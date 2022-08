DC Comics evrenindeki pek çok süper kahramanın yer aldığı Injustice: Gods Among Us, piyasaya sürüldüğü dönemde yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Peki, süper kahramanların dövüşüne tanık olduğumuz oyun neler sunuyor? Injustice: Gods Among Us incelemesi ile merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Injustice: Gods Among Us İncelemesi

Geçtiğimiz yılların en önemli dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat, gerek içerdiği şiddeti, gerek kaliteli dövüş sistemiyle oyuncuların takdirini kazanmıştı. Mortal Kombat'ı oyunseverlerle buluşturmanın ardından bir sonraki projesini merakla beklediğimiz yapımcı firma NetherRealm Studios, bizlerin karşısına DC Comics'teki süper karakterlerinin yer aldığı Injustice: Gods Among Us'la çıktı.

Injustice ilk gösterim anında çıkış zamanına kadar buram buram Mortal Kombat havası kokan bir oyun. Oyunu elinize aldığınızda da bu his değişmiyor. Karşınızda sanki bir Mortal Kombat oyunu var ancak bilindik Mortal Kombat karakterleri yerine Superman'i, Batman'i koymuşlar gibi hissedeceksiniz.

Peki, bu olumsuz bir durum mu? İşte bu noktada olaya nasıl baktığınız, oyuna olan yaklaşımınızı değiştirecek.

Injustice: Gods Among Us Oynanışı

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice: Gods Among Us, çok başarılı bir oynanış sistemine sahip. Oyunda Superman, Batman, Aquaman, Batgirl, Deathstroke, Catwoman, Green Lantern, Harley Quinn, Joker, Shazam, Black Adam, Green Arrow ve Hawkgirl dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor.

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın üstlendiği yapımda tıpkı Mortal Kombat'ta olduğu gibi kombo sistemi yer alıyor. Komboları öğrenmek, rakibi yenebilmek açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Kontrol edilen karakterin yeteneğini kullanmak, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.

Karakter konusunda da geniş bir yelpaze sunulması önemli bir detay. Injustice: Gods Among Us, sahip olduğu başarılı oynanış sistemi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, oyun hikâye konusunda beklentileri karşılıyor mu?

Injustice: Gods Among Us Hikayesi

Joker, alternatif bir evrende nükleer silahı aktif hâle getirir. Bunun sonucunda Superman'in hamile karısı dahil olmak üzere milyonlarca kişi hayatını kaybeder. Bunun üzerine intikam almak isteyen Superman Joker'i öldürür. Oyunun hikâye moduna girdiğinizde başlangıçtaki sinematik animasyonda da Superman'in Joker ile yaptığı diyaloğa da tanık oluyoruz.

Joker'i öldürdükten sonra artık iyi bir insan olmayan Superman, kendisine karşı çıkan kişileri öldürmeye başlar. Batman ise bu olayların yaşandığı sırada Justice League'i (Adalet Birliği) dağıtır ve yeni bir ekip kurar.

Injustice: Gods Among Us Grafikleri

Injustice: Gods Among Us, 2013 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun grafikleri her ne kadar günümüzde piyasaya sürülen yapımlara kıyasla kötü görünse de çıktığı döneme göre kaliteydi. Grafiklerin yanı sıra bölüm tasarımları da başarılı. Sinematik sahnelerde yer alan animasyonlar ise çok kaliteli olmasa da yeterli seviyede.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen ve yıllardır popülerliğini devam ettiren Injustice: Gods Among Us isimli oyun, seslendirme konusunda da başarılı bir iş çıkarmış.

Sonuç

Injustice: Gods Among Us, dövüş türünü seven ve DC Comics hayranı olan kişilerin çok büyük keyif alabileceği bir yapım olmuş. Başarılı oynanış sistemi, oyunun rahat ve akıcı bir şekilde oynanabilmesini mümkün hâle getirmiş.

Batman, Superman, Harley Quinn, Green Arrow, Catwoman ve daha pek çok karakteri kontrol edebilme fırsatı sunan yapımı satın alabilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.