı anlatımlardan kaçının.

4. Uzun Paragraflar

Destan yazmıyorsanız upuzun paragraflar yazmanıza da gerek yok. Uzun paragraflar, okuru bir noktadan sonra sıkmaya başlar ve içeriğin sonunun gelmeyeceğini hissetmelerine neden olabilirsiniz. Uzun paragraflar, görüntü kirliliğine de neden olabiliyor.

5. Yazılara Verilen Biçimler

Yazıların tamamını kalınlaştırmak, boyutlarını kocaman yapmak, renklerini, fontlarını değiştirmek uzun vadede kirliliğe neden olur. Okurlar, siteye yazılan içerikten bilgi almak için girebilir ama bilgiyi alıp siteden ayrıldıktan sonra, ikinci bir kez siteyi ziyaret etmek akıllarının ucundan geçirmez.

Bonus: Toplumun Yapısına Aykırı Hitap Şekli

Okurlarınızı kaçırmamak için nasıl bir hitap şekli ile hareket edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Kelimelerinizi seçerken, cümlelerinizi oluştururken okurları göz önünde bulundurmalı, onların ne gibi tepkiler vereceğini düşünmeniz gerekiyor.