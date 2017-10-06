İlk Defa Akıllı Telefon Kullanacak Birine Nasıl Yardım Edersiniz?

"İlk defa Android akıllı telefon / iPhone kullanacağım" diyen birine nasıl yardım edersiniz? Akıllı telefon kullanımına yönelik ipuçlarını genellikle belli seviyede olan, birkaç telefon değiştirmiş siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz. Ancak bu rehber yazı yaşlılar; değerli büyüklerimizin akıllı telefon kullanımı üzerine olacak. Daha doğrusu büyüğünüz için bir akıllı telefon aldıysanız, ona telefonu vermeden önce neler yapmanız gerektiğini anlatan bir yazı.

"İlk Defa Akıllı Telefon Kullanacağım"

Bugüne kadar hep belli bir seviyeye gelmiş teknoloji meraklıları için rehber yazılar hazırladık. Teknolojiye ayak uyduran değerli büyüklerimize yardımcı olması açıdan hazırlanmış rehber niteliği taşıyan pek içerik yok. Biz de günümüzde tuşlu telefonlar yerine dokunmatik telefonları kullanmak isteyen yaşlılara yönelik bir yazı hazırlayalım dedik.

Ebeveyninize veya diğer büyüklerinize doğum gününde sevindirmek için bir akıllı telefon satın aldınız. Muhtemelen hayatında ilk kez dokunmatik ekrana sahip bir telefon kullanacak büyüğünüz elbette ilk anda şaşıracak. Basmalı onlarca tuşlu telefonu bırakıp ön yüzünde sadece tek bir tuşun olduğu veya hiçbir tuşun bulunmadığı bir telefona geçiş yaptığından ona temeli öğretmek size düşecek. Peki senelerdir farklı markaların akıllı telefonlarını kullanmış olan, birçok model eskitmiş olan siz, yardıma nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? İşte bu yazıda bunlardan bahsedeceğiz.

Telefon Kurulumunu Gerçekleştirin:

Tahmin edeceğiniz üzere ilk olarak telefonun kurulumundan başlıyoruz. SIM kartını yerleştirin ve yeni bir Gmail veya iTunes hesabı oluşturun (Giriş bilgilerini bir parola yöneticisine kaydetmekte fayda var) ekran kilidini açın (Yeni telefonlarda yüz tanıma, iris tarayıcı gibi gelişmiş güvenlik seçenekleri mevcut olsa da yaşlılar bunlara pek sıcak bakmıyor. Bu durumda basit bir desen veya klasik pin ayarlayın.) temel uygulamaları yükleyin ve her şeyden önemlisi telefonu bul özelliğini (iPhone’da iPhone’u Bul, Android’de Cihazımı Bul) aktif edin. Yaşlılar bizlerden daha unutkan olduklarından telefonu bir yerde unutabilir veya çaldırabilirler veya nerede olduğunu bilmek isteyebilirsiniz.

Önemli Kısayolları Ayarlayın:

Telefon kurulumunu bitirdikten sonra en çok kullanacağını düşündüğünüz veya kullanacağını söylediği uygulamaların kısayollarını ana (başlangıç) ekrana yerleştirin. İnternet tarayıcısı, kamera, galeri, takvim, haritalar ve WhatsApp, Skype gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra özel olarak kullandığı bir uygulama olabilir. Tabii ki yaşlıların son model dokunmatik telefon da olsa genellikle arama yapmak için kullanacağını düşünerek sık konuştuğu kişileri ana ekrana taşıyın. Telefon uygulamasında tek dokunuşla favori kişilerine ulaşmanızı sağlayan hızlı aramalar da oluşturabilirsiniz.

Tüm Tuşların İşlevini Anlatın:

Telefonu nasıl kullanacağını göstermeye geçmeden önce telefonun yan düğmelerinin ve varsa ana ekran tuşunun ne işe yaradığından bahsedin. İlk öğreteceğiniz şey ana butonların işlevi olmalı. Telefonu hangi butonla açıp kapatacağını, sesi azaltmak ve artırmak için hangi butonu kullanacağını, ana ekrana dönmek için hangi tuşa basması gerektiğini söyleyin. Ayrıca telefonunu şarj etmesi gerektiğinde kabloyu nereye takacağını ve varsa kulaklık girişini gösterin. Android telefonsa üç sanal tuşun ne işe yaradığını, neler için kullanıldığını anlatın.

Uygulamaları Nasıl Kullanacağını Gösterin:

Butonları da tanıdığına göre artık yavaştan telefonu nasıl kullanacağına geçebilirsiniz. Daha önce hiç dokunmatik cihaza sahip olmadığından kaydırma, dokunma, sürükleme hareketleriyle yapılabilen işlemleri anlatmanız gerekiyor. Uygulamalar arasında nasıl geçiş yapacağını, bir arama geldiğinde nasıl cevaplayacağını, bildirimlere nereden ulaşacağını gösterdikten sonra çoğunlukla kullanacağı uygulamaların temellerini gösterin. Bunlar nedir? Rehbere yeni bir kişi ekleme, gelen aramaları yanıtlama, fotoğraf ve video çekme - paylaşma, galeri, e-posta gönderme, uygulama mağazalarında arama yapma ve uygulama indirme, hızlı ayarlara ulaşma (iPhone’da Denetim Merkezi, Android’de Üst Bar), mesaj gönderme ve okuma gibi sıklıkla kullanacağı uygulamaların temel işlevlerini anlatmanız yeterli olacaktır.

Yaşlılar İçin Akıllı Telefon Önerisi:

Yaşlılar için cep telefonu, akıllı telefonlar öneri listelerine baktığınızda genellikle tuşlu dokunmatik ekranlı Android telefonları görürsünüz. Size marka ve model tavsiyesinde bulunmak yerine büyüğünüz için yeni bir telefon alırken dikkat etmeniz gerekenlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Günümüzde 1000 - 1500 TL fiyat aralığında çok güçlü Android telefonlar mevcut. Bunlardan büyük ekranlı olanlara bakmanızda fayda var. Telefonu satın alacağınız yer de çok mühim. İthalatçı firma garantisiyle satılan telefonlardan kesinlikle uzak durun derim. Günümüz telefonlarının her şeyi ekran olduğundan kırılmaz cam koruyucu takmak dışında teknik servis araştırması yapmanızda fayda var.