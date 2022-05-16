IMDb Puanı En Yüksek 12 Film - Güncel Liste 2022
IMDb kullanıcıları tarafından verilen puanlara göre en iyi filmler hangileri? Bu içerikte en iyi 12 filmle ilgili ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
Filmler, diziler, belgeseller, TV programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında büyük bir veritabanına sahip olan IMDb, "Bugün ne izlesem?" dediğimizde başvurabileceğimiz faydalı bir bilgi kaynağı. Bununla birlikte site üzerinden kullanıcıların verdiği puanlar sayesinde sinema filmlerin beğenilme oranlarını da keşfedebiliyoruz.
IMDb içerisinde festival ödülleri, oyuncuların filmografileri gibi bilgiler edinebilir, IMDb Top 250, En Yüksek Puanlı Oyuncular, En Kötü Filmler gibi farklı kategorilerdeki listelere ulaşabilirsiniz. Peki IMDb puanı en yüksek filmler hangileri? İçeriğimizin devamında en yüksek IMDb puanına sahip 12 filmi ayrıntılarıyla ele alıyoruz.
IMDb Puanı En Yüksek Filmler
- Esaretin Bedeli
- Baba
- Kara Şövalye
- Baba 2
- 12 Öfkeli Adam
- Schindler'in Listesi
- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
- Ucuz Roman
- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
- İyi, Kötü ve Çirkin
- Forrest Gump
- Dövüş Kulübü
Esaretin Bedeli (1994)
Stephen King'in 'Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti' romanından sinemaya uyarlanan Esaretin Bedeli, IMDb puanı en yüksek film olarak birinci sırada yer alıyor. İşlemediği bir suç üzerinden hapse giren bir adamın, burada tanıştığı bir mahkumla başlayan dostluklarını ve gelişen olayları konu alan filmin başrolünde Morgan Freeman ve Andy Dufresne oynuyor.
Tür: Dram
Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton
IMDb Puanı: 9.3
Baba (1972)
Savaş sonrası Sicilya'dan New York'a yerleşen Carleone ailesi, burada iyice güçlenerek büyük bir organize suç çetesi haline gelir. Kendi içinde sıradışı bir yaşam tarzı ve katı gelenekleri olan aile, zamanla Amerika'nın en korkulan mafya örgütü haline gelmiştir.
Tür: Suç, Dram
Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
IMDb Puanı: 9.2
Kara Şövalye (2008)
Gotham şehrinde suç oranlarının düştüğü bir sırada aniden ortaya çıkan Joker, şehir sakinleri için büyük bir tehdit haline gelmeye başlar. Şehrin resmi güvenlik birimleriyle ortak hareket ederek bu sorunu ortadan kaldırma mücadelesine girişen Batman, bir yandan bu süreçteki rolünü de kendi içinde sorgulayacaktır.
Tür: Aksiyon, Suç, Dram
Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
IMDb Puanı: 9.0
Baba 2 (1974)
İlk filmin devamı niteliğindeki Baba 2, altı dalda Oscar ödülü alarak başarısını sürdürmüş önemli yapımlardan biri. Babasının ölümünden sonra ailenin başına geçen genç aile lider, şehrin yerel mafyalarından birinin liderini öldürdükten sonra büyük bir ün kazanır ve saygı duyulan biri haline gelir.
Tür: Suç, Dram
Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall
IMDb Puanı: 9.0
12 Öfkeli Adam (1957)
1957 yapımı filmde cineyetle yargılanan genç bir adamla ilgili yürütülen davadaki 12 jüri üyesinin karar verme süreci ele alınıyor. Cinayeti işleyen kişiyle ilgili oklar büyük oranda sanığı göstermektedir. Sonunda jüri üyeleri sanığı suçlu bulurlar. Yalnız içlerinden biri diğerleriyle aynı fikirde değildir ve sanığın suçsuz olduğu konusunda herkesi ikna etmeye çalışır.
