İnfografik Hazırlayabileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Araç

İnfografik, bilgi sunmanın en iyi görsel yoludur. İster karmakarışık bir kavramı açıklıyor olun ister veri aktarıyor olun; infografik kullanmak, düz bir metin kullanmaktan çok daha ilgi çekicidir.

İnfografik geçen yıllarla birlikte çok mükemmel bir hale bürünmüştür. Araştırmanızı yapıp, verilerinizi ya da puanlarınızı toplayıp, bunları uygun bölümlere yerleştirerek harika bir infografik yaratabilirsiniz.

İşin teorik kısmına geçtiğinizde, bazı araçlara ihtiyacınız olacaktır. Bu yazıda infografik hazırlayabileceğiniz en iyi 5 ücretsiz aracı öğreneceksiniz.

Canva daha çok tasarımcılığa dair pek bir deneyimi olmayan kimseler tarafından tercih edilir. Kullanımı kolay bir arayüze ve dışa aktarma seçeneklerine sahip olan Canva’daki özelliklerin çoğu ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

Canva, Infographic Maker ile benzer bir uygulamadır. Bir şablon ile başlarsınız. Bir ögeyi değiştirebilir, herhangi ögeyi silebilir veya istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bunun yanında kendi ögelerinizi de ekleyebilmeniz mümkündür.

Canva’da iki milyondan fazla öge vardır ve bunların çoğu ücretsiz ya da 1$ gibi bir ücrete tekabül etmektedir.

Basit bir şablon oluşturmak sizin için yeterli değilse bir de Visme kullanmayı denemelisiniz. Visme, çok yönlü bir infografik oluşturma aracıdır. Şablon koleksiyonlarına göz atabilir, istekleriniz ile örtüşen bir şablonu bulabilirsiniz.

Visme ile kendiniz de sıfırdan bir infografik oluşturabilirsiniz. Mükemmel bir infografik şablonu bulma şansınız, harika bir infografik hazırlamaktan çok daha düşüktür.

Boş bir şablon oluşturduktan sonra başlıklar, istatistikler, rakamlar, grafikler, şemalar ve daha fazlasına ulaşmak için önerilen içeriklere gidin ve size hitap eden bir şey gördüğünüzde, şablonunuza eklemek için üzerine tıklayın. Ekledikten sonra yeniden boyutlandırabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Piktochart, performans bakımından Canva ile Visme arasında bir yerde duruyor. Piktochart, tasarım ve estetik konusunda ön plana çıkıyor. Hem şablonları hem de arayüzü, Visme’den daha parlak duruyor. Piktochart, infografiklere, hazırlanan infografiklerin profesyonel tasarımcılar tarafından hazırlandığını düşündürecek şekilde profesyonel dokunuşlar katacaktır.

Piktochart’ın ücretsiz versiyonu, infografikleri PNG formatında indirmenize izin verir. Aylık 25$ Pro versiyonunda ise hiçbir filigran bulunmadan PDF olarak indirmenize izin verir ve bunun yanında 800’den fazla şablona erişebilmenizi sağlar.

Venngage, Canva’dan bir adım daha ötededir. Metin, fotoğraflar, grafikler ve çizelgeler eklemek için sayısız aracı vardır.

Düzenlemek için bir şablon seçebilir veya boş bir sayfa açmayı tercih edebilirsiniz. Ögeleri gruplandırabilir ve bunları kilitleyebilirsiniz. Sol kısımdan simgeler, grafikler, fotoğraflar ve dahasını ekleyebilirsiniz.

Infogram inanılmaz seviyede güçlü bir görselleştirme aracıdır. Infogram’ın şablonları oldukça sade ve basittir. Bir blog yazarıysanız, yazılarınızı bu tarz görsellerle ilgi çekici kılabilirsiniz.

Grafikler, metinler ve mevcut tüm şablonlar arasında gezinmek için sol kısmı kullanabilirsiniz. Tek tıklama ile bir grafiği içe aktarabilirsiniz.