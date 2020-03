İçerik Yazmak İçin Önünüzde Duran Engelleri Aşmanın 6 Yolu

Eliniz tuşların üzerinde bekliyor, önünüzde boş bir sayfa varken siz sadece bir şeylerin olmasını mı umuyorsunuz? Öylece durarak ilhamın gelmesini bekleyemezsiniz. Bazen zihniniz tamamen boş olabilir, aklınıza uzun bir süre boyunca yazacak bir şey gelmeyebilir. Bu, içerik üreticilerinin en büyük sorunudur. Bunu aşmak için hemen harekete geçmeniz ve kırmızı alarm vermeniz gerekiyor, bu şekilde beklemeye devam edemezsiniz.

Bu yazıda, içerik yazmak için önünüzde duran engelleri aşmanın 6 yolunu sizlerle paylaşacağız. İpuçlarımızı takip edin, bu kritik sorunu atlatmak için önerilerimize kulaklarınızı tamamen açın.

1. Bilgisayarın Başından Uzaklaşın

Klavyenin haricinde bir yere, bilgisayar ortamından çok uzak bir yere gidebilirsiniz. Bir konu hakkında çok fazla düşüncelere dalmak, bizi ilk seferinden çok daha fazla sıkıyor. Durumunuz hiç iyi görünmüyor, bugün size hiçbir şey yazdırmayacak gibi duruyor. Zihninizi temizlemeye ve farklı bir şeylere odaklanmaya çalışmalısınız. Bu süreçte yaratıcı bir aktivite ya da egzersiz ile meşgul olabilirsiniz. Her ikisi de aslında bu yaratıcı fikirlerin tekrar yeşillenmesine yardımcı oluyor.

2. Yanınızda Bir Not Defteri Taşıyın

Bilgisayardan uzaklaştınız, ilk adımı çok iyi bir şekilde yerine getirdiniz fakat burada, bulunduğunuz ortamda her şeyin sizin için bir ilham kaynağı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu yüzden çantanızda ya da cebinizde -not almak için hiçbirini kullanmak istemezseniz akıllı telefonunuzu tercih edebilirsiniz- bir not defteri taşımalısınız. Bu, ilham bombardımanı gerçekleşen zamanlarda çok kullanışlı olabilir. İçerik üretemediğiniz zamanlar için elinizde bir fikir listesine sahip olmak, sizin için hayat kurtarıcı olabilir.

3. Yazmak İçin En İyi Zamanın Ne Zaman Olduğunu Bulun

İlhamınızın şelale gibi aktığı zamanlar vardır, bu zamanın ne zaman olduğunu bilmek sizin yararınıza olur. Sabah ilk uyandığınız zaman olabilir mi? Belki de beyniniz en çok yatmadan önce güzel fikirlerle dolup taşıyordur. Bir önceki maddede verdiğimiz öneri, burada da geçerlidir. İlhamla dolduğunuz zamanlarda yanınızda taşıdığınız not defterini açın ve fikirleri birer birer not etmeye başlayın.

4. Bir Şeyler Okuyun

Bir dergi ya da en sevdiğiniz bir kitabı elinize alın, arkanıza yaslanın ve okumaya başlayın. Zihninizin başka bir yerde kaybolmasına izin vermek, fikirlerinizin canlanmasına yardımcı olabilir. Derginin ya da kitabın bir sayfasını çevirmek, size tonlarca fikir verebilir.

5. Taslaklar Oluşturun

İçeriklerinizi hemen yazmak zorunda değilsiniz. İçerikleriniz için bir başlık girin, taslak olarak kaydedin ve ilerleyen zamanlarda, bu kaydettiğiniz taslaklarla aklınızda yeni fikirler oluşmuşsa yazmaya başlayın.

6. Yazmaya Başlayın

Evet, yazmaya başlayın. Sadece yazın. Çok fazla mantıklı olmasına gerek yok, sadece aklınıza gelen şeyleri yazın. Düşüncelerinize dokunun, düşüncelerinizin kâğıda damlamasına izin verin. O an ne düşündüğünüzü temel alan yazı için ortaya bir fikir koyabilirsiniz.