Tür: Suç, Dram
Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam
IMDb Puanı: 9.0
Schindler'in Listesi (1993)
2. Dünya Savaşı sırasında Oskar Schindler adlı Alman işadamı Polonya'daki fabrikasında yüzlerce Yahudi işçiyi çalıştırır ve bu sayede onların hayatlarını kurtarır. Gerçek yaşam hikayesine dayanan ve 7 dalda Oscar ödülü kazanan filmin yönetmenliğini Steven Spielberg yapmıştır.
Tür: Biyografi, Dram, Tarih
Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley
IMDb Puanı: 9.0
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
Frodo ve onun sadık dostu Sam, Tek Yüzük'ün yok edilmesi ve iyiliğin kazanması için zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Sauron'un ordularına karşı verilen bu mücadelede insanlar, elfler ve cüceler ordularıyla bir araya gelip güçlerini birleştirirler. Orta Dünya'nın geleceği yüzüğe bağlıdır ve bu yolculuk Frodo için hiç kolay olmayacaktır.
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Oyuncular: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen
IMDb Puanı: 9.0
Ucuz Roman (1994)
Jules ve Vincent, birlikte çalışan iki profesyonel tetikçidir ve patronlarını dolandırmaya çalışan sahtekarların peşine düşerler. Bir yandan patronları bir boksörle şike anlaşması yapar, fakat boksör sonradan bunu gururuna yediremez ve maçtan önce anlaşmayı bozup kaçmaya başlar. Bu sırada Vincent patronun ricası üzerine onun karısıyla bir gece vakit geçirmek durumundadır ve olaylar farklı bir yöne doğru ilerlemeye başlar.
Tür: Suç, Dram
Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
IMDb Puanı: 8.9
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
Amcasının emanet ettiği yüzüğün Orta Dünya için büyük felaketlere sebep olabilecek güçte öğrenen Frodo, yaklaşan ölümcül savaşları engellemek için bu yüzüğü yok etmek zorundadır. Bunun içinse yüzüğün Mordor'a götürülmesi gerekir. Frodo'ya eşlik edecek bir ordu ile bu zorlu mücadele için hazırlıklar başlayacaktır.
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom
IMDb Puanı: 8.8
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Filmde Amerikan İç Savaşı sırasında yolları kesişerek ortak bir amaç uğruna hareket eden üç silah arkadaşının yaşadığı olaylar anlatılıyor. İyi, Kötü ve Çirkin adındaki bu üç adam, gizli bir hazinenin ortaya çıkmasıyla birlikte kendi içlerinde anlaşmazlık yaşamaya başlarlar ve bu durum olayların farklı bir şekilde gelişmesine sebep olacaktır.
Tür: Macera, Western
Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
IMDb Puanı: 8.8
Forrest Gump (1994)
Filmde Forrest Gump adında düşük IQ seviyesine sahip genç bir adamın yaşadığı olaylar anlatılıyor. Jenny ile tanıştıktan sonra ona aşık olan Forrest'ın etrafında ilginç olaylar gelişir. Kaza eseri, tamamen tesadüfen tarihe damgasını vuran ünlü kişilerle tanışır ve kendisi de farkında olmadan bazı önemli olaylara yön vermeye başlar.
Tür: Dram, Romantik
Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise
IMDb Puanı: 8.8
Dövüş Kulübü (1999)
İşiyle evi arasında mekik dokuyarak sıradan bir yaşam süren Jack, bir süredir uyku problemi yaşamaktadır ve psikolojik olarak rahatlamak için grup terapilerine katılır. Bu sırada önce Marla, daha sonra da Tyler Durden ile tanışır. Onlar sayesinde Jack, Dövüş Kulübü adında gizli bir yapıyla tanışacak ve yavaş yavaş hayatı değişecektir.
Tür: Dram
Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf
IMDb Puanı: 8.8
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